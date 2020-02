Brittikirurgi keksi syöpiä ja teki turhia leikkauksia – nyt miehen 11 000 potilasta pyydetään tarkistuksiin

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka moni miehen potilaista joutui turhien tai vahingollisten leikkausten uhriksi. Lukumäärän arvioidaan olevan kuitenkin vähintään 1 000.

Vuosikymmenien ajan kirurgi Ian Paterson suoritti turhia tai muuten vahingollisia leikkauksia potilailleen. Nyt reilu 11 000 potilasta, joista ainakin valtaosa on naisia, on pyydetty lääkärintarkastukseen, muun muassa The Times uutisoi.

Kirurgi Ian Paterson sai vuonna 2017 20 vuoden vankeustuomion.

Paterson nousi uutisotsikoihin vuonna 2017, kun hän vastasi oikeudessa syytteisiin ruumiinvamman tuottamisesta potilailleen. Tuolloin brittimediassa lisänimen ”teurastajakirurgi” saaneen Patersonin kerrottiin liioitelleen tai keksineen syöpäriskejä, jotta pääsisi tekemään potilailleen kalliita operaatioita. Toisaalta oikeissa rintasyöpätapauksissa Paterson teki puutteellisia leikkauksia. Paterson sai 20 vuoden vankeustuomion.

Patersonin toiminnan tultua ilmi käynnistettiin selvitys siitä, miten Paterson oli saanut toimia niin pitkään lääkärinä julkisessa ja yksityisessä terveydenhoidossa. Patersonin uskotaan suorittaneen tarpeettomia ja vahingollisia leikkauksia vuosien 1998–2011 aikana. Mies hyllytettiin lopulta vuonna 2011.

Tuoreeseen raporttiin on haastateltu useita Patersonin uhreja. Yksi heistä on 71-vuotias Lesley Cuthbert, joka oli päätynyt Patersonin vastaanotolle sen jälkeen, kun hänen toisesta rinnastaan vuosi vähän verta. Mammografian ja konsultaation jälkeen hän sai kuulla, että hänellä oli syöpä molemmissa rinnoissa.

Cuthbertin maitorauhaset poistettiin hätäleikkauksessa vuonna 2006. Vasta vuonna 2014 paljastui, ettei naisella ollut koskaan ollut syöpää, Telegraph kertoo.

– Se, että kerrot perheellesi syövästä ja sitten sinulle selviää, ettei sinulla koskaan ollut sitä, mutta olet käynyt läpi kaiken tämän trauman – se on käsittämätöntä.

Paterson tunnettiin myös ”rintavaon säästävistä leikkauksista” rintasyöpäpotilaiden kohdalla. Leikkauksissa Paterson jätti potilaiden omaa rintakudosta, minkä takia syöpä saattoi levitä.

Denise Bridgewater sai rintasyöpädiagnoosin vuonna 2004 ja tapasi sen jälkeen Patersonin. Kirurgi teki naiselle ”rintavaon säästävän leikkauksen”. Bridgewaterin syöpä palasi vuonna 2010 ja rintojen poistosta huolimatta hän kuoli neljä vuotta myöhemmin syövän levittyä.

Naisen puoliso Alan Bridgewater uskoo, että hänen vaimonsa olisi yhä elossa, jos hänelle olisi tehty asianmukainen leikkaus heti rintasyöpädiagnoosin jälkeen.

– Jos Paterson olisi tehnyt leikkauksen oikein heti aluksi, uskon, että vaimollani olisi ollut mahdollisuus – hän ei olisi saanut verenmyrkytystä, munuaisten vajaatoimintaa tai keuhkokuumetta, mies sanoi BBC:lle.

Poliisi ja kuolinsyytutkija tutkivat 23 Patersonin potilaan kuolemaa. 44 vuotta naimisissa olleen Birdgewaterin mukaan Patersonin tulisi vastata potilaidensa kuolemista oikeudessa.

– Jos syytteet ovat kuolemantuottamuksesta, hänen tulisi saada elinkautinen vankeusrangaistus.

Ei ole olemassa täyttä varmuutta siitä, kuinka moni kärsi Patersonin potilaana. Tarpeettomien tai vahingollisten leikkausten uhreja arvioidaan olevan ainakin reilu tuhat.

Patersonin motiivi on jäänyt epäselväksi. Hänet tunteneiden kirurgien mukaan miehellä oli ”jumalakompleksi”.