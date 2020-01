Kirjeenvaihtajan kommentti: Donald Trumpin tyyli voisi toimia Suomessakin, mutta sen paras osaaja on kuollut

Donald Trump tuli Iowaan pullistelemaan muskeleitaan ja pilkkaamaan haastajiaan, kirjoittaa Mikko Marttinen Des Moinesista.

Paljon äijäporukoita, paljon partoja, paljon fanilippiksiä.

Vähän naisia, vähän lapsia, vähän vähemmistöjä.

Des Moinesin Knapp Centerissä ei tarvinnut torstai-iltana olla kauaa ennen kuin tajusi, miksi tunnelma tuntui entisestä nyrkkeilytoimittajasta niin tutulta. Juuri tällaista oli jäähallien käytävillä, kun Suomessa vielä käytiin suuria otteluita.

Erona oli vain se, että ”Nordic Nightmaren” sijaan lippiksissä luki ”Make America Great Again”. Presidentti Donald Trump oli tullut Iowaan innostamaan kannattajiaan.

Sekä demokraattinen että republikaaninen puolue aloittavat presidenttiehdokkaansa valinnan maanantaina Iowassa. Republikaanien osalta kyseessä on muodollisuus; Trump on ensi marraskuun presidentinvaaleissa ehdolla jatkokaudelle.

Trumpin vierailun tarkoitus oli pullistella muskeleita ja viedä huomiota demokraattien vaalitaistelulta. Vuoden 2016 vaaleissa Trump voitti Iowan selvällä erolla, ja niin käy luultavasti myös tänä vuonna. Keskilännen maaseudulla Trumpin ja republikaanien suosio on vankkaa.

Nyrkkeilyillassa yleisöä lämmitetään esiotteluilla. Samalla kaavalla eteni Trumpin torstai-iltainen tilaisuus.

Iowan republikaanisen puolueen johtaja Jeff Kaufmann ei säästellyt iskuja. Hän haukkui demokraattien presidenttiehdokkaan Bernie Sandersin kampausta ja kutsui edustajainhuoneen jäsentä Adam Schiffiä ”idiootiksi”. Schiff johtaa demokraattien syyttäjäryhmää Trumpia vastaan valtakunnanoikeudessa.

Yleisö ulvoi ilosta.

Viimeisenä esiottelijana ennen Trumpia lavalle nousi varapresidentti Mike Pence. Hän toi verta kehään kehumalla, kuinka Trump tappoi Iranin vallankumouskaartin kenraalin Qassem Suleimanin.

– USA, USA, USA! yleisö vastasi.

Pääottelija Trumpin esiintyminen oli hänen tyylilleen tyypillistä. Trump kutsui kaikkia demokraattien kärkiehdokkaita pilkkanimillä ja kehui kuinka loistavaa työtä hän itse on presidenttinä tehnyt.

Trump on taitava esiintyjä. Hän osaa vedota ihmisten pelkoihin ja alhaisimpiin tunteisiin.

Trump vauhdissa Des Moinesin Knapp Centerissä

Trumpin heikkous on narsismi. Hän kehui itseään niin pitkään, että suuri osa yleisöstä lähti kotiin ennen puheen loppua.

Oli demokraattien presidenttiehdokas kuka tahansa, Trumpilla on vaalitaistelussa selvä etu: hän ei anna faktojen tai hyvän maun rajoittaa esiintymistään. Koska istuvalla presidentillä on tukenaan myös hyvinvoiva talous, on jatkokausi todennäköinen.

On helppo ajatella, että Trumpin resepti toimii vain Amerikassa, jossa koulutustaso on matala ja esiintyminen faktoja ja asiasisältöjä tärkeämpää.

Asiasta ei kannata olla varma. Jussi Halla-ahon tai Laura Huhtasaaren karismalla ei kansaa villitä, mutta mitä jos perussuomalaisten suosituksi osoittautunutta agendaa olisi ajamassa härski nyrkkeilijä?

Enkä tarkoita nyt vertauskuvaa. Mikäli Tony Halme olisi vielä elossa, saattaisi Suomessakin olla armotta iskevä presidentti. Sellainen on aikamme.

