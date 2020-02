Näin USA:n demokraattien presidenttiehdokas valitaan

Edessä on monimutkainen vaaliprosessi, joka voi venyä jopa kesään asti.

Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaan valinta on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa sekä kisataan äänestäjien kannatuksesta eri osavaltioiden esivaaleissa että käydään vähintään yhtä tärkeää taistoa näkyvyydestä ja kampanjarahoittajista.

Vaisu menestys ensimmäisissä esivaaleissa voi johtaa nopeasti tukijoiden siirtymiseen toisen ehdokkaan kannalle ja ehdokkaan luopumiseen kisasta. Tämä on Yhdysvalloissa johtanut vinoutumaan, että ensimmäisissä osavaltioissa kampanjointiin satsataan valtavat määrät aikaa ja rahaa.

Pudotuspelin vahvin kruunataan presidenttiehdokkaaksi puoluekokouksessa, jonka demokraatit järjestävät Milwaukeessa, Wisconsinissa 13.–16. heinäkuuta ja republikaanit 24.–27. elokuuta Charlottessa, Pohjois-Carolinassa.

Koska republikaanien valinta on selvä, eli presidentti Donald Trump, seuraavassa käydään läpi vain demokraattien esivaalijärjestelmää.

Kisa 1990 delegaatista

Demokraattien presidenttiehdokkaan valitsevat muodollisesti puoluekokousedustajat eli delegaatit, joita kullakin osavaltiolla on suhteessa väkilukuunsa. Delegaatteja on yhteensä 3 979, eli kisan voittajaksi selviää se ehdokas, joka onnistuu esivaaleissa keräämään taakseen enemmistön eli 1 990 delegaattia.

Ehdokas saa kunkin osavaltion esivaalissa taakseen suhteellisen ääniosuutensa oikeuttaman määrän delegaatteja.

Käytössä on 15 prosentin äänikynnys, eli vain sen ylittäneet saavat delegaatteja, muut jäävät ilman. Jos kävisi niin, että vain yksi ehdokas saavuttaisi yli 15 prosentin ääniosuuden, hän saisi kaikki osavaltion delegaatit.

Vaalimatematiikka ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Monissa osavaltioissa myös alle 15 prosentin kannatuksen jäänyt voi saada delegaatteja, jos on menestynyt hyvin joissakin piirikunnissa.

IS seuraa delegaattien kertymistä tässä jutussa heti, kun kisa pääsee alkuun.

Esivaali voi venyä

Kisa voi ratketa jo ennen maagista rajaa 1 990, jos joku ehdokkaista kirii itselleen saavuttamattoman etumatkan. Silloin loppukevään esivaaleista tulee merkityksettömiä. Esivaaliaikataulu ja kunkin osavaltion delegaattien määrä löytyy jutun lopussa olevasta taulukosta.

Ensimmäisinä äänestävissä Iowassa ja New Hampshiressä menestyminen on ehdokkaalle tärkeää positiivisen vaalivireen säilyttämiseksi. Huonosti menestyneet saattavat jo niiden jälkeen jättää kisan kesken. Iso mielenkiinto kohdistuu myös muihin helmikuun esivaaleihin Nevadassa ja Etelä-Carolinassa.

Isoja ratkaisuja voidaan nähdä perinteisenä supertiistaina 3. maaliskuuta. Jos sama ehdokas menestyy hyvin suurimmissa osavaltioissa Kaliforniassa ja Texasissa, kisa saattaa jopa ratketa.

Kaksi viikkoa myöhemmin 17. maaliskuuta järjestetään ”pikkusupertiistai”, jolloin jaossa on myös iso määrä delegaatteja.

Mikäli kisa on tasainen, ja useat ehdokkaat keräävät delegaatteja eivätkä luovu kisasta, voittaja voi periaatteessa selvitä vasta puoluekokouksessa.

Clinton aiheutti muutoksen

Demokraattien edellisissä esivaaleissa 2016 suureen rooliin nousivat niin sanotut superdelegaatit, joita on 767. He ovat puolueen johtohenkilöitä, joilla on yksi ääni puoluekokouksessa, eikä mikään äänestystulos sido heitä.

” On jopa arveltu, että Sandersin kannattajia jäi varsinaisena vaalipäivänä kotiin niin paljon, että se saattoi ratkaista Donald Trumpin niukan voiton Clintonista.

Viimeksi iso osa superdelegaateista ilmoitti jo esivaalivaiheessa asettuvansa Hillary Clintonin taakse, mikä aiheutti runsaasti pahaa verta hänen vastaehdokkaansa Bernie Sandersin tukijoukoissa. On jopa arveltu, että Sandersin kannattajia jäi varsinaisena vaalipäivänä kotiin niin paljon, että se saattoi ratkaista Donald Trumpin niukan voiton Clintonista.

Puolueen sääntöjä on nyt muutettu niin, että superdelegaatit saavat äänestää puoluekokouksessa ensimmäisellä kierroksella vain, jos esivaaleissa ei ole löytynyt selkeää voittajaa.

Noin puolessa demokraattien esivaaleista äänioikeus on vain rekisteröityneillä demokraattiäänestäjillä. Loput ovat avoimia, eli myös riippumattomat tai jopa republikaanit saavat äänestää niissä.