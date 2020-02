Liki 80 vaarallista vankia pakeni tunnelia pitkin Paraguayssa, vain 11 löydetty – näin vangit onnistuivat maan historian ”julkeimmassa vankilapaossa”

Paraguayn poliisit ja vanginvartijat ovat korruptoituneita. Se mahdollisti tammikuussa elokuvatyylisen vankilapaon.

Paraguayssa Etelä-Amerikassa tapahtui tammikuussa vankilapako, joka ei ollut tavanomaisimmasta päästä.

Liki 80 erittäin vaaralliseksi luokiteltua vankia pakeni Brasilian vastaisen rajan lähellä sijaitsevasta vankilasta tunnelia pitkin. Tunneli alkoi yhdestä sellistä ja nousi maan pinnalle heti vankilan muurin ulkopuolella. Sitä oli rakennettu ilmeisesti viikkoja.

Toistaiseksi vain 11 paennutta vankia on tavoitettu ja pidätetty uudelleen. Uutistoimisto Reuters näki heistä yhden, Luis Alves da Cruzin poliisikuulustelujen asiakirjat.

Niiden mukaan da Cruz heräsin noin kolmen aikaan aamuyöllä sellissään, kun hän kuuli ympäriltään hälyä. Hän näki vankitovereitaan pukeutuneena mustiin päästä varpaisiin.

– Me pakenemme. Tuletko mukaan? Yksi heistä kysyi.

Vain minuutteja myöhemmin da Cruz oli yksi 75 vangista, jotka osallistuivat pakoon. Reuters kuvaa pakoa yhdeksi julkeimmista maan historiassa.

Kaikki paenneet vangit olivat osa Brasilian laajinta ja voimakkainta rikollisjärjestöä PCC:tä. Elokuvatyylin tehty pako kuvaakin organisaation kasvavaa vaikutusta Paraguayssa, Reuters arvioi.

Paraguayn oikeusministeri Cecilia Pérezin mukaan vankilan viranomaiset tiesivät suunnitellusta vankilapaosta. Osa heistä oli suoranaisia rikoskumppaneita, kun taas osa päätti ”katsoa toiseen suuntaan” koston pelossa. 32 vankilan työntekijää, mukaan lukien sen johtaja, on nyt pidätettynä.

– Meillä on turvallisuuskriisi, jonka keskiössä on vankilajärjestelmämme, Pérez totesi Reutersille.

Da Cruzin mukaan vanginvartijat auttoivat rikollisia pakenemaan vankilasta. Tunneliin oli jopa rakennettu ilmanvaihtoa tuulettimien avulla ja asennettu hehkulamppuja. Kapea tunneli sai alkunsa sellistä, jossa yksi PCC:n jäsen asui.

Da Cruzin todistuksen mukaan jotkut vangit eivät kuitenkaan jaksaneet edes liata vaatteitaan mutaisessa tunnelissa, vaan kävelivät ulos suoraan vankilan etuovesta.

– Tämä pako todistaa, että PCC tekee mitä se haluaa. Paraguayn hallinto ei ole sen suunnitelmille edes hidaste, totesi PCC:tä tutkiva Juan Martens.

Tästä Pedro Juan Cabarellon vankilasta rikollisjärjestö pakeni tammikuussa.

Paraguay on yksi maailman suurimmista marihuanan tuottajista. Lisäksi sillä on tärkeä rooli Etelä-Amerikan kokaiinin kuljettamisessa. Maa on köyhä ja sitä vaivaa viranomaisten korruptoituneisuus. Siksi se on otollista maaperää brasilialaisille rikollisjärjestöille.

Rikollisjärjestöt saavat operoida sekä vankilan muurien sisällä että ulkona lähes ilman rangaistuksia. Arvioiden mukaan maan vankiloissa on ainakin 500 PCC:n jäsentä. Määrä on tuplaantunut viime vuodesta, koska järjestö rekrytoi lisää väkeä maan vangeista.

Näin oli käynyt myös da Cruzille. Hän syntyi köyhällä alueella Brasiliassa. Vuonna 2020 hänet pidätettiin huumeiden myymisestä, mutta vapautettiin nopeasti. Sen jälkeen hän lähti rajan yli Paraguayihin, missä hänet pidätettiin huumeiden salakuljettamisesta vuonna 2016.

Vankilassa ollessaan hänet rekrytoitiin PCC:hen. Da Cruz on anonyymin Brasilian poliisin lähteen mukaan matala-arvoinen vanki.

Siitä huolimatta vankila yhdisti hänet koviin rikollisiin. Yli kymmenen alueen kovimmista salamurhaajista asui samassa vankilassa da Cruzin kanssa.

Myös he pakenivat tammikuussa. Toisin kuin da Cruz, heitä ei ole vieläkään jääneet kiinni.

Vaikka vangit olivat kaivaneet pitkän tunnelin, joka johti eräästä sellistä ulkomaailmaan, osa vangeista pakeni kävelemällä suoraan vankilan etuovesta.

Pedro Juan Cabarellon kaupunki, jossa surullisen kuuluisa vankilakin sijaitsee, on saanut lempinimen ”veren kaupunki”. Kaupunki on aivan Brasilian rajalla, eikä rajaa juurikaan valvota.

Bolivalaista kokaiinia rahtaavat lentokoneet laskeutuvat usein Pedro Juan Cabarellon lentokentälle, mistä huumeet jatkavat matkaansa eteläiseen Brasiliaan ja Eurooppaan.

Jengit käyvät näistä salakuljetusreiteistä kiivasta taistelua. Kaupungin pormestarin Jose Carlos Acevedon mukaan 120 000 asukkaan kaupungissa tapahtui viime vuonna yli 150 henkirikosta. Paikalliset elävät pelossa.

– Poliisit ovat täysin korruptoituneita, Acevedo totesi.

Ensimmäiset tiedusteluraportit mahdollisesta vankilapaosta Pedro Juan Cabarellossa tulivat esiin jo joulukuun puolivälissä. Vankilan vartijat ja poliisit ratsasivat vankilan, mutta eivät löytäneet merkkiäkään tunnelista.

Maan oikeusministeri Pérezin mukaan yksi vangeista kertoi, että tunneli kaivettiin tämän ratsian jälkeen.

Ahdas tunneli nousi maan pinnalle heti vankilan muurin ulkopuolella.