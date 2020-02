Molotovin vaikutusvaltaisen lapsenlapsen tulkinnat historiasta ja EU:sta herättävät huomiota: ”Yksikään näistä maista ei asettunut Hitleriä vastaan”

Vjatsheslav Nikonov on yksi presidentti Vladimir Putinin luottokansanedustajista. Hän kuuluu Putinin perustamaan perustuslakityörymään, johtaa Putinin maanmiespolitiikan keskeistä työkalua Russkij mir -säätiötä ja vaalii pahamaineisen ulkoministeri-isoisänsä Vjatsheslav Molotovin muistoa.

Vjatsheslav Nikonovin mukaan Euroopan unioni yrittää nyt opettaa Venäjää, vaikka kaikki EU-maat ovat joko ”Hitlerin vanhoja kannattajia tai Hitlerin valtaa kumartaneita.”

Venäjän vaikutusvaltaisimpiin kansanedustajiin kuuluva Vjatsheslav Nikonov avasi vastikään duumassa näyttelyn, joka on omistettu Jaltan konferenssin 75-vuotismuistolle.

Nikonovin tilaisuudessa pitämä puhe ja hänen julkaisemansa blogikirjoitus ovat herättäneet huomiota, sillä häneltä ei herunut ymmärrystä sen paremmin länsimaiselle historiankäsitykselle kuin Euroopan unionillekaan.

– Historian ympärillä käydään nyt kiivasta taistelua. Meitä syytetään europarlamentin julkilausumaa myöten, että Neuvostoliitto kantaa fasistisen Saksan kanssa yhteisvastuun toisesta maailmansodasta, Nikonov sanoi.

Nikonovin mukaan Euroopan unionin kannattaisi kuitenkin miettiä, mitä unionista itsestään on enää jäljellä.

– Sen jälkeen, kun Britannia lähti pois Euroopan unionista, EU:hun ei jäänyt käytännössä yhtään maata, joka ei olisi ollut joko natsiakselin jäsen tai tehnyt yhteistyötä fasistisen Saksan kanssa tai ollut sen valtaama. Koko Euroopan unioni on yhtä kuin entinen Hitlerin liittokunta tai yhtä kuin he, jotka kumartuivat sen edessä. Yksikään näistä maista ei asettunut Hitleriä vastaan. Myös Ranska nujerrettiin ja sen tehtaat työskentelivät Saksan hyväksi, Nikonov sanoi.

Nikonovin mukaan Euroopan unionin olisikin parempi olla opettamatta Venäjälle historiaa.

– Tässä ovat siis ne, jotka ovat nyt tuomitsemassa meitä. Ja he kertovat meille, milloin Auschwitz olisi pitänyt vapauttaa ja he puhuvat meille yhtäläisestä vastuusta – eli siis he, jotka hyökkäsivät meitä vastaan yhdessä Hitlerin kanssa, Nikonov lausui.

Nikonov on presidentti Vladimir Putinin valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän jäsen, joka johtaa duumassa opetus- ja tiedevaliokuntaa. Parhaillaan hän kuuluu yhtenä jäsenenä Putinin perustamaan 75-henkiseen työryhmään, jonka on määrä hioa Putinin esittämät perustuslakimuutokset valmiiksi.

Nikonovilla on myös tärkeä tehtävä Putinin maanmiespolitiikan edistäjänä, sillä hän johtaa Venäläinen maailma (Russkij mir) -säätiötä. Russkij mir on Putinin vuonna 2007 perustama säätiö, joka pyrkii kokoamaan ulkomailla asuvat venäläiset yhteen ja edistämään Kremlin näkemyksen mukaista tiedonvälitystä ulkomaille.

Venäjän ulkopuolella Nikonov, 63, ei ole kovin tunnettu henkilö, mutta kotimaassaan hän on saanut poliittista nostetta ennen kaikkea omien sukutaustojensa vuoksi. Nikonov on nimittäin Neuvostoliiton pahamaineisen ulkoministerin Vjatsheslav Molotovin tyttärenpoika.

Nikonovin äiti oli Svetlana Molotova, joka oli puolestaan Molotovin ainoa lapsi. Nikonovilla on myös isänsä puolelta vahva side Neuvostoliiton hallintoon. Hänen Aleksei-isänsä oli Neuvostoliiton salaisen poliisin NKVD:n palkkalistoilla ja toimi myös professorina Moskovan kansainvälisten suhteiden Mgimo-yliopistossa, jota pidetään yhtenä Neuvostoliiton ja nyky-Venäjän tiedusteluammattilaisten koulutuslaitoksena.

