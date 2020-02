Tässä ovat Britannian ja EU:n tulevien neuvottelujen pahimmat kipukohdat – ”Siitä tulee valtava vääntö”

Siirtymäajan aikana Britannia joutuu noudattamaan EU:n sääntöjä ilman sanavaltaa. Britit toivovat, että tämän jälkeen EU voisi itse luoda sääntönsä. Asiantuntijan mukaan Britannian on kuitenkin vaikea olla huomioimatta EU:n lakeja ja sääntöjä.

Varsinaisten kauppaneuvottelujen on arvioitu alkavan maaliskuun alussa. Osapuolet linjaavat kuitenkin tässä kuussa tavoitteitaan.

Britannia erosi Euroopan unionista perjantaina kello 23 paikallista aikaa. Brexit-vääntö on kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi, sillä siirtymäaikana neuvotellaan Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta. The Guardianin mukaan neuvottelut alkavat maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Turun yliopiston eurooppaoikeuteen perehtynyt professori Jukka Snell toteaa, että osapuolten välillä on paljon avoinna olevia asioita.

– Erosopimuksessa on sovittu kansalaisten oikeuksista ja Pohjois-Irlannista ja Britannian taloudellisista velvoitteista. Kaikki muu on vielä auki.

Siirtymäaika kestää vuoden loppuun saakka. Lisäaikaa voi hakea kesäkuun loppuun mennessä, mutta brittihallitus on sanonut, ettei lisäaikaa aiota hakea missään tilanteessa.

– Siirtymäaika on Britannialle erityisen hankala, koska maa joutuu noudattamaan EU:n sääntöjä, mutta sillä ei ole sanavaltaa päätöksenteossa.

Ihmiset juhlivat brexitiä perjantaina Lontoossa.

Neuvottelut käsittävät kaiken kaupankäynnistä turvallisuuspolitiikkaan ja puolustusyhteistyöhön. Tämän takia Snell suhtautuu monien muiden asiantuntijoiden tavoin epäillen siihen, että kattava sopimus saataisiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Snellin mukaan neuvotteluissa täytyy tehdä priorisointia, jos Britannia ei hae siirtymäajan pidennystä.

– Varmaan se, mihin priorisointi täytyy kohdistaa on sellaiset asiat, joissa tulisi isoja ongelmia heti, kun siirtymäaika päättyy. Eli sellaisiin sektoreihin ja asioihin, joissa tulisi niin sanottu cliff edge eli oltaisiin ikään kuin kuilun partaalla 1.1.2021. Ennen kaikkea kysymys on varmasti esimerkiksi tavaran kauppaa koskevissa kysymyksissä.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoi unioniin jäävien 27 maan edustajalle keskiviikkona suljettujen ovien takana, että neuvotteluissa keskityttäisiin ensisijaisesti vapaakauppasopimukseen, kalastussopimukseen ja vakuuksien saamiseen Britannialta, ettei se lähtisi EU:n kannalta epäedulliseen kilpailuun. Tämän jälkeen neuvoteltaisiin turvallisuudesta, ulkopolitiikasta ja puolustusyhteistyöstä, Reuters uutisoi.

Barnier myös totesi, että kalastus- ja kauppakysymyksissä piilee riski rikkoa osapuolien välejä eniten, jos yhteisymmärrystä ei saavuteta ennen siirtymäajan päättymistä.

Snellin mukaan kalastus on pieni, mutta poliittisesti erittäin tärkeä kysymys.

– Kalastus on varmasti yksi asia, josta tulee oikea riita. Se tulee olemaan valtavan väännön kohta, koska EU haluaa, että mikään ei muutu ja yhteistä kalastuspolitiikkaa sovelletaan edelleen. Britannia lähtee taas siitä, että se ottaa omat kalavetensä täysmääräisesti hallintaan.

