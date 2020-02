Koronavirus jatkaa tuhojaan: yli 300 on kuollut – sairastuneita 13 800

Apple on ilmoittanut sulkevansa kaikki liikkeensä Manner-Kiinassa.

Kiinassa on lauantaina raportoitu jälleen uusia koronaviruskuolemia. Nyt yhteensä 304 ihmisen on kerrottu kuolleen virukseen. Uhriluku nousi lauantaina 45:llä, kertovat Kiinan viranomaiset.

Viruksen ydinalueella Hubein provinssissa on havaittu 1 921 uutta tartuntatapausta. Tartuntoja on todettu Hubeissa nyt kaikkiaan yli 9 000. Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, josta viruksen on arvioitu lähteneen leviämään, on tähän mennessä kuollut koronavirukseen 224 ihmistä.

Kaiken kaikkiaan koronavirukseen sairastuneita on jo yli 13 800.

Lähes koko Hubei on ollut viikon ajan karanteenissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tiet ja julkinen liikenne on suljettu, ja myös muualla Kiinassa on asetettu kasvavia rajoituksia matkailulle. Maanantaina Kiina jäädytti ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat, ja kiinalaiset matkatoimistot eivät tällä hetkellä saa varata hotelleja tai lentoja.

Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa. Lauantaina Yhdysvalloissa vahvistettiin kahdeksas koronavirustartunta. Myös Suomessa on todettu koronavirustartunta.

CNN kertoo, että suuryritys Apple sulkee väliaikaisesti kaikki 42 kauppaansa Manner-Kiinassa. Muutkin yritykset ovat päätyneet vastaavaan ratkaisuun. Ainakin Starbucks on sulkenut yli puolet kahviloistaan Kiinassa, ja myös ruotsalainen huonekalujätti Ikea on kertonut sulkevansa kaikki myymälänsä Kiinassa.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti torstaina uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi.