Miljonäärien taisto: Trump ja Bloomberg ostivat 11 miljoonalla dollarilla 60 sekuntia mainosaikaa televisiossa – näin asiantuntijat kommentoivat

Molempien ehdokkaiden Super Bowlin mainostauolla näytetyissä mainoksissa esiintyi tummaihoinen nainen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokkaat Michael Bloomberg ja istuva presidentti Donald Trump ottivat toisistaan mittaa sunnuntain vastaisena yönä miljoonien televisiokatsojien edessä. Molemmat ehdokkaat olivat nimittäin ostaneet itselleen mainospaikat Super Bowlin mainostauoilta.

Super Bowl on amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan jokavuotinen loppuottelu, joka pelattiin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Super Bowlia katsoi viime vuonna 98,2 miljoonaa ihmistä. Tänä vuonna katsojia oli etukäteen arvioitu olevan noin 100 miljoonaa pelkästään USA:ssa.

Bloombergin vaalimainoksessa käsiteltiin aseväkivaltaa, kun taas Trump käytti mainosajan korostaakseen saavutuksiaan virkavuosinaan.

Yhteisiäkin piirteitä oli, sillä molempien ehdokkaiden mainoksissa esiintyi tummaihoinen nainen. Molemmilla ehdokkailla on ollut ongelmia luoda kannatusta afroamerikkalaisten joukossa.

Bloomberg oli sijoittanut yhteen 60 sekunnin mittaiseen mainokseen ja Trump kahteen 30 sekuntia kestävään mainokseen.

Michael Bloomberg on demokraattien ehdokas vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

Bloombergin puoliajan jälkeen näytetyssä mainoksessa äänessä on sureva äiti, jonka amerikkalaista jalkapalloa pelannut poika George Kemp Junior kuoli ammuskelussa 20-vuotiaana. Mainoksessa äiti tuo ilmi kiitollisuutensa siitä, että Bloomberg ajaa Yhdysvaltoihin tiukempia aselakeja.

Presidentti Trumpin ensimmäinen mainos näytettiin Super Bowlin ensimmäisellä neljänneksellä. Mainosvideolla esiintyy Alice Johnson, jonka Trump armahti vuonna 2018. Johnson oli istunut vuodesta 1997 vankilassa tuomittuna osallisuudestaan kokaiinin salakuljetusoperaatioon.

Johnsonin armahtamisen puolesta oli vedonnut muun muassa tosi-tv-tähti Kim Kardashian West.

Tunteikkaassa vaalimainoksessa Johnson kiitti Trumpia armahtamisestaan. Videolla todetaan myös muun muassa, että Trumpin ansiosta tuhannet perheet saavat nyt mahdollisuuden yhdistyä uudelleen.

Presidentti Trumpin toisessa mainoksessa näytettiin kuvaa Trumpin virkakaudelta. Mainoksessa kertojaääni ylpeilee muun muassa Yhdysvaltojen ennätyksellisen alhaisella työttömyydellä.

– Amerikka halusi muutosta, ja se sai muutosta, kertoja sanoo mainoksessa.

– Presidentti Trumpin käsissä Amerikka on vahvempi, turvallisempi ja menestyvämpi kuin koskaan ennen.

60 sekuntia televisiossa maan katsotuimman ohjelman mainostauolla maksaa Trumpille ja Bloombergille molemmille 11 miljoonaa dollaria. New York Times kertoo, että summa on ainakin Bloombergille vain pisara meressä, sillä hän on jo nyt käyttänyt vaalikampanjaansa 275 miljoonaa dollaria.

Vaikka mainoksen ostaminen Super Bowlin tauolta onkin kallista, yleensä se kannattaa. Yleisö on valtava, ja Super Bowlin mainoksista puhutaan usein paljon jälkikäteen.

Politico-lehden raati arvioi, että Trump voitti mainostaistelun tuomalla Alice Johnsonin mainokseen. Asiantuntijat eivät olleet erityisen vakuuttuneita Trumpin toisesta mainoksesta, mutta Alice Johnson -mainosta pidettiin hyvänä vastaiskuna Bloombergin mainokselle.

Bloomberg julkisti mainoksensa jo torstaina, ja samoin teki Trump, mutta vain toiselle mainokselle. Alice Johnson -mainoksen ensiesitys nähtiin vasta Super Bowlin mainostauolla. Asiantuntijat arvioivat, että Trump teki niin luodakseen kiinnostusta mainosta kohtaan ja estääkseen Bloombergia muuttamasta omaa mainostaan ennen peliä.

Molempien miesten mainoksia pidettiin ennalta-arvattavina, mutta asiantuntijat arvioivat, että etenkin Bloombergille teki hyvää saada nimensä näkyviin niin valtavalle yleisölle.

– Valtava osa amerikkalaisista ei edes tiedä, kuka on Michael Bloomberg, Vanderbiltin yliopiston John Geer totesi.

Asiantuntijat pohtivat myös sitä, miksi Trump halusi käyttää rahaa Super Bowl -mainokseen, vaikka hänen politiikkansa kulmakivet tunnetaan jo.

– Hän teki sen egonsa takia. Hän ei anna Michael Bloombergin mainostaa maan suurimmassa urheilutapahtumassa suurimman yleisön edessä, yksi raadin jäsenistä totesi.