Kun yhdysvaltalainen tietovuotaja Edward Snowden saapui Venäjälle pyytämään turvapaikkaa kesällä 2013, Vjatsheslav Nikonov tapasi Venäjän hallinnon edustajana Snowdenin Sheremtjevon lentokentällä ja antoi sen jälkeen lausuntoja medialle.

Nikonov ei suostu siis näkemykseen, että Neuvostoliitto olisi ollut natsi-Saksan ohella vastuussa toisen maailmansodan syttymisestä, vaikka juuri hänen isoisänsä oli solmimassa Saksan kanssa pahamaineista Molotov–Ribbentrop-sopimusta.

Neuvostoliitto ja Saksa sopivat elokuussa 1939 keskinäisen hyökkäämättömyyssopimuksen, johon sisältyi myös salainen lisäpöytäkirja itäisen Euroopan etupiirijaosta. Sopimuksen mukaan Suomi, Viro, Latvia, Puolan itäosat ja Romanian Bessarabia kuuluivat Neuvostoliiton etupiiriin, kun taas Liettua ja Puolan länsiosat kuuluivat Saksan etupiiriin.

Neuvostoliitto ja Saksa ryhtyivät pian laajentamaan omia alueitaan lisäpöytäkirjan periaatteiden mukaisesti. Saksa hyökkäsi vain hieman yli viikko sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Puolan länsiosiin 1. syyskuuta ja Neuvostoliitto puolestaan 17. syyskuuta Puolan itäosiin. Suomen vuoro tuli marraskuun 30. päivänä 1939, kun Neuvostoliitto aloitti etupiirinsä laajentamisen Suomeen talvisodan avulla.

Nikonovin mielestä länsimainen kritiikki Molotov–Ribbentrop-sopimusta kohtaan on kuitenkin perusteetonta.

– Neuvostoliiton ja Saksan hyökkäämättömyyssopimusta vihataan lännessä niin kovin siksi, että se romutti länsimaiset suunnitelmat Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon syyskuussa 1939. Me estimme nämä suunnitelmat. Me pystyimme vahvistamaan omaa puolustuskykyämme ja lopulta voitimme fasismin, Nikonov kirjoittaa Vzgljad-lehdessä julkaistussa kommentissaan.

Nikonov selittää osan näkemyksistään myös tällä videolla venäjäksi.

Kuvassa ovat Joachim von Ribbentrop, Josif Stalin ja Vjatsheslav Molotov elokuussa 1939, kun Neuvostoliitto ja Saksa solmivat hyäkkäämättömyyssopimuksen.

Venäjällä valmistaudutaan parhaillaan juhlimaan natsi-Saksasta saadun voiton 75-vuotispäivää 9. päivänä toukokuuta eli niin sanottuna voitonpäivänä.

Presidentti Putin haluaisi nähdä voitonpäivän juhlallisuuksissa mahdollisimman paljon maailman johtajia, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin.

Venäjän ja lännen väliset tuoreet kiistat esimerkiksi Krimin valtauksesta, Itä-Ukrainan sodasta sekä toisen maailmansodan historiantulkinnoista ovat kuitenkin niin ankarat, että jopa Neuvostoliiton sodanaikaisten länsiliittolaisten on ollut vaikea tehdä päätöstä Moskovan juhliin osallistumisesta.

Jaltan konferenssi oli Neuvostoliiton, Yhdysvaltain ja Britannian välinen tapaaminen helmikuun alussa 1945. Krimin niemimaalla järjestettyyn konferenssiin osallistuivat Josif Stalin, Franklin Roosevelt ja Winston Churchill ulkoministereineen.

Jaltalla liittoutuneet hioivat suunnitelmiaan siitä, kuinka toinen maailmansota päätettäisiin, Adolf Hitlerin johtama Saksa jaettaisiin miehitysvyöhykkeisiin ja Hitlerin vallan alle joutunut Eurooppa vapautettaisiin.

Vaikka hetkellisesti Jaltan konferenssissa saavutettiin hyviä tuloksia Saksan kaatamisessa, Itä-Eurooppa joutui pian sodan jälkeen ojasta allikkoon, kun Neuvostoliitto alisti Itä-Euroopan maat omaksi kommunistiseksi etupiirikseen ja Stalinin katsottiin pettäneen monet Rooseveltille ja Churchillille antamistaan lupauksista.

Stalinin apuna Jaltan konferenssissa oli siis Vjatsheslav Molotov, jonka perintöä isoisänsä mukaan nimetty Vjatsheslav Nikonov vaalii nyt Putinin hallinnossa. Nikonov on koulutukseltaan historian tohtori ja hän on julkaissut myös tieteellisiä artikkeleita sekä kirjan kuuluisasta isoisästään.

