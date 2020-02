Kommentti: Tänään selviää, onko Trumpin lyömiseksi löytynyt radikaali resepti

Presidentti Donald Trump on demokraattien esivaalien tärkein hahmo, kirjoittaa Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen Iowasta.

Donald Trumpin varjo on läsnä aina, kun joku demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva kandidaatti puhuu.

Viiden päivän aikana Iowassa olen kuitenkin nähnyt vain yhden ehdokkaan hyökkäävän sitä vastaan fyysisesti.

– Meidän pitää yhdistyä puolueena ja kukistaa Donald Trump, Elizabeth Warren huusi mikrofoniin Coe Collegen lavalla Cedar Rapidsissa.

Warren piti pienen tauon, laski mikrofonia pitelevän kätensä ja iski toisella nyrkillä ilmaan.

– Ja minulla on suunnitelma sitä varten.

Elizabeth Warren saapui kannattajiensa keskelle lauantaina Cedar Rapidsissa Iowassa.

Trump tärkeämpi kuin oma agenda

Demokraattisen puolueen kannattajat ympäri Iowan kokoontuvat maanantai-iltana vaalikokouksiin päättämään puolueen presidenttiehdokkaasta. Vaalikokoukset aloittavat kesään asti ulottuvan esivaalirumban.

Viime päivät Iowassa on tuntunut siltä, että kyseessä on kisa siitä, kenellä on paras suunnitelma Trumpin kukistamiseksi.

Kun Joe Biden puhui lauantaina pienessä North Libertyn kaupungissa, oli 500 ihmistä vetävä kokoustila tupaten täynnä.

Biden keskittyi puheenvuorossaan Trumpin haukkumiseen. Syntilista oli pitkä.

– En usko, että olemme kansakunta, joka kumartaa Vladimir Putinille, Biden pauhasi, ja yleisö osoitti suosiotaan.

Joe Biden kampanjoi North Libertyssä Iowassa lauantaina.

Pete Buttigieg aloitti keskiviikkona Amesissa puheensa vetoamalla yleisön tunteisiin.

– Kuvitelkaa, kuinka aurinko nousee Iowan ja muun maan ylle ensi kertaa, kun Donald Trump ei ole enää presidentti, Buttigieg maalaili.

Demokraattiehdokkaat keskittyvät Trumpiin enemmän kuin omaan agendaansa. Siihen on kaksi syytä.

Ensinnäkin demokraattien vaalikokouksiin osallistuvista ihmisistä valtava enemmistö halveksuu, jopa vihaa Trumpia. Hänen haukkumisensa on helppo tapa kerätä suosiota.

Toinen syy Trumpiin keskittymiseen on se, että hän on itse asiassa demokraattiäänestäjien tärkein vaaliteema.

Kun iowalaisten kanssa keskustelee, käy nopeasti selväksi, että useimmat tekevät valintansa sen perusteella, kenellä he katsovat olevan parhaat mahdollisuudet kukistaa Trump. Ehdokkaiden kannat asiakysymyksiin ovat monelle sivuroolissa.

– Pidän sekä Elizabeth Warrenista että Bernie Sandersista, mutta he saattavat olla liian liberaaleja voittaakseen Trumpin, opettaja Andrea Velasquez pohti Warrenin kampanjatilaisuudessa Cedar Rapidsissa.

USA Todayn julkaisemassa gallupissa 39 prosenttia iowalaisista demokraateista sanoi, että Trumpin voittaminen on heille vaalien tärkein kysymys. Seuraavalla sijalla oli terveydenhuolto, jota 21 prosenttia piti tärkeimpänä asiana.

Koska Iowan vaalikokouksilla on vuodesta toiseen niin suuri merkitys, on osavaltion väestö poliittisesti valveutunutta. Monet heistä hallitsevat peliteorian. He pohtivat esimerkiksi sitä, kuka kandidaateista pärjää parhaiten vaa’ankieliosavaltioissa Trumpia vastaan, eivät niinkään sitä, kuka heistä on itselle mieluisin.

Suuri osa iowalaisista päättää suosikkinsa viime hetkillä, moni vasta äänestyspaikalla. Maanantain tuloksia on siksi äärimmäisen vaikea ennakoida.

