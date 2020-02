WHO: Koronavirus ei ole pandemia

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että se ei määrittele koronavirusta tällä hetkellä pandemiaksi.

WHO kommentoi asiaa Genevessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Järjestö on aiemmin julistanut viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi.

Koronavirus on levinnyt yli 25 maahan. Kiinassa virukseen on kuollut 425 ihmistä. Manner-Kiinan ulkopuolella virukseen on kuollut kaksi ihmistä. Sunnuntaina yksi mies kuoli tautiin Filippiineillä. Tänään vahvistettiin toinen kuolemantapaus Kiinan itsehallintoalueella Hongkongissa.

Yhteensä tartuntoja on Kiinassa yli 20 400. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuussa Wuhanin kaupungin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.