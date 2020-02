”Pormestari Pete” julistautui Iowan esivaalin voittajaksi – tulosten julkaisu viipyy edelleen

Demokraattiehdokkaat ovat joutuneet pitämään puheitaan tietämättä esivaalin lopullisista tuloksia.

Yhdysvaltain Iowassa demokraattien esivaalien tulosten julkaiseminen on viivästynyt merkittävästi alkuperäisestä aikataulustaan. Ongelmia on ollut sekä tulosten julkaisuun tarkoitetussa sovelluksessa että puhelinjärjestelmässä.

Iowan demokraattipuolueen mukaan äänestystulosten viivästyminen johtuu ”laatukontrollista” ja siitä, että puolue on julkistamassa aiempia vuosia yksityiskohtaisempia tuloksia. CNN:n mukaan kampanjoille on nyt kerrottu, ettei tuloksia Iowan esivaaleista ole odotettavissa ennen kuin ”jossakin vaiheessa tiistaina”.

Vaalisotkusta johtuen ehdokkaat ovat joutuneet pitämään puheita tuloksista tietämättä.

Ehdokkaista nuorin, Pete Buttigieg, 38, ei kuitenkaan epäröinyt julistaa itseään Iowan esivaalien voittajaksi, kuten hänen puheensa on yhdysvaltalaismediassa tulkittu.

– Mikä ilta! Tämän illan ansiosta epätodennäköisestä toivosta tuli kiistämätöntä todellisuutta, Buttigieg aloitti puheensa.

Hänen mukaansa iowalaiset tukijat ovat osoittaneet häneen skeptisesti suhtautuneiden olleen väärässä.

– Me emme tiedä kaikkia tuloksia. Mutta tiedämme siinä vaiheessa kun kaikki on sanottu ja tehty, että Iowa, te olette järisyttäneet maata. Kaikki viittaa siihen, että olemme lähdössä New Hampshireen voitokkaina, Buttigieg ilmoitti.

NBC Newsin toimittaja Jonathan Allen arvioi, että voittajaksi julistautuminen oli Buttigiegiltä fiksu liike.

– Ainakin seuraavien tuntien ajan hän tulee keräämään rahaa kuin pomo. Hänen kampanjansa on täynnä energiaa kun hän laskeutuu New Hampshireen, Allen analysoi.

Hänen mukaansa Buttigiegin puhe kuulosti siltä, että se olisi jo marraskuussa pidettävien, varsinaisten presidentinvaalien voitonpuhe. Ja vaikka tulokset osoittaisivat Buttigiegin olleen väärässä voittonsa suhteen, siitäkään ei Allenin mukaan kovin pahaa vahinkoa koidu faktantarkastuksen ja mahdollisen pilkan lisäksi.

– Raha ei enää palaudu lahjoittajille. Hän ei menetä energiaansa New Hampshiressa puheensa vuoksi. Ja kenelle tahansa, joka on katsonut aamulla videoklippejä, hän näyttäytyy ainoana voittajan oloisena ehdokkaana. Pieni riski, iso palkinto, Allen kirjoitti.

Myös muut ehdokkaat ovat puheissaan katsoneet positiivisin mielin eteenpäin. Kampanjat ovat kuitenkin ilmaisseet huoltaan vaalitulosten viivästymisestä.

Joe Bidenin kampanja lähetti Iowan demokraattipuolueelle asiasta erittäin kriittisen kirjeen, jossa puoluetta vaadittiin antamaan täydellinen selitys asiasta sekä mahdollisuus vastata siihen ennen virallisten tulosten julkaisua.