Demokraattisenaattori: Trumpin syyttömäksi julistaminen merkityksetön ilman todistajalausuntoja

Äänestys todistajista saattaa mennä Suomen aikaa huomisen puolelle.

Presidentti Donald Trumpin julistaminen virkarikosoikeudenkäynnissä syyttömäksi on merkityksetöntä ilman todistajalausuntoja, sanoi demokraattisenaattori Chuck Schumer perjantaina. Senaatin oli määrä myöhemmin äänestää, kutsuuko se todistajia Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin.

Uutiskanava CNN:n mukaan äänestys todistajista saattaa mennä huomisen puolelle Suomen aikaa.

Äänestys on erittäin tärkeä. Jos senaatti torjuu todistajat, senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell saattaa tuoda Trumpin virkasyytteet ratkaisevaan äänestykseen tämän jälkeen. Republikaanienemmistöisen senaatin odotetaan hylkäävän syytteet.

Republikaaneilla on senaatissa 53–47-enemmistö demokraatteihin nähden.

Demokraatit haluaisivat kuulla Boltonia

Mahdollisista todistajista demokraatit haluaisivat kuulla erityisesti Trumpin entistä neuvonantajaa John Boltonia. Bolton on kirjoittanut vielä julkaisemattoman kirjan, jossa hän mediatietojen mukaan paljastaa Trumpin kertoneen hänelle henkilökohtaisesti aikeistaan jäädyttää Ukrainan sotilasapu siihen asti, kunnes maa aloittaisi korruptiotutkinnan demokraattien Joe Bidenin pojasta.

Demokraatit ovat etukäteen myöntäneet, että republikaanisenaattorien taivuttelu Boltonin haastamisen kannalle on hyvin vaikeaa.

Demokraattien Adam Schiffin mukaan Boltonin todistus on kuitenkin välttämätön oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta.

– Älkää odottako kirjaa. Tämä juttu on aivan selvä ilman John Boltoniakin, mutta jos joku vielä epäilee sitä, (Boltonin todistus) poistaa kaikki epäilyt, Schiff sanoi.

Bolton on sanonut olevansa halukas todistamaan, jos senaatti hänet siihen haastaa.

Trumpin puolustus haluaa saada oikeudenkäynnin päätökseen nopeasti. Sen mukaan Boltonin kuuleminen voisi vaarantaa kansallisen turvallisuuden ja venyttää oikeusprosessin kuukausien mittaiseksi.

– Yhdysvallat on kuullut tarpeeksi. Amerikkalaisten enemmistön mielestä tämä on ajanhukkaa, koska he tietävät, ettei presidenttiä panna viralta, sanoi republikaanisenaattori John Barrasso.

Tuoreiden mielipidekyselyjen mukaan Trumpin viraltapanon kannattajat ja vastustajat ovat tasoissa kansan keskuudessa. Senaatissa presidentin potkuihin tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.