Koronavirus levisi Venäjälle – ainakin kaksi tartuntaa todettu

Venäjä evakuoi kansalaisensa Wuhanista, Hainanin lomasaarelta tuodaan tuhansia kotiin.

Venäjältä on löytynyt ainakin kaksi koronavirustapausta, kertovat venäläiset tiedotusvälineet. Kyseessä ovat Venäjän ensimmäiset tautitapaukset. Kummatkin sairastuneet ovat löytyneet Siperiasta, kertoi maan apulaispääministeri Tatjana Golikova RT:n mukaan.

Koronavirukseen on kuollut ainakin 213 ihmistä ja liki 10 000 on sairastunut. Tauti on levinnyt jo pitkälti yli 20 maahan.

Venäjä aloittaa myös kansalaistensa evakuoinnit Wuhanista, jota pidetään viruksen lähtöpaikkana. Myös Hainanin saarella lomailevat noin 2 600 venäläistä tuodaan kotiin, Golikova sanoi.