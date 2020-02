Katso kuva: tällainen on ”suomalainen jonotus” Shanghaissa – keksintö torjuu koronavirusta

Kiinaa ravisteleva koronavirusepidemia pakottaa maan kansalaiset turvautumaan luoviin ratkaisuihin.

Suosittu nettilehti Pengwai Xinwen raportoi sunnuntaina, että osa miljoonakaupunki Shanghain asukkaista on päättänyt ottaa käyttöön ”suomalaisen jonotusmenetelmän” virustartunnalta suojautuakseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että jonottajat seisovat kahden metrin päässä toisistaan.

Lehti julkaisi artikkelissaan videon Minghangin kaupunginosasta, jossa ihmiset jonottivat sunnuntaiaamuna ”suomalaistyyliin” pääsyä paikallishallinnon tiloihin hankkimaan hengityssuojainten ostoon tarvittavaa lupaa.

Kommunistipuolueen virkailija Wei Zhaomei kertoi lehdelle ylpeänä, että kahden metrin suositus oli asukaskomitean idea, jota Minghangin asukkaat noudattivat tunnollisesti. Yli 24 miljoonan asukkaan Shanghaissa kanssaihmisiin pidetään tavallisesti huomattavasti pienempää turvaväliä.

Väkiluvultaan maailman suurimmassa maassa Kiinassa yleinen käsitys suomalaisista on, että olemme hyvin tarkkoja omasta henkilökohtaisesta tilastamme. Suosittu nettimeemi suomalaisista seisomassa bussipysäkillä on tuttu myös Kiinassa.

The Guardian -lehti uutisoi vuonna 2018, että Karoliina Korhosen Finnish Nightmares -sarjakuva on erittäin suosittu Kiinassa. Ujo ja sosiaalisissa tilanteissa vaivautuva päähenkilö Matti on hahmo, johon myös moni nykykiinalainen pystyy samaistumaan.

Kirjan suosion myötä kiinan kieleen oli jopa tullut uusi sana jingfen, joka tarkoittaa henkisesti suomalaista. Moni ujo kiinalaisnuori kutsuu itseään nykyisin jingfeniksi.