Brittihallitus on jo tehnyt lakialoitteen, jonka mukaan EU-maiden kalastusalukset eivät saisi automaattisesti oikeutta kalastaa Britannian vesillä. Tällä hetkellä myös muihin EU-maihin rekisteröidyt alukset saavat kalastaa brittivesillä. Lisäksi erikseen on määritelty se, kuinka paljon brittikalastajat saavat kalastaa ja missä.

Kalastus työllistää Britanniassa vain 11 000 ihmistä ja sen arvo maan taloudesta on alle miljardin. Kalastus oli kuitenkin yksi brexit-kampanjan suurista teemoista.

– Vaikka kalastus ei ole taloudellisesti mitenkään määrittävä tekijä, tästä voi tulla poliittisesti todella kova taistelu, koska on pieniä kalastuksesta eläviä yhteisöjä, joille asia on elintärkeä. Tällä on myös symbolinen merkitys.

Brittikalastajista valtaosa on kannattanut brexitiä.

Kalastus voi repiä myös Euroopan unionin jäsenmaita etenkin, jos siitä tulee kynnyskysymys neuvotteluissa.

– Kalastusasia on iso asia Ranskalle, Hollannille, Tanskalle ja ehkä kouralliselle muita maita. Valtaosaa jäsenvaltioista tämä ei kosketa eikä sillä ole taloudellista vaikutusta. Jos neuvottelut näyttävät kariutuvan tällaiseen kalastuskysymykseen, voi olla, että EU:n rivit alkavat rakoilla.

Kauppakysymyksissä keskeinen teema on, missä määrin Britannian pitää eron jälkeen noudattaa EU:n sääntöjä, jotta se voi myydä EU:n sisämarkkinoille, Snell sanoo.

Brexitin vastustajat surivat EU-eroa perjantaina.

Barnierin kerrotaan keskiviikkona sanoneen jäsenmaille, että neuvottelujen pohjana toimii Ukrainan ja EU:n välinen assosiaatiosopimus. Vuonna 2014 allekirjoitetussa sopimuksessa on Snellin mukaan erityisesti kolme osa-aluetta: kattava vapaakauppa-alue, johon kuuluvat sisämarkkinoille pääsy ja pitkälle menevä sääntelyn yhteneväisyys, pyrkimys läheiseen yhteistyöhön esimerkiksi maahanmuuton, verotuksen ja koulutuksen sektoreilla sekä poliittinen dialogi, jonka tarkoituksena on lähentyminen ulkosuhteiden ja turvallisuuskysymysten osalta.

– Yleinen malli voisi olla toimiva myös EU:n ja UK:n välillä, ja siitä on keskusteltu jo heti kansanäänestyksen jälkeen. Sopimuksen yksityiskohdat varmasti kuitenkin eroaisivat Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta. Erityisesti siihen sisältyvät vaatimukset EU:n sääntöjen noudattamisesta ja tämän valvonnasta olisivat vaikeita hyväksyä Britanniassa.

Tämänkaltaisen sopimuksen hyväksyminen vaatisi kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyyttä.

Kysymys sääntelyn yhtenäisyydestä jakaa mielipiteitä brittihallituksessa. Brexit-ministeri Stephen Barclay on sanonut, ettei Britannia poikkea EU:n säännöistä ”vain, koska se voi”. Sisäministeri Priti Patel puolestaan sanoi, että Britannia aikoo poiketa EU:n säännöistä, ITV News kertoo.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on varoittanut, että EU:n säännöistä ja laeista poikkeaminen voi heikentää Britannian pääsyä EU:n sisämarkkinoille.

– EU pelkää, että Britanniasta voisi tulla kilpailija, jossa on väljät säännöt, ja jossa valmistetaan sen takia erilaisia tuotteita halvalla ja nujerretaan EU:ssa olevat kilpailijat, jotka joutuvat kantamaan EU:n kovemmista säännöistä johtuvat kovemmat kustannukset. Eli tämä, missä määrin Britannia pystyy poikkeamaan EU:n säännöistä ja edelleen myymään EU:n markkinoille on se iso jännite siellä taustalla.