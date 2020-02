Australia turvautuu koviin keinoihin koronaviruksen pysäyttämiseksi – evakuoidut eristetään syrjäiselle saarelle

Evakuoidut viettävät Joulusaarella kaksi viikkoa ennen kuin pääsevät takaisin kotiin.

Australia evakuoi Kiinan Wuhanissa olevat kansalaisensa pahamaineisesta vastaanottokeskuksesta tunnetulle Joulusaarelle. Matkustajat ovat karanteenissa saarella kaksi viikkoa ennen kuin he pääsevät takaisin Australiaan.

Australian hallinnon mukaan evakuointilennolla on 243 maan kansalaista ja pysyvää asukasta, mukaan lukien 89 lasta. Toisen lennon on määrä toteutua myöhemmin tällä viikolla, BBC kertoo. Yhteensä Wuhanissa ja Hubein provinssissa on reilut 600 australialaista.

Australian ulkoministeri Marise Payne.

– Olemme priorisoineet haavoittuvaisessa asemassa olevat ja eristyksissä olevat australialaiset, ulkoministeri Marise Payne sanoi.

Evakuointilentoja operoi australialainen Qantas-lentoyhtiö. Lennon henkilökunta käyttää suoja-asuja ja kone puhdistetaan kunnolla lennon jälkeen, Australian yleisradioyhtiö kertoo.

Wuhanista kone vie evakuoidut ensin ilmavoimien tukikohtaan Learmonthissa, jossa matkustajille suoritetaan terveystarkastukset. Tämän jälkeen heidät siirretään pienempiin koneisiin, jotka kuljettavat heidät neljän tunnin ja reilun 2 500 kilometrin päähän Joulusaarelle.

Evakuointilento maksaa noin 1000 Australian dollaria (noin 605 euroa) ja evakuoidut maksavat lennon itse. Evakuoimisen ehtona on, että matkustaja viettää kaksi viikkoa karanteenissa Joulusaarella.

Sydneystä kotoisin oleva kolmen lapsen äiti Gloria Zeng arpoi evakuointilennolle lähtöä. Hän muutti mielensä samana päivänä, kun lento oli lähdössä.

– Aviomieheni painosti minua. Hän sanoi, ettei tilanne ole hyvä ja muut maat ovat alkaneet sulkea rajojaan, Zeng sanoi ABC:lle.

Zeng sanoi, ettei ollut helppoa saada lapsia pitämään hengityssuojaimia.

– Vaikuttaa siltä, että lapset ovat altistuneet pöpöille kaikkialla.

– Olen todella hermostunut. Se on päässyt käsistä. Tästä tulee pitkä matka.

Joulusaarella matkustajat majoittuvat vuonna 2018 suljetussa vastaanottokeskuksessa. Keskuksessa on tilaa jopa 800 ihmiselle. Vaikka vastaanottokeskus suljettiin pari vuotta sitten, viime vuonna sinne vietiin turvapaikkaa hakenut tamiliperhe, kun oikeus esti perheen palauttamisen Sri Lankaan.

Perhe sai kuulla evakuoitujen tulosta vastaanottokeskukseen ystäviltään, The Guardian kertoo.

Pelkästään Manner-Kiinassa yli 17 000 ihmistä on sairastunut ja yli 300 ihmistä kuollut koronavirukseen. Kiinan lisäksi virustartuntoja on havaittu 24 maassa. Suomessa on havaittu yksi tartunta.

Toistaiseksi Yhdysvallat, Australia ja Singapore ovat kieltäneet Kiinassa vierailleilta matkailijoilta maahantulon koronaviruksen takia. Uusi-Seelanti ja Israel ovat kieltäneet maahantulon Manner-Kiinassa vierailleilta ja Japani ja Etelä-Korea eivät päästä maahan Hubein provinssissa vierailleita.

Lisäksi useat kansalliset lentoyhtiöt ovat keskeyttäneet lentonsa Manner-Kiinaan.