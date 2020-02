Lontoon puukkoiskussa haavoittui kolme: hyökkääjällä oli valepommiliivi – poliisi uskoo teon liittyvän ääri-islamismiin

Lontoon poliisin mukaan Streathamin kaupunginosassa sunnuntaina tapahtuneen iskun epäillään liittyvän ääri-islamismiin. Tapausta tutkitaan terroritekona.

Kolme ihmistä loukkaantui sunnuntaina Lontoossa tapahtuneessa puukkoiskussa, jota poliisi tutkii terroritekona. Hyökkäys tapahtui iltapäivällä vilkkaalla kadulla kaupungin eteläosissa sijaitsevalla Streathamin alueella.

Suur-Lontoon poliisin mukaan yksi loukkaantuneista oli sunnuntai-iltana kriittisessä tilassa ja toinen selvisi hyökkäyksestä lievin vammoin. Myös kolmas loukkaantunut sai lieviä vammoja, joiden uskotaan kuitenkin tulleen lasinsirpaleista.

Poliisi ampui hyökkäyksestä epäillyn miehen kuoliaaksi. Hänellä kerrottiin olleen yllään valepommiliivi, joka ei sisältänyt räjähteitä.

Poliisi uskoo, että tapaus liittyy ääri-islamismiin. Sky Newsin mukaan epäilty oli ollut poliisin aktiivisessa seurannassa.

Useiden lähteiden mukaan hän oli vapautunut viime kuussa vankilasta istuttuaan siellä noin kolmen vuoden tuomion terroristisen materiaalin levittämisestä.

– Ylitin tietä, kun näin miehen, jolla oli viidakkoveitsi ja hopeanvärisiä kanistereita rintansa kohdalla. Häntä jahtasi joku, jonka oletan olleen siviiliasuinen poliisi. Sitten miestä ammuttiin. Luulen kuulleeni kolme laukausta, mutta en muista ihan tarkalleen, paikalle osunut 19-vuotias opiskelija kertoi uutistoimisto PA:lle.

Myös muut silminnäkijät kertoivat siviiliasuisten poliisien olleen miehen kintereillä.

– He huusivat hänelle ”seis, seis”. Mutta hän ei pysähtynyt. Sitten näin heidän ampuvan häntä kolme kertaa. Se oli kauheaa nähtävää. Mies oli maassa ja poliisi tuli luoksemme sanomaan, että meidän on mentävä sisään kauppaan, koska miehellä on laukussaan pommi, Karker Tahir -niminen silminnäkijä kertoi Sky Newsille.

BBC:lle puhuneen silminnäkijän mukaan epäilty oli mennyt läheiseen kauppaan ja ottanut sieltä veitsen, jolla hän puukotti välittömästi kadulla olleita naista sekä miestä.

Sosiaalisessa mediassa levisivät nopeasti kuvat kadulla elottomana makaavasta miehestä. Poliisi kehotti ihmisiä pidättäytymään tapaukseen liittyvien kuvien julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa, mutta samalla se pyysi yleisöä toimittamaan mahdolliset materiaalinsa tapauksen tutkijoille.

Olivatko poliisit jo valmiiksi suorittamassa tehtävää?

Scotland Yardin terrorisminvastaisessa yksikössä aiemmin tutkijana työskennellyt David Videcette arvioi Twitterissä, että puukkomiehen perässä saattoi olla ennalta suunniteltua tehtävää suorittamassa ollut, aseistettu poliisin seurantayksikkö. Hänen mukaansa tähän viittaa kadulla nähtyjen, merkkaamattomien poliisiautojen tyyppi sekä siviiliasuisten poliisien pukeutumistapa.

Videcetten mukaan kyse saattoi olla yksikön nopeasta reagoinnista sen kohdalle osuneeseen hyökkäykseen, tai sitten yksikkö saattoi olla miehen perässä jo valmiiksi.

Suoja-asuihin pukeutuneet rikostutkijat kuvattiin puukkoiskun tapahtumapaikalla sunnuntai-iltana.

Edellinen Lontoossa tehty terrori-isku tapahtui viime marraskuussa. Tuolloin poliisi ampui London Bridgen lähellä niin ikään valepommiliiviin sonnustautuneen miehen, joka oli ehtinyt puukottaa kuoliaaksi kaksi ihmistä sekä haavoittaa kolmea muuta.

Britannia oli laskenut maan terroriuhkatasoa marraskuun alussa alimmalle tasolle viiteen vuoteen. Tuolloin taso laski ”vakavasta” uhasta ”huomattavaan”.

– Terroristit pyrkivät jakamaan meitä ja tuhoamaan elämäntapamme – täällä Lontoossa emme koskaan anna heidän onnistua, sanoi Lontoon pormestari Sadiq Khan sunnuntaina julkaisemassaan tiedotteessa.