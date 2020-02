EU valmis tarjoamaan kunnianhimoista sopimusta Britannialle – kaikki riippuu kahdesta asiasta

Kalastussopimus ja ”reilu ja avoin kilpailu” ovat avokätisen sopimuksen ehtoina.

Euroopan komission pääneuvottelija Michel Barnier totesi maanantaina, ettei Britannia voi saada samanlaisia etuja kuin silloin, kun maa oli vielä Euroopan unionin jäsen. Britannia jätti EU:n perjantaina 3,5 vuotta sen jälkeen, kun maa oli äänestänyt brexitin puolesta.

Barnier kertoi EU:n olevan valmis kuitenkin tarjoamaan ”kunnianhimoista kauppasopimusta”.

– Olemme valmiita tarjoamaan erittäin kunnianhimoista kauppasopimusta kumppanuutemme keskeiseksi pilariksi, Barnier sanoi AFP:n mukaan.

Sopimuksen mukaan Britannialle tarjottaisiin nollatariffeja, nollakiintiösopimusta tavaroiden suhteen ja kunnianhimoista sopimusta palvelujen suhteen. Lisäksi EU haluaisi sisällyttää sopimukseen digitaaliset palvelut, immateriaalioikeudet ja pääsyn julkisen sektorin markkinoille.

Barnierin mukaan tällaisen sopimuksen toteutuminen riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että kilpailu on avointa ja reilua ja toiseksi, että osapuolet saavat neuvoteltua kalastusta koskevan sopimuksen, johon kuuluu molemminpuolinen pääsy kalavesille.

Jo aiemmin on spekuloitu, että erityisesti kalastuksesta voisi nousta suuri kiistakapula EU:n ja Britannian välille. EU haluaisi, että jäsenmaiden kalastusalueet pääsisivät entiseen tapaan Britannian vesialueille kalastamaan. Britannia puolestaan haluaa, etteivät EU:n kalastusalukset saa automaattisesti oikeutta kalastaa saarivaltion vesillä.

Kiistelyä todennäköisesti aiheuttaa myös Barnierin kuvaama vaatimus ”avoimesta ja reilusta” kaupasta, sillä tämän on käytännössä tulkittu tarkoittavan, että Britannian olisi oltava lähellä EU:n sääntelyä. Britannia on sanonut haluavansa määritellä itse omat sääntönsä ja lakinsa.

Barnierin mukaan on mahdollista, että Britannia voisi joillain osa-alueilla poiketa EU:n säännöistä. Hänen kuitenkin kyseenalaisti sen, että standardeja laskettaisiin, The Guardian kertoo. Hän sanoi, että sopimuksen mukaan maatalous- ja kalatuotteet pääsisivät EU:n markkinoille ilman tariffeja, joten EU haluaisi varmistaa, että kilpailu on reilua.

Vaikka kauppa on isossa roolissa tulevissa neuvotteluissa, EU haluaa neuvotella myös turvallisuusasioista. Tämän takia EU haluaa Euroopan tuomioistuimen valvovan sopimusta. Britannia on aiemmin sanonut, että Euroopan tuomioistuimen läsnäolo sopimusjärjestelyissä on sille ”punainen vaate”.

Barnierin mukaan neuvottelut voivat alkaa jo heti sen jälkeen, kun EU:n huippukokous on hyväksynyt neuvottelulinjaukset 20. helmikuuta.