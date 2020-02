”Iso osa ihmisistä on luopunut kaikesta toivosta” – USA:n Keskilännessä Iowassa asuva suomalainen Marja, 34, törmäsi apatiaan vaalien alla

Laura Dodds, 40, ja Marja Lähteinen, 34, tapasivat somen vegaaniryhmässä ja huomasivat asuvansa samassa USA:n Keskilännen kaupungissa. Kummankin naisen tänne toi rakkaus amerikkalaiseen mieheen.

Suomalaisnaiset siemailevat gourmet-kahvia opiskelijoiden suosimassa kahvilassa. Naisia yhdistää kasvissyönnin lisäksi poliittinen vakaumus – molemmat kannattavat Bernie Sandersia presidentiksi.

– Hän ajaa sellaisia hyviä asioita, joita tarvittaisiin tässä maassa, Dodds kehuu.

Lauralle tärkeitä ovat ympäristö- ja tasa-arvoasiat. Marja Lähteinen taas nostaa kärkeen terveydenhuollon.

– Järkytyin kun kuulin, että ihmiset sinnittelevät samassa työssä vain sairausvakuutuksen takia. Se rajoittaa paljon, Marja puuskahtaa.

Yhdysvalloissa työikäiset saavat tyypillisesti sairausvakuutuksensa työnantajalta, niin Marjakin. Hän maksaa silti vakuutuksesta sata dollaria kuussa. Naiset ovat käyneet Bernien kampanjatilaisuudessa.

– Siellä oli paljon ihmisiä. Berniellä on ollut Iowassa enemmän vapaaehtoisia avustajia kuin yhdessäkään toisessa osavaltiossa, nainen tietää.

Laura, omaa sukuaan Tervanotko, kohtasi amerikkalaisen William Doddsin Dublinissa, Irlannissa, jossa nainen työskenteli vakuutusalalla.

– Ravattiin edes taas kahdella mantereella. Se oli tosi kallista deittailua, Laura nauraa.

He ovat asuneet Keskilännessä kolme vuotta.

– Nykyään viihdyn todella hyvin, mutta alussa oli paljon totuttelemista, Dodds toteaa.

Suomalaista harmitti muun muassa julkisen liikenteen puuttuminen. Kaikkialle on autoiltava. Doddsit asuvat omakotitalossa labradorinnoutajansa Japhyn kanssa. Laura ei vielä ole USA:n kansalainen, eikä saa äänestää. Aviomies saisi, muttei osallistu esivaaleihin. Syksyn varsinaisissa vaaleissa hän aikoo antaa äänensä demokraattiehdokkaalle.

Marja Lähteinen on syntynyt Mainen osavaltiossa. Hänen äitinsä on amerikkalainen ja isänsä suomalainen. Marja on kaksoiskansalainen. Perheeseen kuuluu lisäksi kaksi nuorempaa sisarusta. Kun Marja täytti kuusi vuotta, perhe muutti Suomeen. Siellä nainen kohtasi iowalaisen Matthew Millsin. Mies oli eronnut suomalaisesta vaimostaan ja menettänyt oleskeluluvan Suomeen.

Pari muutti Des Moinesiin vuosi sitten ja vuokrasi kerrostaloasunnon.

– Mulla oli kaksi matkalaukkua. Meidän piti rakentaa elämämme tänne alusta saakka. Tässä ollaan vuoden verran sisustettu kotia, solmittu työsuhteita ja kartutettu luottotietoja. Ostin juuri ensimmäisen autoni, Lähteinen kuvailee.

Hän on USA:ssa äänioikeutettu. Viime presidentinvaalien alla nainen sattui olemaan maassa ja äänesti Hillary Clintonia. Tällä kertaa hän äänestää myös esivaaleissa.

– Bernien ajamat asiat tulevat parantamaan ihmisten elämänlaatua mielettömästi, Marja uskoo.

Laborantti pitää valtaosaa poliitikoista lobbareiden korruptoimana. Mutta mitä jos Sandersista ei tulekaan demokraattien ehdokasta – äänestäisikö hän toista demokraattia yleisvaaleissa?

– Totta puhuen, en ole varma, Marja tunnustaa.

– Trump on saanut paljon pahaa aikaan, mutta niin ovat myös demokraattipresidentit ennen häntä. Esimerkiksi Biden voisi olla jollain tavalla parempi kuin Trump, mutta toisaalta yhtä huono, nainen puntaroi.

Miljoonan dollarin kysymys onkin, taipuvatko Bernien kannattajat tällä kertaa tarvittaessa toisen ehdokkaan taakse. Vuoden 2016 presidentinvaaleissa 12 prosenttia Sandersia esivaaleissa äänestäneistä äänestikin yleisvaaleissa Trumpia. Jos he olisivat antaneet äänensä Clintonille, tai edes jääneet kotiin, Clinton olisi voittanut koko vaalit.

Tänä viikonloppuna ennen Iowan esivaaleja Marja Lähteinen aikoo tehdä vapaaehtoistyötä Bernien puolesta koputtelemalla ovia ja patistamalla kansaa äänestämään.

– Järjestäjät antavat työkalut ja opastavat, mitä sanoa, Marja selittää.

Nainen on törmännyt apatiaan.

– Iso osa ihmisistä on luopunut kaikesta toivosta, suomalaisnainen myöntää.

Poistumme kahvilasta Keskilännen purevaan pakkaseen. Maanantaina ratkeaa, miten käy suomalaisnaisten ehdokkaalle.