Kommentti: Buttigieg ja Sanders ryöstettiin Iowassa, ja sillä voi olla vakavia seurauksia Trumpin vastustajille

Pete Buttigieg koki pahimmin vääryyttä Iowan vaalisotkussa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Floridan vuoden 2000 äänestyslipukekaaos nousi väistämättä mieleen, kun seurasi demokraattipuolueen esivaalisotkua Iowassa helmikuisena tiistaiaamuna vuonna 2020. Kauheasti ei ole 20 vuodessa opittu. Kuten esimerkiksi testaamaan järjestelmiä etukäteen.

Jos Yhdysvaltain vaaleissa olisi kansainvälisiä vaalitarkkailijoita, he kirjoittaisivat murskaavia raportteja. Tämä olisi nimittäin voinut sattua missä tahansa muuallakin.

Nyt tämä kaikki tapahtui Iowassa erittäin hankalalla hetkellä.

Republikaanipuolueen ei kannattaisi kauheasti ilakoida vastustajan piinasta. Ei siitä ole kuin kahdeksan vuotta, kun Mitt Romney julistettiin puolueen Iowan vaalikokousten voittajaksi niukasti, ja sitten pari viikkoa myöhemmin eniten ääniä saaneeksi korjattiinkin Rick Santorum, kun tälle oli löytynyt muutama kymmenen ääntä lisää. Osa äänistä oli silloinkin vielä kateissa.

Käsiä ei nosteltu

Niin republikaanien kuin nyt demokraattienkin esivaaleissa voitto Iowassa on ennen kaikkea symbolinen. Siitä saavutettava puoluekokousedustajien määrä on niin vähäinen, että sillä ei vaaleja ratkaista. Sen sijaan mielikuvilla saatetaan ratkaista.

Siksi Iowassa tapahtui poliittinen ryöstö.

Ehdokkaat olivat satsanneet miljoonia dollareita näkyvyyteen, rakentaneet kampanjakoneiston, kiertäneet osavaltiota vuoden mittaan kymmenillä matkoilla, rapsutelleet koiria ja nostelleet vauvoja.

Kaikki tämä vain sen vuoksi, että vaalikokouspäivän iltana pääsisi kansalliseen televisioon nostelemaan käsiään voittajana, pitämään innostavan puheen, hyötymään hetkestään.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Nyt tämä mahdollisuus ryöstettiin mitä ilmeisimmin suurimmiksi voittajiksi nousevilta Pete Buttigiegilta ja Bernie Sandersilta.

Kun Iowan tulokset lopulta vahvistetaan, kansakunta ja ehdokkaat ovat jo siirtyneet eteenpäin. Rahoja ei voi vaatia takaisin keneltäkään, saati että ajassa päästäisiin taaksepäin.

Sotkun hyötyjä oli vaatimattomasti menestynyt Joe Biden. Hän ei joutunut etsimään vaalitilaisuutensa lavalla väkinäisesti hyviä puolia asiasta.

Vääryys kalvaa

Vaalien ryöstö tapahtui mitä ilmeisimmin inhimillisen ja/tai teknisen virheen takia. Se kyllä selvitetään perin pohjin, ja seurauksia tulee. Oikeat voittajatkin löytyvät.

Silti jossittelu jatkuu pitkään. Kuinka paljon Sanders ja Buttigieg olisivat hyötyneet ajoissa tulleista tuloksista? Buttigieg sentään tajusi pitää kunnollisen voitonpuheen jo vaali-iltana, mutta se tapahtui myöhään yöllä vähäisemmille katsojamäärille.

Buttigieg koki pahimmin vääryyttä, sillä juuri hänenlaistensa vähemmän tunnettujen ehdokkaiden takia koko esivaaliruletti pyörähtää käyntiin pienessä osavaltiossa, jossa kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet esille nousemiseen. Nyt se hyöty jäi täysimääräisesti lunastamatta.

Kaikkein harmillisinta on, että salaliittoteorioillekin on sijaa.

Sanders on puolueessa ulkopuolisin ehdokas ja vastarannankiiski, Buttigieg taas maltillisen linjan haastaja Joe Bidenille. Biden puolestaan on tunnetusti puolue-eliitin suosikki.

Donald Trumpin kampanja kylvää siekailematta epäluuloa, että Iowassa pelattiin voittajia vastaan viivyttelemällä tuloksia. Sen ei tarvitse olla totta, riittää että se näyttää siltä.

Pahin pelko on, että jos Biden on maaliviivalla demokraattien presidenttiehdokas, Sandersin ja Buttigiegin kannattajat jäävät ensi marraskuun vaaleissa kotiin. Kyselyiden perusteella etenkin Sandersin kannattajissa on paljon tällaisia kaikki tai ei mitään -äänestäjiä.

Trumpin kaatamiseen tähtäävän esivaalin olisi suonut käynnistyvän ilman tätä sotkua.