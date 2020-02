Iowassa alkaa maanantaina tapahtumaketju, jolla voi olla jopa ratkaiseva rooli Yhdysvaltojen tulevissa presidentinvaaleissa – tästä on kysymys

Pienellä Iowan osavaltiolla on Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa suhteettoman suuri valta. Ilta-Sanomat seuraa esivaalitaistelua paikan päällä.

Pete Buttigieg haluaa Yhdysvaltojen presidentiksi, mutta hänellä on ongelma ja aikaa sen ratkaisuun vähän.

Kukaan mustaihoinen ei halua äänestää Buttigiegia. Tämä ei ole liioittelua, tämä on tilastofakta.

Tiistaina julkistetun mielipidetiedustelun mukaan Buttigiegin kannatus demokraattisen puolueen esivaaleihin osallistuvien mustien äänestäjien keskuudessa on tasan 0 prosenttia.

Yhdysvaltojen esivaalikausi alkaa maanantaina Iowan vaalikokouksista. Muiden ehdokkaiden tapaan Buttigieg on kiertänyt osavaltiota viime kuukaudet vimmatusti, ja nyt on loppukirin aika.

Hotellin kokoushuoneeseen pienessä Amesin kaupungissa on kerääntynyt noin 250 ihmistä odottamaan Buttigiegin kampanjatilaisuutta. Se on hänelle päivän viidestä town hallista toinen. On mahdoton arvata, että Iowan valtionyliopisto on aivan nurkan takana, sillä suurin osa yleisöstä on eläkeikäisiä. Ja valkoihoisia.

Koska Buttigiegilla on se pieni ongelmansa, ennen tilaisuuden alkua mikrofoniin tarttuu vanha mustaihoinen nainen. Hän on paikallinen pastori, joka tukee ”Pormestari-Peteä”.

Pastorilla on puolestaan oma ongelmansa. Hän ei osaa lausua Buttigiegin sukunimeä.

Buttigieg (suunnilleen baditsets) laukaisee tilanteen taitavasti huumorin keinoin. Hänelle tilanne on tuttu, sillä nimi todella on amerikkalaisille vaikea ja harvinainen.

– Kun olin South Bendin pormestari, etunimeni oli melkeinpä Pormestari ja sukunimeni Pete, Buttigieg vitsailee.

– Onneksi teidän ei tarvitse maanantaina kirjoittaa nimeäni. Riittää, että menette seisomaan huoneen oikeaan nurkkaan.

Iowan vaalikokoukset on erikoinen ja osin kiistelty ilmiö. Maanantai-iltana koko politiikasta kiinnostunut Amerikka seuraa henkeään pidätellen, mihin nurkkaan ihmiset menevät seisomaan noin 1 700 huoneessa ympäri osavaltion.

Asukasluvulla mitattuna Iowa on Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta 31. suurin. Siellä asuu 3,2 miljoonaa ihmistä, joista demokraattien vaalikokouksiin osallistuu reilu 200 000. He ovat Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimpia äänestäjiä.

Meillä on uskomaton vastuu, sillä kansakunta katsoo meihin ja kysyy, kuka on mahdollinen ehdokas.

Sekä demokraatit että republikaanit valitsevat oman presidenttiehdokkaansa kesän puoluekokouksissaan. Niihin puolestaan valitaan edustajat osavaltioiden esivaaleissa. Esivaaleilla valitut kokousedustajat ovat käytännössä valitsijamiehiä, jotka ovat sitoutuneet äänestämään tietyn ehdokkaan puolesta.

Iowassa demokraattinen puolue valitsee 41 valitsijamiestä, koko maassa 3 979.

41 on mitätön luku, mutta silti Iowan esivaaleille annetaan mediassa valtava painoarvo. Siitä voi kiittää Jimmy Carteria.

Kun Carter ilmoitti asettuvansa ehdolle vuoden 1976 presidentinvaaleissa, harva antoi hänelle mitään mahdollisuutta. Jopa Georgian entisen kuvernöörin kotikaupungin lehti Atlanta Constitution kysyi otsikossaan ”Jimmy kuka?”

Carterilla oli kuitenkin mielessään nerokas strategia, ja sen keskiössä oli Iowa.

Demokraatit päättivät vuoden 1968 puoluekokouksensa jälkeen venyttää esivaalejaan useiden kuukausien ajalle, ja vuoden 1972 vaaleissa Iowa sai aloittajan paikan. Silloin siihen ei kuitenkaan kiinnitetty juuri huomiota, sillä osavaltiossa oli tarjolla niin vähän valitsijamiehiä.

Samoilla linjoilla olivat Carterin vastaehdokkaat neljä vuotta myöhemmin, mutta Carter tajusi, että hän voi nostaa uskottavuuttaan ehdokkaana keskittymällä Iowaan. Carterin vaalipäällikkö Tim Kraft perusti osavaltioon 20 paikallista komiteaa, joiden piti värvätä vapaaehtoisia puhumaan Carterin puolesta naapureilleen.

