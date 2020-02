Video paljastaa: Näin Kiinaan nousi vain 8 päivässä jättimäinen sairaala koronaviruksen saaneille

Toinen sairaala on vielä rakenteilla ja valmistuu myöhemmin tällä viikolla.

Kiinan Wuhanissa on valmistunut sairaala koronaviruspotilaiden hoitamiseksi. Rakennustyöt alkoivat 25. tammikuuta ja sairaala valmistui sunnuntaina, Reuters uutisoi.

Ensimmäiset potilaat pääsevät sairaalaan maanantaina.

Sairaalassa on 1 000 sänkypaikkaa koronavirukseen sairastuneille. Sairaalan nimi, Huoshenshan tarkoittaa ”tulijumalan vuorta”. Sen rakentamiseen otettiin mallia Pekingiin vuonna 2003 rakennetusta sairaalasta, jota käytettiin taistelussa sarsia vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan uuden sairaalan tarkoituksena on lähinnä eristää koronaviruspotilaat ja tarjota heille hoitoa.

Tosin aivan perinteisestä sairaalarakennuksesta ei ole kyse, sillä sairaala jouduttiin rakentamaan pikavauhtia koronavirusepidemian takia.

– En kutsuisi sitä sairaalaksi vaan pikemminkin rakennukseksi, jossa potilaat luokitellaan kiireellisyyden mukaan ja eristetään, John Hopkinsin terveysturvallisuuden keskuksen opettaja Eric Toner arvioi NPR:lle.

Työntekijöitä viimeistelemässä Huoshenshan-sairaalaa sunnuntaina.

Myös Kiinassa yliopiston sairaalan suunnitellut arkkitehti Raymond Pan on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa sairaalan tarkoituksena on käytännössä eristää suuri joukko ihmisiä.

– Se on tartuntojen saaneiden kiireellisyyden arviointi-, hoito-, ja toipumiskeskus – sellaisena minä pidän sitä.

Tältä näyttää uuden sairaalan sisällä.

Virukseen on sairastunut pelkästään Manner-Kiinassa yli 17 000 ihmistä ja kuollut 361 ihmistä. Ensimmäiset tartunnat löydettiin juuri Wuhanissa.

Wuhaniin on rakenteilla myös toinen keskus koronaviruspotilaiden hoitamiseen. Leishenshanissa (vapaasti suomennettuna ”ukkosen jumalan vuori”) on 1 600 sänkypaikkaa ja sen on määrä valmistua myöhemmin tällä viikolla.