Yhdysvallat estää manner-Kiinassa vierailleiden ulkomaalaisten maahantulon koronaviruksen takia

New Yorkissa John F. Kennedyn lentokentällä työntekijät käyttivät hengitysnaamareita koronavirushuolen takia.

Päätöksellä halutaan estää koronaviruksen leviäminen Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat aikoo estää manner-Kiinassa viimeisen kahden viikon aikana vierailleiden ulkomaalaisten pääsyn maahan, Reuters uutisoi. Yhdysvaltojen terveysministeri Alex Azar kertoi toimittajille perjantai-iltana, että presidentti Donald Trump oli päättänyt väliaikaisesta maahantulorajoituksesta koronaviruksen takia.

Azarin mukaan päätös ei koske Yhdysvaltojen kansalaisten lähiperhettä eikä maassa pysyvästi asuvia.

Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuuden virkaatekevä apulaisministeri puolestaan kertoi, että Kiinasta tulevat lennot rajoitetaan sunnuntaista lähtien seitsemälle lentokentälle.

Azarin mukaan Yhdysvaltojen kansalaisten matkoissa Kiinaan on tapahtunut notkahdus koronavirusepidemian myötä.

Jo aiemmin Yhdysvalloissa on annettu poikkeuksellinen karanteenimääräys Wuhanista evakuoiduille 195 amerikkalaiselle. Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) antoi pakollisen karanteenimääräyksen nyt ensimmäisen kerran 50 vuoteen.

Koronavirus on levinnyt 25 maahan ja alueelle. Vahvistettuja tartuntoja on Kiinassa todettu yli 9 800 ja ulkomailla yli 130. Tautiin on kuollut kiinassa 213.