Sairaalassa on 1 000 sänkypaikkaa.

Kiinan Wuhanissa koronaviruksen hoitoon rakennettiin sairaala vain kahdeksassa päivässä. Nyt sairaalan sisältä on julkaistu videokuvaa ja kuvia rakennuksesta.

Huoshenshan-sairaalassa on 1 000 paikkaa potilaille, joilla on todettu koronavirustartunta. Sairaalan tarkoituksena on helpottaa painetta muualla Wuhanissa, joka on koronavirusepidemian keskipiste, Reuters uutisoi.

Kiinassa saatiin rakennettua sairaala vain reilussa viikossa.

Huoshenshaniin on kopio Pekingiin vuonna 2003 rakennetusta sairaalasta, joka rakennettiin sars-potilaiden hoitamista varten.

Sairaalan pinta-ala on 25 000 neliömetriä. Tontin raivaustyöt alkoivat 24. tammikuuta, BBC kertoo.

Uusi sairaala ottaa vastaan potilaita, joilla on todettu koronavirustartunta.

Australian yleisradioyhtiön mukaan operaatiota kutsuttiin ”mission impossibleksi” (suom. mahdoton tehtävä) nopean aikataulun takia.

– Tällaisen kokoluokan projektissa kestää yleensä ainakin kaksi vuotta, projektipäällikkö Fang Xiang kertoi paikallismedialle.

– Kestää yleensä kuukauden rakentaa väliaikainen rakennus puhumattakaan uudesta sairaalasta tartuntataudille.

Tietokonekerroskuvauslaite uudessa sairaalassa.

Uuden sairaalan suunnitelma valmistui viidessä tunnissa ja luonnos rakennuksesta valmistui 24 tunnissa. Jo samaan aikaan tuhannet työntekijät olivat ryhtyneet valmistelemaan rakennustöitä.

Projektista lähetettiin koko ajan videokuvaa Kiinan valtion kanavilla.

Uutuussairaalaan siirretään noin 1 400 armeijan lääkintätyöntekijää hoitamaan potilaita, AFP kertoo.