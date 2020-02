EU:n laajentuminen on ollut umpisolmussa – nyt komissio ehdottaa uudistusta

Komissio hioo jäsenyysneuvottelujen sääntöjä, koska erityisesti Ranska on vaatinut uudistusta.

EU-maat ovat saamassa aiempaa enemmän sananvaltaa jäseneksi pyrkivien maiden arvioinnissa. Tätä ehdottaa EU-komissio, joka pyrkii uudistamaan jäsenyysneuvottelujen sääntöjä.

Uudistusta on vaatinut erityisesti Ranska, joka on ollut vastahakoinen avaamaan uusia neuvotteluja jäseniksi mielivien Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.

Komission ehdotus ei kuitenkaan tarkoita täysremonttia jäsenyysneuvotteluihin, vaan pikemminkin nykyisten sääntöjen hiomista.

Aiemmin edistymisen tarkastelu on ollut pitkälti komission käsissä, mutta laajentumiskomissaari Oliver Varhelyi kertoo, että jatkossa myös jäsenmaiden edustajat pääsisivät mukaan arviointiin.

Komissio ehdottaa neuvottelujen uudistamista myös niin, että neuvotteluluvut ryhmiteltäisiin kuuteen suureen kokonaisuuteen. Yhden kokonaisuuden neuvotteluluvut voitaisiin avata kaikki yhdellä kertaa.

Varhelyin mukaan tämä antaa jäsenyyttä hakevalle maalle mahdollisuuden edetä neuvotteluissa nykyistä nopeammin, jos maalla on siihen edellytykset.

Euroopan unioniin liittyminen on hidas prosessi. Jäseneksi haluavan maan on sitouduttava noudattamaan EU-lainsäädäntöä ja sääntöjä, muun muassa oikeusvaltiokehityksen, kaupan ja ympäristöasioiden osalta. Lainsäädäntökokonaisuudet on jaettu 35 neuvottelulukuun, ja niiden käsittely vie vuosia.

Mahdollisuus peruuttamiseen

Komission ehdotus antaisi EU:lle uusia keinoja ottaa takapakkia neuvotteluissa, jos jäsenyyttä hakeva maa taantuu esimerkiksi oikeusvaltiokehityksessään.

– Jos edistystä ei tapahdu tai maa ottaa taka-askelia, meidän on tehtävä selväksi, että voimme myös peruuttaa, Varhelyi selittää.

Nykyisinkin jäsenyysneuvottelut voidaan tarvittaessa jäädyttää. Jatkossa EU voisi myös vaatia jo kertaalleen käsiteltyjen neuvottelulukujen avaamista uudelleen tai aloittaa niiden käsittelyn kokonaan alusta.

Tiedotustilaisuudessaan laajentumiskomissaari Varhelyi toppuutteli väitteitä siitä, että uudistus olisi räätälöity Ranskan halujen mukaan.

– Tämä ei ole pelkästään ranskalainen kysymys, vaan eurooppalainen kysymys.

EU:n uskottavuus Länsi-Balkanilla on kärsinyt kolauksia, sillä unioni on pitkään jahkaillut päätöstä jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Asiaa yritettiin edistää myös menneellä Suomen puheenjohtajakaudella, mutta EU-johtajat eivät onnistuneet tekemään päätöstä jäsenyysneuvotteluiden avaamisesta lokakuun huippukokouksessa. Ranska esti tuolloin etenemisen yhdessä Tanskan ja Hollannin kanssa.

Kroatia liittyi EU:hun vuonna 2013. Muista Länsi-Balkanin maista pisimmällä ehdokasputkessa ovat Montenegro ja Serbia, joiden kanssa EU käy jo jäsenyysneuvotteluita. Albania ja Pohjois-Makedonia ovat virallisia ehdokasmaita, kun taas Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo vasta mahdollisia ehdokkaita.