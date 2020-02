Yhdysvaltojen esivaalit alkoivat farssilla: Iowan tulokset tuntikausia myöhässä

Äänestystuloksia on odotettu poikkeuksellisen kauan.

Demokraattien Iowan vaalikokousten tulokset ovat pahasti myöhässä.

Iowan vaalikokouksien ensimmäiset tulokset viivästyvät ”laaduntarkistuksen” takia, demokraatit kertoivat varhain aamulla Suomen aikaa. Puoli seitsemältä Suomen aikaa Iowan demokraatit kertoivat, että tuloksissa oli ”epäjohdonmukaisuuksia,” mutta ne liittyivät tulosten ilmoittamiseen ja tulosten laskenta jatkuu.

Viivästys on ehtinyt herättänyt kysymyksiä paitsi tavallisten äänestäjien myös ehdokkaiden kampanjoiden keskuudessa.

Demokraattien kärkiehdokkaan kampanjassa mukana oleva henkilö kertoi CNN:lle, etteivät he tiedä, mitä tapahtuu, mutta ”jotain on selkeästi meneillä”. South Bendin entisen pormestarin Pete Buttigiegin kampanjasta puolestaan kerrottiin, että he olivat huolestuneita tulosten viivästymisestä.

Vaalikokoukset alkoivat kello kolme Suomen aikaa. Kuva Kelloggista, Iowasta.

CNN:n poliittinen analyytikko Mark Preston piti viivästystä myös mahdollisesti huolestuttavana.

– Minulla on luottoa heihin, mutta sanoisin näin: tämä herättää huolta ja saa ehdottomasti miettimään, mitä oikein tapahtuu kulissien takana.

Iowan vaalikokoukset alkoivat kello kolmelta yöllä Suomen aikaa eikä tuloksia oltu saatu kuuteen mennessä. Vuonna 2016 esivaaleissa yli puolet vaalipiireistä oli jo kertonut tuloksensa.

New York Timesin mukaan ”laaduntarkistus” voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lopullisia tuloksia verrataan äänestäjien kirjoittamiin lappuihin samoin kuin äänestäjien lukumäärään.

Viivästymisen syyksi on arveltu ensimmäistä kertaa käyttöön otettua sovellusta, jolla vaalipiirien piti ilmoittaa tuloksensa.

New York Timesin mukaan monessa vaalipiirissä sovellus on hylätty. Useat käyttäjät eivät ole kuitenkaan onnistuneet kirjautumaan sovellukseen, joten vaalipiireistä on jouduttu soittamaan tuloksia puhelimitse, mikä voi myös vaikuttaa tulosten viivästymiseen.

Bernie Sandersin kannattajia osallistuu vaalikokoukseen Des Moinesissa, Iowassa.

Myös CNN:n haastattelemien kahden demokraatin kampanjan edustajat kertoivat, että sovellus oli kaatunut.

– On selvää, että jotain on mennyt pieleen.

Tulosten viivästyminen on johtanut myös presidentti Donald Trumpin kampanjan virheellisiin spekulointeihin siitä, että kilpailua on ”peukaloitu” Bernie Sandersia vastaan, The Washington Post kertoo.

– Laaduntarkastukset = peukalointia? Trumpin kampanjapäällikkö Brad Parscale twiittasi.

Demokraattien edustaja kertoi CNN:lle, ettei viitteitä ole siitä, että järjestelmiin olisi tehty tietomurtoa.