Nikonov on ollut tekemässä myös Venäjällä nyt käytössä olevia historian oppikirjoja. Hänen toimittamassaan oppikirjassa kerrotaan muun talvisodasta tulkinta, joka ei vastaa suomalaista historiankäsitystä.

Kirjan tekstistä syntyy mielikuva, että Mainilan laukaukset olivat suomalaisten ampumat, jonka jälkeen sota vain ”alkoi”.

– 26. marraskuuta neuvostohallitus ilmoitti, että suomalaisen tykistön tulitus meidän alueellemme Mainilan kylän lähistöllä johti puna-armeijalaisten kuolemaan. 30. marraskuuta alkoi sota, jota kutsuttiin suomalaiseksi sodaksi tai talvisodaksi, kirja kertoo selventämättä, kuka itse asiassa tulitti ja kuka sodan aloitti.

Kirjassa kerrotaan Molotov–Ribbentrop-sopimuksesta ja sen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jonka perusteella Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin. Opiskelijoita kehotetaan pohtimaan, oliko hyökkäämättömyyssopimus välttämätön, vaikka ”lännessä se usein tuomitaan”. Pohdinnan tueksi siteerataan presidentti Putinin kuuluisaa lausahdusta:

– Neuvostoliitto allekirjoitti hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa. Siitä sanotaan: Voi, miten paha asia. Mutta mitä pahaa siinä oli, jos Neuvostoliitto ei halunnut sotia?

Vuonna 2010 Nikonov antoi haastattelun Bulvar Gordona -lehdelle ja kommentoi myös suhdettaan kuuluisaan isoisäänsä. Hän kertoi keskustelleensa isoisänsä kanssa paljon politiikasta ja jopa riidelleensä tämän kanssa. Vjatsheslav Molotov eli 96-vuotiaaksi ja kuoli vuonna 1986, jolloin Vjatsheslav itse oli jo 30-vuotias. Miehet ehtivät siis tutustua hyvin toisiinsa aikuisiällä.

Haastattelussa Nikonovilta kysyttiin, oliko jotain, mitä hän ei ehtinyt kysyä isoisältään.

– En usko, että sellaista on, me puhuimme pitkään. Olin itse jo 25-vuotiaana historiatieteiden kandidaatti, joten me keskustelimme ammatillisella tasolla, Nikonov vastasi.

Vjatsheslav Molotov kuvattuna Polina-vaimonsa kanssa Moskovassa 1963. Molotov kuoli 1987 ja hänen vaimonsa 1970.

Haastattelija kysyi myös, painoivatko Molotovia myöhemmin menneisyyden muistot esimerkiksi Neuvostoliiton poliittisissa vainoissa kuolleiden uhrien suhteen.

– Ei! Isoisä tunnusti, että silloin tehtiin virheitä, mutta ei ollut mahdollista valvoa kaikkea, mitä tapahtui vuonna 1937. Vainoja organisoivat turvallisuuspalvelut, mutta sellaiset ihmiset kuten minun isoisäni tekivät 18-20 tunnin työpäiviä maan johdossa. Heille kaikki mikä liittyi Gulagiin oli minun käsitykseni mukaan pieni episodi viisivuotissuunnitelmien rakentamisessa ja valmistautumisessa sotaan Saksaa vastaan.

– Hän oli tietenkin pahoillaan siitä, mitä silloin tapahtui, mutta hänellä ei ollut silloin aikaa syventyä niihin kysymyksiin, Nikonov vastasi.

Nikonovin mukaan isoisä myös ymmärsi Stalinin tekoja.

– Isoisän mukaan monia rangaistiin ansionsa mukaan, Nikonov lausuu käyttäen repressio-sanaa, jolla Venäjällä viitataan yleisesti Stalinin toimeenpanemiin poliittisiin vainoihin.

Myös Nikonovin oma isoäiti, Molotovin vaimo Polina Zhemtshuzhina joutui kärsimään Stalinin aikana, kun hänet vangittiin tammikuussa 1949 maanpetoksesta syytettynä. Hänet karkotettiin Kazakstaniin, josta hän pääsi palaamaan takaisin vasta Stalinin kuoltua 1953. Molotovin oli alistuttava tähänkin kommunismin nimissä.

– Isoisä ymmärsi, että tämä oli osa poliittista peliä häntä itseään vastaan. Hän myös itse eli odottaen vangitsemistaan. Koko elämänsä aikanahan Molotov oli vangittuna kuusi kertaa. Hän vietti Venäjän imperiumin aikana monta vuotta (tsaarin) vankiloissa ja jopa Siperiassa karkotuksessa, Nikonov muistutti haastattelussa.