Näin kävi brexit-kätilöille: David Cameron tienannut 1,9 miljoonaa, erokampanjan päästrategi pääsi Johnsonin neuvonantajaksi...

IS selvitti, miten kävi brexitin puuhamiehille ja -naisille.

Kesäkuussa 2016 Britannia äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta ja brexit toteutuu lykkäysten jälkeen tänään kello 23 paikallista aikaa (kello 1 Suomen aikaa).

Britannian silloinen konservatiivipääministeri David Cameron lupasi vuonna 2013, että mikäli konservatiivit voittaisivat vaalit vuonna 2015, Britannian EU-jäsenyyden ehdot neuvoteltaisiin uudelleen ja britit saisivat sen jälkeen valita, jäisikö saarivaltio unioniin vai ei.

Konservatiivien voitettua vaalit vuonna 2015 neuvottelut EU:n kanssa alkoivat ja niiden päätyttyä Cameron ilmoitti helmikuussa 2016 kansanäänestyksestä. Monen yllätykseksi enemmistö briteistä ei kuitenkaan halunnut jäädä EU:hun uusin ehdoin vaan halusi jättää koko unionin.

David Cameron kampanjoi EU:ssa pysymisen puolesta.

David Cameron erosi pestistään kansanäänestyksen jälkeen. Entisellä pääministerillä pyyhkii nykyisin kuitenkin hyvin: The Guardian kertoo Cameronin tienanneen 1,6 miljoonaa puntaa (1,9 miljoonaa euroa) brexit-äänestyksen ja eronsa jälkeen. Tarkkoja tietoja ei ole siitä, mistä Cameronin rahat ovat tulleet.

Brittilehti pohjaa tietonsa tänään julkisiksi tulleisiin tietoihin Cameronin perustaman yrityksen tuloista. Cameron perusti yrityksensä lähdettyään politiikasta ja on yrityksen ainoa omistaja.

Cameronin tiedetään pitäneen mullisia luentoja ja puheita. Cameron toimii lisäksi Alzheimer's Research UK -hyväntekeväisyysjärjestön johtajana, johtaa miljardin dollarin investointialoitetta Britannian ja Kiinan välillä, ja työskentelee parina päivänä kuukaudessa talouspalveluita tarjoavalle amerikkalaisyritykselle, The Guardian kertoi helmikuussa.

Cameron kirjoitti myös muistelmateoksen, joka julkaistiin viime syyskuussa.

David Cameron tienasi pääministerinä noin 170735 euroa vuodessa.

Viime syksynä Cameron kertoi pohtivansa usein brexit-kansanäänestystä.

– Ajattelen sitä joka ikinen päivä. Kansanäänestystä, sitä faktaa, että me hävisimme, seurauksia ja niitä asioita, jotka olisi voitu tehdä toisin. Olen epätoivoisen huolissani siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

IS selvitti myös, mitä kävi muille brexit-kätilöille.

Theresa May

Britannian entinen pääministeri Theresa May oli kansanäänestystä ennen Britannian sisäministerinä. Hän oli pitänyt virkaa kauemmin hallussaan kuin kukaan muu yli sataan vuoteen.

May kampanjoi EU:ssa pysymisen puolesta, muttei kuulunut kovaäänisimpiin brexitin vastustajiin. Kun David Cameron erosi virastaan, konservatiivipuolue valitsi Mayn hänen seuraajakseen.

Theresa May allekirjoittamassa kirjettä, jolla Britannia virallisesti käynnisti eroprosessin 28.3.2017.

Mayn pääministerin uraa värittivät useat tappiot: konservatiivit menettivät enemmistönsä vuoden 2017 ennenaikaisissa vaaleissa, hänen neuvottelemansa erosopimus EU:n kanssa torjuttiin parlamentissa ja hän myöntyi pyytämään lisäaikaa EU:lta ja lykkäämään brexitiä, vaikka oli vakuuttanut, että Britannia jättää EU:n 29. maaliskuuta 2019. Lisäksi konservatiivit menettivät 15 paikkaa EU-parlamenttivaaleissa toukokuussa 2019.

May ilmoitti EU-parlamenttivaalien jälkeen eroavansa kesäkuussa puolueensa johdosta ja jättävänsä pääministerin tehtävät. May jatkoi virkaatekevänä pääministerinä 24. heinäkuuta asti, kunnes konservatiivit olivat saaneet valittua hänen seuraajansa. May toimii yhä kansanedustajana.

Theresa May viimeisenä päivänään pääministerinä parlamentin alahuoneessa.

Nigel Farage

EU-skeptisen UKIP-puolueen silloinen johtaja Nigel Farage luotsasi epävirallista Leave.EU-kampanjaa ennen brexit-äänestystä. Europarlamentaarikkona vuodesta 1999 toiminut Farage oli jo vuosien ajan vaatinut Britanniaa lähtemään Euroopan unionista.

Farage jätti perustamansa puolueen johtajuuden heinäkuussa 2016. Mies sanoi toteuttaneensa poliittiset tavoitteensa ja hänen oli aika astua syrjään.

– Kansanäänestyksen aikaan sanoin haluavani maani takaisin... nyt haluan elämäni takaisin, Farage sanoi toimittajille The Guardianin mukaan.

Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage poistumassa Euroopan parlamentin rakennuksesta viimeistä kertaa keskiviikkona.

Farage erosi kokonaan UKIP-puolueesta viime vuonna 25 vuoden jälkeen. Farage sanoi BBC:n mukaan, ettei tunnistanut enää puoluetta. Faragen ilmoitus tuli sen jälkeen, kun UKIP-johtaja Gerard Batten nimitti neuvonantajakseen äärioikeistolaista ja islaminvastaista English Defence League -järjestöä johtaneen Tommy Robinsonin.

