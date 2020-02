Trump pelkää näitä kahta miestä enemmän kuin muita – asiantuntija käy läpi demokraattien vaihtoehdot

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola uskoo demokraattien päätyvän ”keskitien kulkijaan,” joka voisi saada Trumpia aiemmin äänestäneiden ääniä.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin demokraattihaastajaksi vahvoilla ovat niin sanotut keskitien kulkijat, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä tänään aamulla.

– Konventtien logiikka on, että keskitien kulkija on paras, mutta hänen olisi oltava karismaattinen. Joe Bidenissa on niitä elementtejä, Elizabeth Warren kyllä.

– (Bernie) Sandersin monet kannattajat ovat sitä mieltä, että hän on ainoa, joka voi voittaa. Saattaa olla näin, mutta luulen, että valittavuusratkaisu on helpompi löytää keskeltä kuin laidalta.

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen esivaalien ja vaalikokousten sarja presidenttiehdokkaan valitsemiseksi käynnistyi maanantaina Iowassa.

IS on seurannut esivaaleja läpi yön tässä artikkelissa: Tuplavoitto Trumpille? Demokraattien Iowan esivaalin sotku voi johtaa yllättäviin tuloksiin

Esivaalirumba alkoi maanantaina Iowasta. Vaalikokouksen tulosta odotetaan yhä.

Aaltolan mukaan Trumpin lausunnoista ja twiiteistä päätellen nykyinen presidentti kokee etenkin Bidenin uhkana.

Trump on pyytänyt Ukrainaa tutkimaan Bidenia ja tämän Hunter-poikaa. Pyyntö on presidentin virkarikosoikeudenkäynnin keskiössä – demokraattien mukaan Trump pidätti kongressin hyväksymän sotilasavun Ukrainalle painostaakseen maata aloittamaan tutkinnat.

– Mitä Trump pelkää, se näkyy hänen twiiteistään: ketä vastaan hän hyökkää, Aaltola selittää.

– Selkeästi Trump pelkää Bidenia, sillä hän saattaa loppumetreillä kahmaista myös republikaanien leiristä ääniä.

Aaltolan mukaan Bidenilla on vankka kannatus vaalipiireissä, joissa Trump on pärjännyt hyvin. Biden vetoaa amerikkalaiseen tehdastyöläiseen, joka on perinteisesti äänestänyt demokraatteja, mutta viime vaaleissa kääntyi Trumpin puolelle.

Entinen varapresidentti Joe Biden lukeutuu ennakkosuosikkeihin.

Biden on myös isämäinen hahmo, jonka voidaan tulkita tarjoavan turvaa ja vakautta Trumpin myrskyisän kauden jälkeen. Bidenillä on kuitenkin myös heikkoutensa.

– Hän on ehkä vähän vanha siinä mielessä, että kun hänellä on tämä änkyttämisongelma lisäksi, hän ei ole sanavalmis, Aaltola pohtii.

Entisellä varapresidentillä ei myöskään ole samanlaista, intohimoista kannattajakuntaa kuin hänen vastaehdokkaillaan.

– Iowa on ongelma. Bidenillä ei ole sellaista ”rakastan Bideniä” -kannattajakuntaa.

Musta hevonen hyötyy vaalisotkusta

Myös Michael Bloomberg on päätynyt Trumpin tähtäimeen.

– Twiiteistä näkyy se, että Bloombergin pituus on se, johon Trump on kiinnittänyt huomiota.

Michael Bloomberg keskittää energiansa supertiistaihin maaliskuussa.

Aaltolan mukaan Iowan vaalisotku voi hyödyttää Trumpin lisäksi myös Bloombergia, joka keskittyy vasta supertiistain osavaltioihin.

– Hän ei hyökkää Sandersia vastaan, koska hän ajattelee, että hän on helpommin lyötävissä.

Vasemmiston ehdokkaat

”Demokraattiseksi sosialistiksi” julistautunut Bernie Sanders vetoaa millenniaaleihin kampanjoimalla esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ja minimipalkan nostamisen puolesta.

– Sanders muistetaan jostakin, kun muut ehdokkaat eivät ehkä erotu niin.

Bernie Sanders erottuu vahvasti muista demokraattien ehdokkuutta tavoittelevista.

Toisaalta Sanders on demokraattien eniten vasemmalla oleva ehdokas, mikä on hänelle paitsi eduksi myös haitaksi.

Toinen vasemmalle nojaava ehdokas on Elizabeth Warren. Aaltolan mukaan Warren on hyvin ”politiikkapainottunut” ja kokenut. Toisaalta häneltä puuttuu karismaa.

– Onko hän liikaa se professori, joka kertoo amerikkalaisille, kuinka asiat pitäisi heidän puolestaan ratkaista?

Elizabeth Warren kuuluu myös kärkiehdokkaisiin.

Obaman karismaa?

Aaltolan mukaan demokraatit hakevat obamamaista ja kennedymäistä ehdokasta, joka heijastaa puolueen arvoja. 38-vuotias Pete Buttigieg voisi olla tällainen ehdokas, vaikka toistaiseksi hän ei ole mielipidemittauksissa hätyytellyt kärkikolmikkoa – Bidenia, Sandersia ja Warrenia.

– Tätä puolueen arvojen edustamista hänessä on. Hän on veteraani, joka on menestynyt koulussa erittäin hyvin. Hän voisi olla tällainen ehdokas, joka nousee. Toisaalta Obamalla oli jo kokemusta politiikasta enemmän, mutta hän on vähän Obamaan verrattavissa oleva hahmo.

Pete Buttigieg vilkuttaa kannattajilleen Des Moinesissa 3. helmikuuta.

Aaltola ei usko, että Buttigiegin avioliitto miehen kanssa nousee merkitykselliseksi vaalitaistossa. Toisaalta, jos Buttigieg valittaisiin demokraattien presidenttiehdokkaaksi, Trump löytäisi Buttigiegistäkin yksityiskohtia, joihin tarttua.

– Trump on taitava tekemään näistä asioita, nälvimään taustalla ja keksimään haukkumanimiä kuten ”kiero Hillary”, jotka tarttuvat siihen tapaan, jolla amerikkalaiset näkevät hänet.