Carter itse matkusti ympäri osavaltiota ja kiersi ovelta ovelle puhumassa ihmisille. Jos kukaan ei ollut kotona, hän jätti asukkaalle henkilökohtaisen viestin. Carter hurmasi paikallisen median mainostamalla itseään ehdokkaana, joka tuli Washingtonin ulkopuolelta eikä toistaisi Lyndon B. Johnsonin ja Richard Nixonin virheitä.

Kun valtakunnallinen mediakin huomasi Carterin suosion Iowassa, tuli siitä itseään ruokkiva ilmiö. Carter keräsi eniten valitsijamiehiä Iowan vaalikokouksissa, ja sen jälkeen hänet otettiin vakavasti muuallakin maassa. Carter jatkoi voittokulkuaan ja valittiin lopulta presidentiksi.

Carterin reseptiä ovat kopioineet lähes kaikki hänen jälkeensä tulleet ehdokkaat. Menestys Iowassa tuo kampanjalle huomiota, uskottavuutta ja lahjoittajia. Erityisen tärkeää se on altavastaajille, kuten Barack Obamalle, joka voitti Iowassa 2008.

Iowa on ollut demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaiden huomion keskipisteenä koko talven, mutta vaalikokouksia edeltävinä päivinä meno muuttuu jo hurjaksi.

Ehdokkaat risteilevät puhumassa samat myyntipuheensa ympäri osavaltiota ja täyttävät suurimman osan television mainoskatkoista. Heidän vapaaehtoisensa kiertävät ovelta ovelle, soittavat ihmisille ja lähettävät tekstiviestejä.

Kalifornialaiset Janet ja Harvey Wolf sekä Andee ja Robert Gaines ovat saapuneet seuraamaan sirkusta paikan päälle. Buttigiegin vaalitilaisuudessa eturivissä istuvat eläkeläiset ovat vaalikokousturisteja.

– Näimme Tom Steyerin eilen ja huomenna menemme katsomaan Joe Bidenia, Janet Wolf kertoo.

– Täällä voimme nähdä ehdokkaat lähietäisyydeltä ja päästä jopa kysymään heiltä kysymyksiä, kuten minä äsken.

Se ei olisi mahdollista suuressa Kaliforniassa, jonka esivaalit pidetään ”supertiistaina” 3. maaliskuuta samaan aikaan 13 muun osavaltion kanssa.

Maissista ja sianlihasta tunnettu Iowan osavaltio hyötyy erikoisasemastaan. Pääkaupunki Des Moines arvioi, että vaalikokousten takia kaupunkiin tulevat vierailijat kuluttavat siellä 10 miljoonaa euroa tammikuun viimeisen viikon aikana. Osavaltion saaman mainosarvon arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa.

Kaikki huipentuu maanantaina. Kalifornialaisnelikko aikoo mennä silloin paikan päälle katsomaan, kuinka paikallinen vaalikokous sujuu.

Se ei olekaan ihan yksinkertainen prosessi.

Yhdessä Iowan valtionyliopiston luokkahuoneista on menossa tärkeä tapaaminen. Gallupien kärkeen nousseen Bernie Sandersin kampanjan vapaaehtoiset suunnittelevat, miten he varmistavat ehdokkaansa voiton vaalikokousiltana.

Iowassa demokraattisen puolueen vaalikokouksiin saavat osallistua kaikki demokraateiksi rekisteröityneet äänestäjät. Rekisteröityä voi vaikka maanantai-iltana aina kello 19 asti, jolloin vaalikokoukset alkavat.

– Neljä vuotta sitten Hillary Clintonin kampanja oli paljon paremmin järjestäytynyt kuin me. Vaalikokoukset ovat aina kaoottisia, ja me jäimme jyrän alle, tilaisuuden kouluttaja Tyee Williams pohjustaa.

Tällä kertaa Sandersin kampanja pyrkii nimeämään jokaiseen vaalikokouspaikkaan kapteenin, lähettilään ja kirjanpitäjän. Kirjanpitäjällä on puhelinapplikaatio, johon on merkitty vaalipiirin kaikki tiedossa olevat Sandersin kannattajat. Jos joku heistä ei ole paikalla 15 minuuttia ennen vaalikokouksen alkua, Sandersin kampanjan päämajasta soitetaan hänelle.

Lähettilään tehtävänä on pitää Sandersin kannattajien ”energia tapissa”.

– Pyrimme siihen, että emme ole ärsyttäviä vaan todella hauskoja, Williams ohjeistaa.

Psykologialla on merkitystä. Iowassa moni äänestäjä on epävarma valinnastaan vielä vaalikokousiltanakin.

– Meidän tehtävämme on voittaa puolellemme mahdollisimman monta kannattajaa, Williams sanoo.

– Heti kun ihminen on rekisteröitynyt, me puhumme heille.

