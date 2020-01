Kaksi hiehoa otti hatkat navetasta Karstulassa – pian tarvittiin pelastuslaitosta

Täysikasvuiset hiehot päätyivät perjantaina iltapäivällä tilan lietealtaaseen.

Kahden hiehon pakomatka päättyi lietealtaaseen Karstulassa sijaitsevalla Hakkurintiellä perjantaina iltapäivällä. Keski-Suomen pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan pelastustoimien jatkuneen sen jälkeen, kun hiehoja oli saatu tuettu altaassa niin, että ne pysyisivät pinnalla.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että paikalle on saatu raskaampaa nostokalustoa. Siellä on eläinten nosto käynnissä. Tilanteeseen nähden eläimet ovat hyvävoimaisia, vaikka ovat olleet lietealtaassa yli tunnin, kertoi palomestari Tapani Kellosaari Keski-Suomen pelastuslaitokselta töiden vielä ollessa käynnissä.

Kellosaaren käsityksen mukaan täysikasvuiset hiehot olivat lähteneet karkuteille navetasta ja päässeet sen jälkeen jotenkin läpi lietealtaan suojaverkosta. Hän kertoi eläinten käyttäytyvän rauhallisesti tukalasta tilanteestaan huolimatta.

– Sinne on hälytetty eläinlääkäri, joka arvioi niiden kunnon tarkemmin sen jälkeen, kun ne on saatu ylös.

Nosto-operaatio oli vielä käynnissä hieman ennen kello viittä iltapäivällä.

– Työ on haastavaa ja kohtuullisen hidasta, kun eläin on lietejään seassa, Kellosaari kuvaili.