Huumeparoni ”El Chapon” tytär piti ylenpalttiset häät: panssaroituja luksusautoja ja raskaasti aseistautuneita turvamiehiä

Isä Joaquin ”El Chapo” Guzman ei voinut saattaa tytärtään alttarille, sillä hän istuu elinkautista tuomiota vankilassa.

Meksikon huumeparonin Joaquin ”El Chapo” Guzmanin tytär on mennyt naimisiin toisen huumeimperiumin jälkeläisen kanssa. Pari piti hulppean seremonian Sinaloan osavaltion pääkaupungissa Culiacanissa sijaitsevassa katedraalissa 25. tammikuuta.

Lehtitietojen mukaan pariskunta saapui paikalle panssaroidulla luksusautolla, jota vartioivat raskaasti aseistetut huumekartellin palkkamurhaajat. Sosiaalisessa mediassa leviävissä kuvissa näkyy myös muun muassa ilotulitteita, tunnettuja meksikolaisia artisteja sekä keltainen teippi, joka oli vedetty katedraalin ympäri.

Morsiamella oli hääpäivänä päällään pitsillä koristeltu valkoinen mekko sekä tiara.

El Chapon tytär Alejandrina Gisselle Guzman, 38, solmi avioliiton Edgar Cazaresin kanssa. Cazares on Blanca Margarita Cazaresin veljenpoika. Blanca Margarita Cazaresin väitetään olevan Sinaloan kartellin rahanpesijä, ja häntä on tituleerattu huumemaailman ”keisarinnaksi”.

Blanca Cazaresin veli on Victor Emilio Cazares Salazar, jonka USA:n viranomaiset nimesivät aikaisemmin Sinaloan kartellin johtajaksi. Vuodesta 2019 kartellia on tiettävästi johtajanut Ismael ”El Mayo” Zambada.

Sinaloan kartelli on kansainvälinen rikollisjärjestö, jonka perustaja El Chapo on. Se on Meksikon vaikutusvaltaisin kartelli.

Kiinniotettu Joaquin ”El Chapo” Guzman kuvattuna tammikuussa 2016.

Isä El Chapo ei voinut saattaa tytärtään alttarille, sillä hän itse viruu elinkautista tuomiota huippuvartioidussa vankilassa, joka tunnetaan lempinimellä ”Kalliovuorten Alcatraz”. El Chapon ensimmäinen vaimo, Alejandrinan äiti Maria sen sijaan tanssitti tytärtään häissä.

Paikalla oli ilmeisesti myös Ovidio Guzman Lopez, joka on yksi El Chapon pojista.

Viime vuonna Alejandrina Guzman lanseerasi ”El Chapo 701” -nimisen vaatemalliston. Numero 701 viittaa siihen, että vuonna 2007 El Chapo pääsi Forbesin miljonäärien listalla sijalle 701. Myöhemmin tytär laajensi firmansa tuotantoa myös alkoholijuomiin.

Nainen esittelee El Chapo -olutta, jota tytär Alejandrinan perustama yritys tuottaa.

Elinikäisen tuomion lisäksi 62-vuotias El Chapo määrättiin heinäkuussa maksamaan Yhdysvalloille 12,6 miljardia dollaria. Miljardien suuruinen summa on varovainen arvio siitä tuotosta, jonka kartelli on kerännyt huumekaupasta Yhdysvalloissa.

Guzmania on pidetty maailman vaikutusvaltaisimpana huumeparonina heti vuonna 1993 surmansa saaneen kolumbialaisen Pablo Escobarin jälkeen.

Helmikuussa kartellin päämies todettiin syylliseksi useisiin rikoksiin, jotka on tehty 25 vuoden aikana. Yli 300 000 sivun ja 117 000 äänitteen todistusaineisto osoitti miehen syyllistyneen muun muassa valtavien huumemäärien salakuljetukseen, rahanpesuun ja laittomaan aseiden hallussapitoon.

