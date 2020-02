Kristen Marttila on värjännyt kyntensä Elizabeth Warrenin tunnusvärillä, Vapaudenpatsaan vihreällä. Kaksi kynsistä on yhden sentin kolikon värisiä. Se symboloi Warrenin ajamaa 2 prosentin varallisuusveroa.

Kristen Marttila on yksi tuhansista Elizabeth Warrenin puolesta kampanjoivista vapaaehtoisista Iowassa.

Cedar Rapidsin kaupungin pohjoisessa lähiössä on lauantai-iltapäivänä hiljaista. Pikkupakkanen pitää ihmiset kotonaan.

Kristen Marttilaa pakkanen ei lannista. Hän kiertää keräämässä presidenttiehdokas Elizabeth Warrenille kannattajia maanantain vaalikokouksiin.

Iowan vaalikokoukset aloittavat prosessin, jolla Yhdysvaltojen demokraattinen puolue valitsee haastajan Donald Trumpille marraskuun vaaleihin. Siksi kandidaatit ovat koonneet osavaltioon valtavat vapaaehtoisten armeijat vaalityötä tekemään.

Marttila on saanut Warrenin kampanjatyöntekijöiltä listan, johon on merkitty 43 osoitetta ja 50 niissä asuvaa ihmistä. He ovat kaikki rekisteröityneet joko itsenäisiksi tai demokraatteja kannattaviksi äänestäjiksi.

Yksi heistä vastaa ovipuhelimeensa. Omar-niminen mies kertoo aikovansa osallistua vaalikokoukseen, mutta ei vielä tiedä ketä kannattaa.

Omar suostuu kuuntelemaan, mitä Marttilalla on sanottavana.

Kristen Marttila, 39, osaa laskea suomeksi seitsemään ja laulaa virheettömästi Tuiki, tuiki, tähtösen ensimmäiset säkeet. Hänen äitinsä isoisä muutti Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Dakotaan vuonna 1882.

Marttila itse syntyi Iowassa mutta asuu nykyisin Minnesotan osavaltiossa, jossa hän työskentelee juristina. Hän lähti kotoaan lauantaiaamuna kello kuusi ja ajoi neljä tuntia Cedar Rapidsiin tekemään vaalityötä.

Tämä on Marttilalle jo kolmas viikonloppu Iowassa Warrenin puolesta puhumassa. Koskaan aikaisemmin hän ei ole osallistunut presidenttiehdokkaan kampanjaan.

Trumpin valinta herätti hänet.

– Ajattelin, että emme millään voi valita tätä tyyppiä, kaikki menee kyllä hyvin. Seuraavana päivänä tunsin oloni surkeaksi, sillä olisin voinut tehdä paljon enemmän. Silloin tiesin, että aion ajaa aktiivisemmin asioita, joita pidän tärkeinä, Marttila kertoo.

Kristen Marttila sai Omarin sitoutumaan Elizabeth Warrenin kannattajaksi.

Kaikki demokraattien kärkiehdokkaat Mike Bloombergia lukuun ottamatta ovat perustaneet Iowaan massiiviset vaaliorganisaatiot. Warrenin organisaatio on niistä vahvin ja pisimpään osavaltiossa vaikuttanut.

Warrenilla on Iowassa 26 kenttätoimistoa ja 150 palkattua työntekijää. Heistä useimmat ovat alle 30-vuotiaita. Marttilan kaltaisia vapaaehtoisia kampanjalla on Iowassa tuhansia.

Vapaaehtoiset paitsi kiertävät ovelta ovelle, myös soittavat äänestäjille ja lähettävät heille tekstiviestejä. Iowalaiset ovat jatkuvan pommituksen kohteena, ja osalle se on liikaa.

– Joskus kukaan ei tule avaamaan ovea, vaikka joku on selvästi sisällä. Joskus he sanovat suoraan, että eivät ole kiinnostuneita. Kukaan ei ole kuitenkaan ollut uhkaava, Marttila sanoo.

Omar on kiinnostunut. Hän keskustelee 20 minuutin ajan Marttilan kanssa Warrenista ja muista ehdokkaista. Marttila ei puhu Warrenin vastustajista pahaa, eikä se olisikaan järkevää.

Iowan vaalikokouksissa voi joutua vaihtamaan ehdokastaan, jos oma suosikki ei ylitä vaalikynnystä. Warren on monen kakkosvalinta, joten kampanja ei halua ärsyttää kenenkään kannattajia.

Marttilan taktiikkana on kysellä, mitkä asiat ovat kullekin keskustelukumppanille tärkeitä ja kertoa sitten, mitkä ovat Warrenin ratkaisut niihin.

– No mitä ajattelet Elizabeth Warrenista nyt? Marttila kysyy lopuksi.

– Ajattelen hänestä hyvää. Kannatan häntä, Omar vastaa.

Marttila poistuu kuistille ja merkitsee papereihinsa uuden Warrenin kannattajan.