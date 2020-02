Kiina kaipaa ulkomailta suojavälineitä ja myöntää puutteet reagoinnissaan koronavirusepidemiaan – ”infodemiakin” leviää

Maailman terveysjärjestö taistelee huhujen ja väärän tiedon leviämistä vastaan yhdessä Googlen ja sosiaalisen median jättien kanssa.

Kiina ilmoitti maanantaina tarvitsevansa pikaisesti muun muassa suojamaskeja, -pukuja ja -laseja estämään koronaviruksen leviämistä. Monissa maakunnissa viranomaiset ovat määränneet kaikkia käyttämään suojamaskia julkisilla paikoilla, mutta Kiinan omat valmistajat eivät pysty vastaamaan valtavaan kysyntään.

Ulkoministeriön mukaan Etelä-Korea, Japani, Kazakstan ja Unkari ovat lahjoittaneet lääkintätarvikkeita. Teollisuuden edustaja puolestaan on kertonut, että viranomaiset pyrkivät tuomaan maskeja Euroopasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Uusi koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on kirjattu maassa yli 360. Sars-virus tappoi Manner-Kiinassa 349 ihmistä vuosina 2002–03. Maailmanlaajuisesti sarsiin kuoli yli 700 ihmistä.

Kiinan poliittinen johto myönsi maanantaina vaikeudet ja puutteet koronaviruksen leviämiseen reagoimisessa. Uutistoimisto Xinhuan mukaan maan on nyt tarpeen lisätä valvontaa sekä puuttua tiukasti laittomaan villieläinten kauppaan.

Virus lähti leviämään Wuhanin kaupungista, jossa sen uskotaan siirtyneen torilla eläimistä ihmisiin. Wuhanin viranomaisia on syytetty viruksen peittelystä.

Wuhaniin on rakennettu kiireellä kahta sairaalaa tartunnan saaneiden hoitamiseen. Kiinalaismedian mukaan toinen, tuhannen potilaspaikan sairaala alkoi ottaa vastaan potilaita maanantaina, vain kymmenen päivää rakennustöiden alkamisen jälkeen. Toinen sairaala on tarkoitus avata myöhemmin tällä viikolla.

Viruksen lisäksi leviää "infodemia"

Uusista kuolonuhreista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat olleet Hubein maakunnasta, jonka suurin kaupunki Wuhan on. Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 800 uutta tartuntatapausta, joista yli 2 100 Hubeissa. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt yli 17 200.

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut työskentelevänsä yhdessä sosiaalisen median toimijoiden kanssa estääkseen koronavirukseen liittyvän väärän tiedon leviämistä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on varoittanut huhujen ja väärien tietojen vaaroista.

– Olemme tehneet töitä Googlen kanssa varmistaaksemme, että koronaviruksesta tietoa hakevat ihmiset näkevät WHO:n tietoja hakutuloksissa ylimpänä. Sosiaalisen median alustat, kuten Twitter, Facebook, Tencent ja Tiktok, ovat niin ikään toimineet rajoittaakseen väärän tiedon levittämistä, hän sanoi järjestön kokouksessa Genevessä.

WHO varoitti jo viikonloppuna, että koronaviruksen leviäminen on tuonut tullessaan myös "infodemian". Tällä järjestö tarkoittaa sekä oikean että väärän tiedon liiallista määrää, joka vaikeuttaa luotettavien lähteiden ja neuvojen löytämistä. Järjestön riskiviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntijoiden on kerrottu tekevän töitä ympäri vuorokauden etsiessään haitallisia huhuja, kuten vääränlaisia hoito-ohjeita.

WHO on julistanut virusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.