Risteilijä on tällä hetkellä karanteenissa lähellä Jokohaman satamaa.

Karanteeni kestää 14 päivää.

Uutta koronavirusta on löydetty yhdeksältä Diamond Princess -risteilyaluksen matkustajalta ja yhdeltä työntekijältä, aluksen omistava Princess Cruises tiedottaa. Matkustajista kaksi on australialaisia, kolme japanilaisia, kolme hongkongilaisia, yksi amerikkalainen ja laivan työntekijä on kotoisin Filippiineiltä.

Risteilijä pantiin karanteeniin tiistaina Jokohaman satamassa sen jälkeen, kun yhdellä aluksesta poistuneella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. Japanin rannikkovartiosto kuljettaa muut tartunnan saaneet Japaniin ja he saavat sairaalahoitoa.

Tartunnan saaneet ihmiset on poistettu alukselta.

Risteilyalus pysyy Jokohamassa karanteenissa 14 päivän ajan. Tänä aikana laiva käy kuitenkin merillä suorittamassa normaaleja operaatioita kuten makean veden tuottamista. Jokohamasta alukselle tuodaan ruokaa ja muita tarvikkeita.

Suoja-asuihin pukeutuneet viranomaiset kuljettavat laivalta pois tartunnan saaneen tavaroita.

Aluksella on 2 666 matkustajaa ja 1 045 miehistön jäsentä. Noin puolet matkustajista on Japanista.

Karanteenissa olevat matkustajat saavat ilmaisen internetin ja mahdollisuuden käyttää puhelinta, jotta he voivat olla yhteyksissä omaisiinsa.

Myös Hongkongissa terveysviranomaiset tutkivat, onko risteilyaluksella koronavirusta. Hongkongin viranomaisten mukaan Taiwanista tulleella aluksella olevien on saatava erikseen lupa poistua risteilijältä. 30 työntekijällä on ollut kuumetta. Risteilijällä on 1 800 matkustajaa, Reuters kertoo.

Koronaviruksen on saanut vahvistetusti yli 24 300. Siihen on kuollut ainakin 490 ihmistä.