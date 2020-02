Kommentti: Trump vapautetaan, mutta uusi ”oikeudenkäynti” alkaa maanantaina

Vaalimainoksia editoidaan jo valtakunnanoikeuden materiaaleilla republikaaneja vastaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä ei ollut kyse presidentin syyllisyydestä tai syyttömyydestä, tuomitsemisesta tai vapauttamisesta. Lopputuloshan on ollut alusta lähtien selvä.

Oikeudenkäynnissä ei ollut kyse myöskään siitä, kutsutaanko todistajia tai mitä he kertovat, vaikka siitä kuinka vauhkoiltiin. Oikeudenkäynnin pitkittyminen olisi ollut voitto demokraateille, mutta se olisi kuitenkin ollut vain väistämättömän lykkäystä.

Oikeudenkäynnissä oli sitäkin enemmän kyse Yhdysvaltain ensi marraskuun vaaleista. Itse asiassa kyse ei ollut mistään muusta.

Oikeudenkäynnin kumpikin osapuoli oli oikeassa väittäessään, että vastapuoli yrittää ”varastaa” vaalit.

Trump yritti juonia poliittisen vastustajansa nurin ja vaikuttaa vaaleihin kiristämällä Ukrainaa. Hänen tukijoukkonsa jatkavat juonia edelleen.

Kongressin demokraatit yrittävät kaataa presidentin ja republikaanien senaattienemmistön seuraavissa vaaleissa käyttäen keppihevosena Ukraina-skandaalia.

Siis paras varas voittakoon.

Kuka voitti?

Trumpin vapautus on enää sinettiä vailla. Juuri tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että demokraattileiri jäi oikeudenkäynnissä voitolle, ja republikaanileiri Trumpin tukena rakoili hieman ensi kertaa.

Demokraattisyyttäjät onnistuivat vakiinnuttamaan epäilyksen, että Ukraina-jupakasta ei tiedetä läheskään kaikkea. Enemmistö amerikkalaisista haluaa mittausten mukaan kuulla lisää. Silti Trump päästetään kuin koira veräjästä.

Demokraattisyyttäjä Adam Schiff lausui jo oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä voimakkaimman argumenttinsa: Totuus tulee ennen pitkää julki. Todistajat kertovat joskus tarinansa. Asiakirjojen salaus puretaan.

Monella republikaanisenaattorilla on silloin selittämistä äänestäjille. Peräti 23 heistä joutuu puolustamaan paikkaansa ensi marraskuussa, osa erittäin tiukassa vaalitilanteessa. Siksi jotkut heistä hieman nikottelivat oikeudenkäynnissä.

Vaalimainoksia editoidaan jo valtakunnanoikeuden videomateriaaleilla republikaaneja vastaan. Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin jälkiseuraus voi hyvinkin olla se, että republikaanit menettävät enemmistönsä senaatissa.

Vaalit alkavat

Trumpin kohdalla on mahdoton sanoa, paransiko vai huononsiko oikeudenkäynti hänen uudelleenvalintamahdollisuuksiaan. Peruskannattajia tai -vastustajia se ei hetkauttanut. Mielipidemittaukset ovat niin tasaisia, että mahdolliset seuraukset nähdään todella vasta marraskuun vaaleissa. Siihen on pitkä aika.

On yksi mittari, jolla oikeudenkäynnin seurauksia voidaan jo nyt punnita.

Kyseessä on ne samat ensi marraskuun vaalit, joiden esinäytös eli esivaalit käynnistyy maanantaina Iowassa.

Demokraattipuolueen kärkiehdokas Joe Biden saa pian tuntumaa siitä, mitä äänestäjät ajattelevat häntä vastaan suunnatusta Ukraina-jupakasta. Tuumivatko he, että ääni Bidenille on samalla parhaiten käytetty ääni Trumpia vastaan? Taktikointi presidentin kaatamiseksi on isossa osassa demokraattien esivaalissa.

Trump selvisi valtakunnanoikeudesta, mutta uuden ”oikeudenkäynnin” valmistelut alkavat maanantaina.

Yksi varma tulos

Virkarikosoikeudenkäynnistä voi sanoa oikeastaan vain yhden varman asian: se syvensi poliittista kahtiajakoa ja pahensi riitelyä.

Trumpin puolustus esitti äärimmäisyyksiin meneviä tulkintoja, joista sai sen käsityksen, että presidentti saa tehdä mitä vain eikä häntä voi syyttää, saati tuomita.

Jos presidentti tekee jotain, se ei voi olla rikos, lausui Richard Nixon aikoinaan – ja joutui eroamaan. Ajat ovat toiset. Jos Trump tekee jotain, hänen vapauttamisessaan ei nokka kauan tuhise. Tämä ilmentää hyvin sitä, millainen kultti hänen ympärilleen on rakennettu. Jopa vallan kolmijako Yhdysvalloissa heikkenee, kun presidentti kahmii sitä itselleen.

Demokraattien syyttäjät paukuttivat rajusti vastaan oikeudenkäynnissä. He antoivat jopa ymmärtää, että republikaanisenaattoreita kiristetään tukemaan ”kuningas Trumpia” oman poliittisen tulevaisuutensa pelastaakseen, ja he ovat niin pelkureita, että toimivat sen vuoksi omatuntoaan vastaan.

Se voi olla osin tottakin, mutta sen julistaminen valtakunnanoikeudessa on siltoja tuhkaksi polttavaa retoriikkaa. Liekö demokraatit ottaneet oppia presidentistä.

Kun puolustus vielä väänteli totuutta niin paljon kuin kehtasi eikä syyttäjäpuolikaan ihan puhtain paperein selvinnyt, voi sanoa, että Yhdysvaltain kongressissa on juuri nähty varsin trumpilainen oikeudenkäynti.

Sen varsinainen tuomio annetaan vaaliuurnilla marraskuussa.