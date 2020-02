Vauvalla todettiin koronavirus vain 30 tuntia syntymän jälkeen – tartuntatapa mysteeri

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, tapahtuiko tartunta jo kohdussa vai synnytyksen jälkeen.

Kiinan Wuhanissa syntyneellä vauvalla on todettu koronavirustartunta, maan valtionmedia uutisoi BBC:n mukaan. Mediatietojen mukaan vastasyntyneellä vauvalla todettiin tartunta vain 30 tuntia syntymän jälkeen.

Vauvan äidillä oli todettu koronavirus ennen synnytystä. Toistaiseksi on epäselvää, miten tartunta tapahtui: kohdussa vai synnytyksen jälkeen.

Lääketieteen asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä tartuntatavasta, The Guardian kertoo.

– On enemmän asioita, joita emme tiedä kuin sellaisia, joita tiedämme, sarsia vastaan rokotetta kehittämässä ollut Peter Hotez totesi.

Jotkin virukset voivat tarttua äidistä lapseen äidinmaidon tai istukan kautta raskauden aikana. Näin voi tapahtua esimerkiksi vihurirokon ja joissain tapauksissa myös hiv:n kohdalla. Tällaiset tartunnat ovat Hotezin mukaan kuitenkin harvinaisia etenkin hengitystiesairauksia aiheuttavien virusten, kuten koronavirusten kohdalla.

Lääketieteen professori Paul Hunter puolestaan totesi, että lapset altistuvat äidin kehossa oleville mikrobeille, jos nainen synnyttää alateitse.

– Tietääkseni toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että uusi koronavirus voisi tarttua lapseen kohdussa.

– Jos vauva sairastuu koronavirukseen muutama päivä synnytyksen jälkeen, emme tällä hetkellä pysty sanomaan, tapahtuiko tartunta kohdussa vai synnytyksen aikana.

Koronaviruksen oli WHO:n mukaan 5. helmikuuta mennessä saanut 24 554 ihmistä varmistetusti ja tautiin oli kuollut 492. Tautitapaukset ovat kuitenkin nousseet nopeasti. Kiinalaisviranomaiset kertoivat torstaina, että pelkästään Manner-Kiinassa tartunnan saaneita oli ainakin 28 000. Tautiin on kuollut Kiinassa ainakin 563.

Lapsia tartunnan saaneista on kuitenkin kourallinen. Aiemmin on kerrottu kuusikuukautisesta vauvasta Singaporesta, jolla todettiin koronavirustartunta. Lisäksi Wuhanissa olleen 8-vuotiaan lapsen on kerrottu saaneen tartunta.