Farage siirtyi uuteen Brexit-puolueeseen tänä vuonna. Puolueella on ollut ennen brexitiä Euroopan unionin parlamentissa yhteensä kahdeksan jäsentä, jotka valittiin sinne UKIP-puolueen edustajina.

Perjantaina muutamaa tuntia ennen brexitiä Farage twiittasi kuvan itsestään nauttimassa olutta. Aiemmin hän oli twiitannut, että ”on aika juhlia” ja, että ”demokratia on voittanut”.

Boris Johnson

Konservatiivipoliitikko ja Lontoon entinen pormestari Boris Johnson ryhtyi tukemaan virallista brexitiä kannattanutta Vote Leave -kampanjaa helmikuussa 2016. Äänestystuloksen ratkettua ja pääministeri David Cameronin erottua Johnson oli monen mielestä ykkösvaihtoehto luotsaamaan Britannia ulos EU:sta.

Johnson kuitenkin vetäytyi konservatiivien puheenjohtajakilvasta sen jälkeen, kun Johnsonin tukija, silloinen oikeusministeri Michael Gove yllättäen ilmoitti pyrkivänsä itse pääministeriksi. Johnson myönsi tammikuussa LBC:n radiohaastattelussa tehneensä paljon itsetutkiskelua päätöksensä suhteen.

– Jälkikäteen ajateltuna, jos minun aikani olisi uudestaan, saattaisin tehdä asiat eri tavalla.

Boris Johnson lupasi toteuttaa brexitin.

Konservatiivien puheenjohtajaksi ja pääministeriksi noussut Theresa May nimitti Johnsonin ulkoministerikseen. Johnson luopui virastaan heinäkuussa 2018 ja väitti Mayn johdattavan Britannian vain osittaiseen brexitiin, jolloin maa olisi ”siirtokunnan asemassa”, BBC uutisoi tuolloin. Johnson palasi rivikansanedustajaksi.

Johnson nousi pääministeriksi lopulta viime kesänä, kun Theresa May joutui eroamaan. Hänen suurimpiin vaalilupauksiin kuului brexitin toteuttaminen.

Kun Johnsoninkin muokattu brexit-sopimus uhkasi jäädä ilman riittäviä ääniä parlamentissa, pääministeri ajoi uudet vaalit. Ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa joulukuussa konservatiivit saivat selkeän enemmistön alahuoneessa, jolloin brexit oli käytännössä sinetöity.

Michael Gove

Silloinen oikeusministeri Michael Gove ilmoittautui brexit-kampanjoinnin kiihtyessä tukevansa Britannian eroa EU:sta. Joidenkin lähteiden mukaan juuri Gove olisi saanut myös Boris Johnsonin kannattamaan brexitiä, vaikka pääministeri Cameron oli odottanut saavansa Johnsonin tuen, muun muassa The Telegraph on kertonut.

Kansanäänestyksen jälkeen Gove tuki kulisseissa ensin Johnsonin valintaa Cameronin seuraajaksi. Vain pari tuntia ennen kuin Johnsonin oli määrä asettua ehdolle konservatiivien seuraavaksi puheenjohtajaksi, Gove ilmoittikin asettuvansa itse ehdolle.

Michael Gove kannatti brexitiä jo kansanäänestyksen aikaan.

Hävittyään puheenjohtajaäänestyksen Theresa Maylle Govesta tuli konservatiivien rivikansanedustaja. Vuoden 2017 ennenaikaisten vaalien jälkeen May tarjosi Govelle kuitenkin paikkaa hallituksessa ympäristöministerinä.

Johnsonin hallituksessa Gove on vastannut muun muassa sopimuksettomaan brexitiin valmistautumisesta.

Dominic Cummings

Virallisen Vote Leave -kampanjan päästrategi Dominic Cummings nousi uutisotsikoihin viime vuonna ilmestyneen elokuvan Brexit: The Uncivil War mukana. Elokuvassa seurataan Benedict Cumberbatchin esittämän Cummingsin ja tämän johtaman kampanjan edistymistä sekä Euroopan unioniin jäämistä kannattaneen kampanjan toimia.

Cummings toimi konservatiivipoliitikko Michael Goven neuvonantajana vuosina 2007-2014. Hän ryhtyi johtamaan Vote Leave -kampanjaa vuonna 2015. Kiistelty hahmo oli ehtinyt sitä ennen herättää närkästystä parlamentissa muun muassa haukkumalla kansanedustajia. Konservatiivien vastaiskuna hänen nimityksensä Goven henkilöstöpäälliköksi yritettiin estää.

Dominic Cummings keksi brexit-kampanjan tunnuslauseen.

Cummings keksi britteihin vedonneen iskulauseen "take back control," jolla kehotettiin brittejä otattamaan päätöksenteko omiin käsiin. Iskulausetta toistettiin kampanjajulisteissa, bussien kyljissä ja metroasemilla. Cummings oli myös muun muassa kuuluisan Vote Leave -bussimainoksen taustalla. Mainoksessa annettiin ymmärtää, että mikäli Britannia lähtisi EU:sta, kansalliseen terveydenhuoltoon voitaisiin jatkossa suunnata joka viikko 350 miljoonaa puntaa.

Kansanäänestyksen jälkeen Cummings vietti hiljaiseloa. Alahuone yritti pitkään saada häntä antamaan todisteita liittyen valeuutisia koskevaan selvitykseen. Cummings kieltäytyi toistuvasti. Cummings ei myöskään antanut haastatteluja kansanäänestyksen jälkeen, mutta päivitti edelleen aktiivisesti blogiaan.

Nykyisin Cummings toimii Boris Johnsonin vaikutusvaltaisena neuvonantajana.