Kun vaalikokous vihdoin alkaa, kapteeni pitää minuutin mittaisen puheen oman ehdokkaansa puolesta ja kokoa tämän kannattajat samaan paikkaan.

Kunkin ehdokkaan kannattajaryhmän vahvuus lasketaan, ja alle 15 prosenttia läsnäolijoista keränneet ryhmät julistetaan vaalikelvottomiksi. Sen jälkeen näiden ryhmien jäsenet saavat joko lähteä kotiin tai liittyä johonkin äänikynnyksen ylittäneeseen ryhmään.

Williams jakaa vinkkejä siitä, miten Sandersin kannattajat voivat voittaa tässä vaiheessa lisää kannattajia. Kampanja on kartoittanut erityisen hedelmälliseksi kohderyhmäksi Andrew Yangin ja Tulsi Gabbardin kannattajat.

– Kysykää heiltä, mihin he haluavat muutosta tai minkä asioiden puolesta he haluavat ehdokkaansa taistelevan.

Suostuttelua varten kampanja on valmistellut erikseen ohjeet. 12-sivuinen nivaska kertoo muun muassa miten vastata, jos joku epäilee 78-vuotiasta Sandersia liian vanhaksi.

Kun uudelleenjärjestely on ohi, kunkin ryhmän pääluku lasketaan uudelleen. Sen perusteella jaetaan vaalikokouspaikan edustajat demokraattisen puolueen paikalliskokouksiin. Nämä taas muuttuvat osavaltiotason puoluekokousedustajiksi, jotka taas määräävät kesän kansallisen puoluekokouksen 41 iowalaista edustajaa.

Näin siis yksinkertaistettuna. Jos koko prosessin sisäistää, tuntuu nimen Buttigieg lausuminen jo helpolta.

Selviääkö Donald Trumpin haastaja sitten Iowassa? Nouseeko demokraattien sankasta kandidaattijoukosta joku, joka jyrää Carterin ja Obaman tavoin kohti presidenttiehdokkuutta?

Luultavasti ei. Tänä vuonna ehdokasjoukko on niin suuri ja tasainen, ettei olisi mikään ihme, jos neljä ehdokasta päätyy valitsijamiehissä mitattuna tasatilanteeseen. Lisäksi miljardööri Mike Bloomberg päätti jättää Iowassa kampanjoimisen kokonaan väliin ja panostaa kymmeniä miljoonia dollareita tv-mainoksiin supertiistain osavaltioissa.

Silti Iowan tuloksia tullaan analysoimaan äärimmäisen tarkasti ja pyritään lukemaan merkkejä vaalikampanjan jatkosta. Todennäköisesti jotkut heikosti menestyneet ehdokkaat ilmoittavat jo tiistaina keskeyttävänsä kampanjansa.

Joidenkin mielestä on epäreilua, että pienellä, lähinnä konservatiivisten valkoisten kansoittamalla osavaltiolla on niin suuri vaikutusvalta. Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitellut Julian Castro kritisoi systeemiä voimakkaasti ennen kuin vetäytyi kisasta.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Minä, kuten monet iowalaisetkin, uskon, että presidenttiehdokkaan nimeämisprosessimme pitäisi heijastella maamme ja puolueemme monimuotoisuutta, Castro sanoi.

Sekä Iowan demokraattisen että republikaanisen puolueen johtajat torjuivat Castron kritiikin yhteisessä lausunnossaan. Heidän mukaansa Iowassa ehdokkaat voivat luoda äänestäjiin paljon läheisemmän suhteen kuin suurissa osavaltioissa.

– Tämä tarkoittaa, että Iowaan voi tulla kuka tahansa pienelläkin budjetilla ja saada mahdollisuuden olla maailman mahtavimman maan presidentti, puoluejohtajat kirjoittivat.

Iowalaiset ottavat erikoisasemansa tosissaan. Sandersin koulutustilaisuuteen osallistunut Nico Mulhern, 22, on hyvä esimerkki.

Psykologiaa opiskelevan Mulhernin vanhemmat ovat vankkoja Trumpin kannattajia, mutta Mulhern äänesti jo neljä vuotta sitten Clintonia.

Vielä tuolloin Mulhern ei osallistunut vaalikokouksiin, mutta nyt hän on tiiviisti mukana Sandersin kampanjassa. Mulhern on innoissaan radikaalista muutoksesta, josta sosialismin nimeen vannova Sanders puhuu.

– Näen edessäni vain hyviä asioita. Näen ehdottomasti presidentti Sandersin. Todellakin. Näen hänet.

Mulhern piti teininä kotiosavaltiotaan maailman tylsimpänä paikkana, mutta vaalikokousten lähestyminen on tehnyt hänestä ylpeän iowalaisen.

– Meillä on uskomaton vastuu, sillä kansakunta katsoo meihin ja kysyy, kuka on mahdollinen ehdokas, Mulhern sanoo.

– Olen erittäin ylpeä ja erittäin innostunut osallistumisesta vaalikokoukseen.