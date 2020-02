Opiskelija Markus Tietäväinen saattaa joutua odottelemaan Ranskassa kaksi viikkoa palomiesten koulutuslaitoksella.

Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus jatkaa leviämistään. Kiinan viranomaiset ovat eristäneet 11 miljoonan asukkaan Wuhanin, ja länsimaiden asukkaita lennätetään pois maasta.

Sunnuntaina Ranskaan saapuneella lennolla tuotiin Kiinasta noin 250 ihmistä, joukossa muun muassa useiden Euroopan maiden kansalaisia. 36:lla ilmeni oireita, jotka sopivat myös koronavirukseen. Heistä 16 lennätettiin muihin maihin ja loput jäivät Ranskaan, missä heidät myös testattiin.

Kiinan Wuhanista sunnuntaina Ranskaan lennätettyjen 258:n ihmisen uskotaan saapuneen kuvassa näkyvällä Airbus A380-841 -matkustajakoneella

Evakuointilennolla oli mukana kolme suomalaista. Ilta-Sanomat tavoitti karanteenitiloista 33-vuotiaan helsinkiläisen opiskelijan Markus Tietäväisen. Hän kertoo, miten kaikki oikein tapahtui.

Osa sunnuntaina Ranskaan evakuoiduista kuljetettiin bussilla pelastuslaitoksen harjoittelukeskukseen.

Miten evakuointi onnistui?

– Kotiuttaminen oli kotiutettavien suuresta määrästä johtuen pitkälti jonottelua ja odottelua. Toimenpiteet alkoivat Ranskan konsulaatilla Wuhanissa lomakkeiden täyttämisellä, Markus Tietäväinen kertoo.

– Tämän jälkeen siirryimme busseilla lentokentälle, missä olimme ensin terveystarkastuksessa. Teimme Kiinan viranomaisten vaatimat rajamuodollisuudet sekä muut tavanomaiset lentokoneeseen nousuun liittyvät toimenpiteet, hän sanoo.

Lento laskeutui Ranskaan sunnuntaina.

– Ranskan puolella prosessi jatkui siten, että matkustajat jaettiin jatkolentojen mukaisiin ryhmiin sekä niihin, joiden matka jatkui Ranskan karanteenitiloihin. Karanteenitiloina toimii tässä tapauksessa Marseillen kupeessa oleva palomiesten koulutuslaitos, missä siis olen itsekin nyt, Tietäväinen kertoo.

Ranskalaisviranomaisten mukaan paikkakunta on Aix-en-Provence. Kaupunki sijaitsee Etelä-Ranskassa noin 30 kilometriä Marseillesta pohjoiseen.

Tietäväinen kertoo, että olot ovat tilanteeseen nähden varsin hyvät.

– Majoitus on järjestetty oppilaitoksen asuntolassa, missä jokaiselle on tarjolla henkilökohtainen huone. Ruokailu järjestyy laitoksen liikuntasalissa ja alueella on myös jonkin verran vapaa-ajan tiloja, joskaan niiden tarjontaan en vielä ole perehtynyt, hän sanoo.

Tämän lisäksi alueella on myös ympärivuorokautisesti lääkintähenkilökuntaa, siltä varalta, että oireita alkaa ilmetä.

Milloin pääset Suomeen?

– Suomeen pääsystä en tässä vaiheessa osaa sanoa. Karanteeni jatkuu Ranskan terveysviranomaisten vaatiman ajan, eli pisimmillään kaksi viikkoa.

Hän on opiskellut Wuhanissa kiinan kieltä syksystä lähtien. Kiinan viranomaiset eristivät 11 miljoonan asukkaan Wuhanin viime viikolla, eikä sieltä ole päässyt matkustamaan pois.

Entä takaisin Kiinaan?

– Kiinaan paluu on myös tällä hetkellä vielä epäselvää. Wuhanissa olisi periaatteessa vielä yksi lukukausi edessä, mutta toistaiseksi olen yliopistolta kuullut vain, että kevätlukukauden alkamista on viivästetty. Uutta alkamisajankohtaa ei vielä ole tiedossa, eikä tuo epidemiakaan vielä näytä laantumisen merkkejä. Näillä näkymin paluu Wuhaniin on siis aika epätodennäköistä, hän sanoo.

Ovatko läheisesi huolissaan ja mitä olet heille kertonut?

– Kotiväki on kyllä ymmärrettävästi ollut huolissaan ja olenkin heihin ollut karanteenin ajan päivittäin yhteydessä. Eurooppaan paluun jälkeen huojennus on kuulemma ollut suuri, hän kertoo helpottuneena.

Ranskan viranomaiset päättävät siitä, miten pitkään suomalaiset joutuvat olemaan Ranskassa seurattavana. Suomen ulkoministeriö ei maanantaiaamuna halunnut kommentoida, milloin Ranskan on määrä tehdä päätös asiasta.

Karanteenin taustalla on pisaratartunnan vaara. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanista, joka sijaitsee Hubein provinssissa. Virus tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana. Itämisajan on arvioitu olevan noin 2–12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.