”Kukaan ei ole lain yläpuolella” – Demokraatit yrittivät vielä viime hetkellä saada republikaanisenaattoreita puolelleen

Senaatti äänestää Trumpin virkarikossyytteistä keskiviikkona, ja erittäin todennäköisesti presidentti saa pitää virkansa.

Yhdysvalloissa demokraattisyyttäjät vetosivat maanantaina senaattoreihin muistuttaen, ettei presidentiltäkään sallita lain rikkomista. Presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä kuultiin molempien osapuolten loppupuheenvuorot, ja syytteiden kohtalosta päättää senaatti keskiviikkona.

Vaikka republikaanienemmistöinen senaatti käytännössä varmasti äänestää syytteet nurin, demokraatit pyrkivät vielä maanantaina vakuuttelemaan senaattoreita puolelleen. Republikaaneilla on senaatissa 53 paikkaa ja demokraateilla 47, ja viraltapanoon tarvittaisiin kahden kolmasosan enemmistö.

Edustajainhuoneen demokraatti Jason Crow painotti puheenvuorossaan, että senaattoreiden velvollisuus on tuomita Trump.

– Kuinka monta valhetta voimme vielä niellä? hän kysyi senaatilta.

– Se (viraltapano) on perustuslaissa hyvästä syystä. Yhdysvalloissa kukaan ei ole lain yläpuolella, eivät edes he, jotka on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi.

Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä sekä kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Presidentti "petti valansa"

Edustajainhuoneen demokraatti Adam Schiff sanoi Trumpin syyllisyyden olevan todisteiden valossa selvää.

– Donald Trump on pettänyt valansa suojella ja puolustaa perustuslakia. Vielä meidän ei ole myöhäistä kunnioittaa omaamme, hän lausui.

Crow painotti, että senaatin päätös vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, ei vain nykyiseen vaan myös kaikkiin tuleviin presidentteihin.

Oikeudenkäynnin aikana Trump kirjoitti kiukkuisena Twitterissä ja arvosteli demokraatteja ja edustajainhuonetta. Tiistaina Trumpin on määrä pitää kansankunnan tilaa käsittelevä puhe, joka lähetetään suorana koko Yhdysvalloissa.

Tuoreen kyselyn mukaan niukka enemmistö yhdysvaltalaisista uskoo Trumpin käyttäneen valtaansa väärin ja estäneen kongressin työtä. Mahdollinen viraltapano kuitenkin jakaa kansaa: kyselyssä 46 prosenttia haluaa Trumpin pois Valkoisesta talosta, kun 49 prosentin mielestä presidentin pitäisi saada pitää paikkansa.