Trumpin vaikutus tekee äänestäjien käyttäytymisestä entistä vaikeampaa. Vaikka mediassa asetetaan usein vastakkain maltilliset Biden ja Buttigieg sekä radikaalit Warren ja Sanders, eivät jakolinjat äänestäjien kesken ole lainkaan näin selviä.

Sandersin kannattajan toinen valinta voi olla Biden. Joku tekee päätöksensä Warrenin ja Buttigiegin välillä. Kaikki perustuu siihen, keillä äänestäjä arvioi olevan parhaat mahdollisuudet Trumpia vastaan.

Oikeaa vastausta tähän kysymykseen ei tiedä kukaan.

Pete Buttigieg tapasi kannattajiaan Jeffersonissa Iowassa torstaina.

Demokraattinen sosialisti villitsee

Pitkään on ajateltu, että Trumpin pahin uhkaaja on Biden. Barack Obaman entinen varapresidentti ei aja radikaaleja uudistuksia terveydenhuoltoon tai sosiaaliturvaan. Toisinaan tuntuu, että hänen viestinsä on ohut. Biden korostaa mainoksissaan omaa luonnettaan ja suhdettaan Obamaan.

Monet uskovat, että varovainen lähestymistapa on paras strategia voittamaan viimeksi Trumpia tukeneita liikkuvia äänestäjiä takaisin demokraattien leiriin.

On olemassa myös vastakkainen teoria. Sen lippulaiva on vermontilainen senattori Bernie Sanders, joka julistaa olevansa demokraattinen sosialisti. Monille amerikkalaisista sanat tuntuvat radikaaleilta ja pelottavilta. Silti Sanders on hivuttautunut esivaalikauden aattona gallupien kärkeen.

Bernie Sandersin kampanjatoimistoon aiottu tilaisuus piti siirtää ulkoilmaan sunnuntaina, kun paikalle ilmaantui satamäärin ihmisiä.

Sanders järjesti lauantai-iltana Cedar Rapidisissa konsertin, joka veti 3 000 katsojaa. Seuraavana päivänä hän vieraili paikallisessa kampanjatoimistossaan.

Paikalle ilmaantui lähes 400 Sandersin kannattajaa. Järjestäjät päättivät siirtää tilaisuuden väenpaljouden takia ulkoilmaan ja alkoivat kiireesti kiinnittää Sandersin julisteita rakennuksen ulkoseinään.

Tunnelma oli täysin erilainen kuin muiden ehdokkaiden tilaisuuksissa. Kampanjatyöntekijä puhui poliittisesta vallankumouksesta. Senaattori Nina Turner villitsi yleisöä puheellaan, joka olisi yhtä hyvin voinut olla 60-luvun hippiliikkeen ajoilta.

– Ei se ole radikaalia, se on juuri mitä kaivataankin! Turner huusi kerta toisensa jälkeen Sandersin ajatuksiin viitaten.

Sanders toisti ideansa: korkeampi minimipalkka, palkkatasa-arvo, ilmainen terveydenhuolto kaikille, opintolainojen mitätöinti, taistelu ilmastonmuutosta vastaan...

Sandersin kannattajat uskovat vahvasti, että Trumpia ei voiteta vetoamalla tämän kannattajiin vaan mobilisoimalla uurnille uusia äänestäjiä – ennen kaikkea niitä, joiden mielestä liian suuri osa on jäänyt osattomaksi Amerikan vauraudesta.

– Me haluamme tavoittaa ihmisiä, jotka ovat luovuttaneet poliittisen prosessin suhteen, Sanders sanoi.

Juuri silloin, auringonpaisteessa 400-päisen fanaattisen kannattajajoukon keskellä tuntui siltä, että tässä saattaa olla alku jonkun suuremman.

Ensimmäinen koe on maanantaina. Sandersin kampanja pyrkii rikkomaan Iowan vaalikokousten osanottajaennätyksen vuodelta 2008. Mikäli he siinä onnistuvat, Sanders voittaa Iowassa – ja mikä tärkeintä – todistaa omistavansa reseptin Donald Trumpin kukistamiseksi.