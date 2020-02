Tarttuuko koronavirus sittenkään oireettomana? Uudet tiedot jakavat asiantuntijoiden mielipiteitä

Esimerkiksi Ruotsin terveysviranomaiset eivät usko viruksen tarttuvan tartunnan saaneelta, oireettomalta henkilöltä. Yhdysvalloissa uskotaan kuitenkin kiinalaisia, jotka kertovat oireettomia tartuntoja tapahtuneen.

Saksan terveysviranomaiset ovat kyseenalaistaneet julkisuudessa esillä olleet väitteet, joiden mukaan uusi koronavirus tarttuisi oireettomana, uutisoi muun muassa New York Times. Kiinalaislääkärit sanoivat tammikuun loppupuolella, että tartunta olisi mahdollinen viruksen itämisaikana, vaikka potilailla ei olisi oireita. 30. tammikuuta lääketieteellisessä New England Journal of Medicine -julkaisussa julkaistu tutkijoiden kirje vaikutti vahvistavan väitteen.

Kirjeessä tutkijat kertoivat Saksassa havaituista tartunnoista, joiden lähteenä oli ilmeisesti kiinalaisnainen, joka Saksassa ollessaan oli terve, mutta sai oireita matkalla takaisin Kiinaan. Naisella todettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Saksan terveysviranomaiset kuitenkin sanovat, että kiinalaisnaisella oli ”lieviä, epätarkkoja oireita,” kun hän oli Saksassa. Naisella kerrotaan olleen muun muassa lievää selkäkipua. Lisäksi hän oli ottanut kuumetta alentavaa lääkettä.

New England Journal of Medicinessä julkaistun kirjeen tutkijat eivät päässeet puhumaan ensin kiinalaisnaiselle, minkä takia kirje nojasi saksalaispotilaiden kertomaan.

– He sanoivat meille, ettei kiinalaispotilaalla vaikuttanut olevan oireita, yksi kirjeen kirjoittajista Michael Hoelscher sanoi Science-julkaisulle.

– Jos kirjoittaisin sen tänä päivänä, muotoilisin asian toisin, toinen kirjeen kirjoittaja Mark Lipsitch sanoi.

Se, tarttuuko uusi koronavirus myös oireettomana, jakaa kuitenkin asiantuntijoiden mielipiteitä.

Esimerkiksi Ruotsin terveysviranomaiset sanovat, että virus tarttuu, kun henkilö on sairastunut. Viranomaisten mukaan lähteet, jotka väittävät viruksen tarttuvan myös, vaikka henkilö olisi oireeton, eivät pohjaa väitettä tutkimustietoon.

”On kiertänyt tietoja, joiden mukaan uusi koronavirus tarttuisi koko itämisajan aikana. Näitä tietoja ei ole esitetty tavalla, jossa esille tulisi tieteellisesti todennettuja faktoja. Sen sijaan on tullut esille, että tieto on valitettavasti pohjautunut väärinkäsityksiin. Me koemme, että on mahdotonta, että uusi koronavirus tarttuisi koko itämisajan aikana.”

Maailman terveysjärjestö WHO totesi 1. helmikuuta julkaistussa tilanneraportissa, että valtaosa tartunnoista tapahtuu, kun henkilöllä on jo oireita. WHO sanoi olevansa kuitenkin tietoinen siitä, että virus on saattanut tarttua oireettomana.

”Oireeton tartunta voi olla harvinaista ja viruksen leviäminen oireettomana ihmisestä toiseen on erittäin harvinaista muiden koronavirusten kohdalla, kuten olemme nähneet mersin tapauksessa”, WHO:n raportissa todetaan.

Tuoreimmassa raportissa kuitenkin sanotaan, että Kiinan ulkopuolella todetusta 191 tartuntatapauksesta 14 olisi havaittu, kun henkilöllä ei vielä ollut oireita.

Yhdysvaltojen kansallista allergioiden ja tartuntatautien instituuttia johtava Anthony Fauci toteaa, että tartuntatapa vaatii lisää tutkimuksia. Fauci yhtyy WHO:n kantaan siitä, että oireettomat tartunnat ovat tuskin merkityksellisiä taudin nopean leviämisen kannalta. Hän totesi mahdollisten oireettomien tartuntojen kuitenkin vaikeuttavan terveysviranomaisten työtä.

– Olemme saaneet tietoja hyvin luotettavilta ihmisiltä Kiinasta – tiedemiehiltä, tutkijoilta ja julkisen terveydenhuollon edustajilta, jotka olemme tunteneet vuosien ajan – ja he sanovat meille: ”On olemassa oireettomia tapauksia aivan varmasti ja näemme oireettomia tartuntoja”.