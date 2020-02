Draken yliopiston maskottikoira Griff ja Elizabeth Warrenin labradorinnoutaja Bailey kohtasivat koirien huippukokouksessa.

Pete Buttigieg ei voinut ottaa riskiä.

Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Buttigieg on sinkoillut viime päivät ympäri Iowan osavaltiota, jossa esivaalikausi alkaa maanantaina.

Sunnuntaiaamulle oli kuitenkin raivattava tilaa aikataulusta. Buttigieg ei ollut vielä tavannut Griffiä.

Kaikki muut demokraattisen puolueen kärkiehdokkaat olivat ehtineet Griffin pakeille ennen Buttigiegiä. Draken yliopiston maskottikoirasta on tullut näiden esivaalien pakollinen vierailukohde.

Niinpä myös Buttigieg poseerasi laiskanpulskean englanninbulldoggin kanssa ennen kuin kiirehti televisiokanava ABC:n haastatteluun.

Pete Buttigieg ehti demokraattien presidenttiehdokkaista viimeisenä tapaamaan Griffin.

Pyllistys Harrisille

Myös Ilta-Sanomat tapasi Griffin Draken yliopiston kampuksella. Griff ei nimittäin sieltä juuri liikahda. Koira ei käy tapaamassa kandidaatteja, kandidaatit käyvät tapaamassa koiraa. Sama koskee mediaa.

Griffin liikkeet ovat hitaita ja harkittuja. Se makaa rauhallisesti paikallaan, kun sen hoitaja Erin Bell puhuu. Välillä Griff nostaa takapuolensa ylös lattiasta. Saman liikkeen se teki Kamala Harrisin edessä.

Harris keskeytti kampanjansa muutama kuukausi sen jälkeen.

– Griff on todella rento. Hän vain antaa virran viedä, Bell sanoo.

Erin Bellin kokopäivätyönä on pitää huolta Draken yliopiston maskottikoirasta Griffistä.

Joidenkin ehdokkaiden kanssa Griffin kemiat toimivat paremmin kuin toisten.

– Andrew Yangin olemme tavanneet pari kertaa. Molemmilla kerroilla hän meni lattialle Griffin kanssa ja oli aivan innoissaan, Bell kertoo.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Andrew Yang tuli mainiosti toimeen Griffin kanssa.

Koirien huippukokous

Viikko sitten toteutui todellinen koirien huippukokous, kun Griff tapasi demokraattien kärkiehdokkaisiin kuuluvan Elizabeth Warrenin koiran Baileyn.

– Meillä oli selfiejono opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Ihmisiä oli valtavasti, Bell kertoo.

20 kuukautta vanhasta labradorinnoutajasta Baileysta on tullut merkittävä hahmo, sillä Warren ei ole päässyt kampanjoimaan Iowassa niin paljon kuin olisi halunnut. Syynä on presidentti Donald Trumpin valtakunnanoikeus, jossa senaattori Warrenin on pakko olla läsnä.

Warrenin ollessa poissa Bailey kiersi Iowaa hänen puolestaan. Ja kun Warren viikonloppuna palasi loppukiriä varten osavaltioon, Bailey tarjosi apua.

IS oli paikalla Warrenin kampanjatilaisuudessa Cedar Rapidsissa. Bailey köllötteli raukeasti eturivissä Warrenin pojan huomassa.

Kun tilaisuus päättyi, Warrenilla oli kiire seuraavaan, eikä hän jäänyt ottamaan selfieitä kannattajiensa kanssa tavalliseen tapaan. Se ei yleisöä haitannut, sillä he pääsivät poseeraamaan Baileyn kanssa.

Elizabeth Warrenin koira Bailey otti lepoa kampanjatilaisuudessa Cedar Rapidsissa.

Baileyn suosikkikandidaatti on tietysti selvä, mutta Griff ei paljasta suosikkiaan. Se on tavannut myös republikaanien kolmesta ehdokkaasta kaksi.

Listalta puuttuu vain istuva presidentti Trump, jolla ei ollut aikaa tavata Baileya Iowassa vieraillessaan.

Älkää sitten ihmetelkö, jos valta vaihtuu marraskuussa.