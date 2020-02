Ilmastoaktivistit tunkeutuivat Fortumin osin omistamaan kohuvoimalaan Saksassa – julkaisivat viestin Suomen hallitukselle

Aktivistit kertovat vallanneensa kiistellyn Datteln 4 -hiilivoimalan.

Saksassa ilmastoaktivistit kertovat vallanneensa Datteln 4 -hiilivoimalan, jonka käynnistämisestä on noussut maassa suuri kohu. Ympäristöjärjestö Ende Gelände on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita voimalan rakenteisiin kiivenneistä aktivisteista, joita se sanoo olevan paikalla noin 150.

Protestista kertoo Twitter-tilillään myös Saksan Fridays for Future -liikkeen keulakuva Luisa Neubauer, jonka julkaisemissa kuvissa suojavaatteisiin ja hengityssuojiin pukeutuneet aktivistit juoksevat voimalan alueelle ja kiipeävät ylös kuljettimiin.

Dortmundin kaupungin lähellä sijaitsevan voimalan rakentaminen on viivästynyt vuosilla, ja ympäristöjärjestöt ovat vaatineet ettei koko voimalaa otettaisi enää käyttöön, sillä Saksa on linjannut luopuvansa hiilivoimasta kokonaan vuoteen 2038 mennessä.

Kohu liittyy vahvasti Suomeen, sillä Datteln 4 -voimalan omistavan Uniper-energiayhtiön suurin omistaja on valtionyhtiö Fortum. Yhtiö omistaa Uniperin osakkeista 49,9 prosenttia ja aikoo nostaa omistusosuuttaan myöhemmin.

Ende Gelände -järjestö on julkaissut Twitter-tilillään myös suomenkielisen viestin, joka on suunnattu Fortumille ja valtio-omistajalle eli Suomen hallitukselle.

– Suomi, kanna vastuusi, ilmastonmuutoksella ei ole rajoja. Me blokkaamme #Datteln4'in tänään ja osoitamme solidaarisuutta hiilikaivosyhtiöiden uhkaamille kolumbialaisille ja venäläisille. Fossiilisten aika on ohi, järjestö kirjoittaa.

Fortumin mukaan protestit liittyvät Saksan hallituksen keskiviikkona hyväksymään lakiesitykseen, joka vahvistaa suunnitelman hiilen käytöstä luopumisesta sähkön ja lämmön tuotannossa määräaikaan mennessä.

– Ympäristöjärjestöjen mukaan aikataulua pitäisi kiristää ja Datteln 4 on noussut symboliksi asialle, sanoo Fortumin viestintäjohtaja Kati Suurmunne IS:lle.

Noin 1,5 miljardia euroa maksaneen voimalan käynnistämistä on puolustettu sillä, että käyttöönotto mahdollista vanhemmasta ja vielä saastuttavammasta energiantuotannosta luopumisen. Hiilivoimaa myös tarvitaan uusiutuvan energian säätövoimaksi.

– Fortumin kanta on, että niin kauan kuin Saksassa on toimitusvarmuuden vuoksi hiiltä käytettävä, on parempi käyttää sitä uusissa ja tehokkaissa laitoksissa, Suurmunne toteaa.

Datteln 4 -voimalan käynnistämistä vastustettiin 24. tammikuuta.

Hän huomauttaa, että Uniper ilmoitti torstaina sulkevansa kaikki vanhat kivihiililaitoksensa Saksassa vuoteen 2025 mennessä. Saksan hallitus on puolestaan luvannut, ettei Dattelnin käyttöönotto nosta Saksan hiilidioksidipäästöjä.

Uniper omistaa runsaasti hiilivoimaa ja yhtiön voimaloiden kokonaispäästöt ovat koko Suomea suuremmat. Puhdasta energiantuotantoa markkinoivan Fortumin lähteminen yhtiön omistajaksi on siksi herättänyt ihmetystä.

Fortum on perustellut hankintaa Uniperin omistuksiin myös kuuluvalla vesi- ja kaasuvoimalla. Uniperissä yhtiön myyntiä Fortumille on vastustettu ankarasti, sillä sen on pelätty sulkevan Uniperin omistamia hiilivoimaloita.

Uniperin toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck sanoi tammikuussa uutistoimisto Reutersille yhtiön vähentäneen päästöjä vuoden 2005 jälkeen 60 prosentilla ja tavoittelee vielä jopa 40 prosentin lisävähennyksiä. Hänen mukaansa uusi voimala on osa tähän tähtäävää strategiaa.