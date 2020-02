Maasturilla Trumpin yksityisklubin portille syöksynyt nainen on 30-vuotias oopperalaulaja – ”Ei todellakaan ole hänelle tyypillistä”

Poliisin mukaan takaa-ajon päätteeksi pidätetty nainen on saanut syytteet liittovaltion virkamieheen sekä sheriffin alaisiin kohdistuneista hyökkäyksistä. Presidentti perheineen oli Washingtonissa välikohtauksen tapahtuessa.

Yhdysvaltain Floridassa poliisi kertoi perjantaina pidättäneensä kaksi henkilöä presidentti Donald Trumpin Mar-a-Lago-yksityisklubin portilla tapahtuneen välikohtauksen johdosta. Naiset otettiin kiinni takaa-ajon päätteeksi sen jälkeen, kun toisen heistä ajama musta katumaasturi oli syöksynyt läpi kahdesta klubin ajotien tarkastuspisteestä.

Henkilövahingoilta vältyttiin siitä huolimatta, että poliisi ja presidentin turvallisuudesta vastaava salainen palvelu ampui tilanteessa useita laukauksia. Myöhemmin perjantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Palm Beachin kaupungin sheriffi Ric Bradshaw kertoi tarkemmin tapahtumien kulusta.

Palm Beachin sheriffi Ric Bradshaw (edessä) puhui perjantaina lehdistötilaisuudessa. Hänen takanaan kuvassa poliisin, FBI:n sekä salaisen palvelun edustajia.

Bradshaw’n mukaan toinen pidätetyistä on asetettu syytteisiin liittovaltion virkamieheen sekä sheriffin alaisiin kohdistuneista hyökkäyksistä. Myöhemmin hän saa todennäköisesti myös syytteet useista vakavista liikennerikkomuksista.

Kyseessä on poliisin mukaan Connecticutista kotoisin oleva oopperalaulaja Hannah Roemhild, 30. Välikohtauksesta ja siihen johtaneista käänteistä kertoivat paikallisten tv-kanavien lisäksi muun muassa New York Times ja CNN.

Hannah Roemhild, 30, ajokorttikuvassa.

Tapahtumat käynnistyivät noin kello 11.40 paikallista aikaa Breakers Palm Beach -luksushotellin parkkipaikalta, josta on Mar-a-Lagoon matkaa reilut kuusi kilometriä. Hotellin turvamiehet ilmoittivat tuolloin Floridan maantiepoliisille ”ailahtelevasti” käyttäytyneestä naisesta.

– Hän seisoi autonsa päällä ja teki jonkinlaisia tanssiliikkeitä, sheriffi Bradshaw kuvaili tilannetta lehdistötilaisuudessa.

Poliisin lähestyessä Roemhildiä tämä meni sisälle vuokrattuun katumaasturiinsa. Naisen tilanteen tarkastamista yrittänyt poliisi koputteli auton ikkunoihin, mutta nainen ei tähän reagoinut.

Sen sijaan hän vaikutti olevan lähdössä liikkeelle. Poliisi reagoi tähän yrittämällä rikkoa auton ikkunan.

Pian Roemhild kaasutti tiehensä, ja käynnistyi takaa-ajo, joka eteni kohti Mar-a-Lagoa.

Poliisit ja agentit ehtivät viime hetkellä hypätä turvaan

Kun nainen pääsi autollaan Mar-a-Lagolle ja syöksyi sillä läpi sisäänkäynnin kahdesta tarkastuspisteestä, vauhti oli noussut jo yli 112 kilometriin tunnissa. Tarkastuspisteen poliisit ja salaisen palvelun agentit ehtivät juuri ja juuri hypätä auton tieltä pois.

Ampumaan viranomaiset ryhtyivät, koska auto oli saatava toimintakyvyttömäksi ennen kuin se pääsisi yhtään pidemmälle.

Poliiseja Mar-a-Lagon sisäänkäynnin läheisyydessä perjantaina.

Roemhildiä laukaukset eivät kuitenkaan pysäyttäneet, vaan hän jatkoi matkaansa toisaalle. Poliisit seurasivat häntä autoilla ja helikoptereilla.

Sheriffin tiedottajan Teri Barberan mukaan Roemhild poimi jossakin vaiheessa, todennäköisesti lentokentän läheisyydessä, kyytiinsä matkustajan, joka niin ikään pidätettiin myöhemmin. Kyseinen nainen ei ole saanut syytteitä, eikä hänen nimeään ole kerrottu julkisuuteen.

Poliisi sulki tien Palm Beachilla takaa-ajon yhteydessä.

Roemhildin epäillään myös ajaneen kovalla vauhdilla väärällä puolen tietä. Pakomatka päättyi lopulta motellille, josta poliisi löysi naisen ja tämän kyydissä olleen matkustajan.

Trump ei ollut Mar-a-Lagossa välikohtauksen tapahtuessa, mutta hän lensi Floridaan viikonlopun viettoon myöhemmin puolisoineen.

Motiivi toistaiseksi epäselvä

Bradshaw’n mukaan välikohtauksella ei ole yhteyttä terrorismiin. Roemhildin motiivista ei ole toistaiseksi tietoa, mutta viranomaiset uskovat, että hän ei edes välttämättä tiennyt ajavansa autollaan Mar-a-Lagon läheisyydessä.

Heavy.com-sivuston mukaan Roemhild on kuitenkin julkaissut aiemmin sosiaalisessa mediassa Trumpia kritisoivia päivityksiä. Lisäksi hänen kerrottiin olevan demokraattisen puolueen rekisteröitynyt jäsen.

Trump viettää runsaasti aikaansa Mar-a-Lago-yksityisklubillaan Floridan Palm Beachilla.

Sivuston mukaan Roemhild on opiskellut oopperalaulua yliopistossa Connecticutissa ja ulkomailla sekä työskennellyt 14 vuoden ajan lapsenvahtina.

– Hän on hyvä tyttö. Hän on toden teolla opiskellut oopperalaulua ja hänellä on hämmästyttävä ääni, Roemhildin ystävä kertoi Floridassa ilmestyvälle Sun Sentinel -lehdelle.

Roemhildillä ei ainakaan toistaiseksi tiedetä olevan aiempaa rikostaustaa. New York Timesille puhunut, Roemhildiä yliopistossa opettanut musiikin professori Margaret Astrup kertoi olleensa entisen oppilaansa kanssa tekemisissä viimeksi aiemmin tässä kuussa.

– Se, mitä olemme nähneet uutisissa, ei todellakaan ole hänelle tyypillistä. Se ei sovi henkilöön, jonka minä olen tuntenut, Astrup sanoi.