Kuka heistä haastaa Trumpin? IS:n toimittajat esittelevät omat valintansa

Klobuchar, Biden, Sanders, Warren, Buttigieg vai Bloomberg? IS:n toimittajat perustelevat, kuka demokraattien presidenttiehdokkaista voittaa tai kenen pitäisi voittaa esivaaleissa. Esivaalit käynnistyvät maanantaina.

Amy Klobuchar – yli puoluerajojen

Tammikuussa vaikutusvaltainen New York Times ilmoitti poikkeuksellisesti tukevansa presidentiksi kahta ehdokasta: Elizabeth Warrenia ja Amy Klobucharia.

Kun Warren nimettiin heistä radikaalivaihtoehdoksi, Klobuchar, 59, oli se realistinen. Juristi Klobucharin suunnitelmia pidetään paitsi erittäin hyvin jäsenneltyinä, mutta samalla sellaisina jotka oikeasti pystyttäisiin toteuttamaan. Monella tapaa naisversio gallupeja johtavasta Joe Bidenista.

Klobuchar on esittänyt ehdokkaista kenties selkeimmän näkemyksen ilmastonmuutoksen torjuntaan: hänen tavoitteenaan on hiilineutraali Yhdysvallat vuonna 2050. Samoin hän sanoo tarttuvansa heti erittäin hankalaan maahanmuuttouudistukseen ja kolmantena listassa on ikuinen murheenkryyni terveydenhuolto.

Vuodesta 2006 Minnesotan senaattorina toiminutta ja yli sata lakia yhteistyössä republikaanien kanssa läpi saaneen ratkaisukeskeisen Klobucharin kykyä tarvittaisiin äärimmäisen jakautuneessa maassa.

Hänellä on todistetusti vetovoimaa demokraateille haasteellisilla alueilla Amerikan sydänmailla ja hän on toistuvasti päihittänyt vastustajansa aseita vilisevällä Minnesotan maaseudulla.

Hän ei toista Hillary Clintonin virhettä: näissäkin vaaleissa hänet on nähty puhumassa ihmisille paikkakunnilla, joille muut demokraatit eivät ole vaivautuneet vuosikausiin.

Elina Koivisto, uutispäällikkö

Joe Biden – varma valinta

Jos demokraattisen puolueen kannattajat valitsisivat presidenttiehdokkaansa sillä perusteella, kenet he haluaisivat Valkoiseen taloon, Joe Biden ei pärjäisi. Useimmille puolueaktiiveille hän on liian harmaa vaihtoehto.

Nyt ei kuitenkaan ole tavallinen vaalivuosi. Demokraatit pitävät Donald Trumpin jatkokautta niin hirveänä uhkana, että heille on tärkeintä valita ehdokas, jonka he kuvittelevat toisten ihmisten haluavan presidentiksi.

Näiden vaalien avainsanaksi on noussut electability, jonka voi suomentaa valintakelpoisuudeksi. Tällä mittarilla Biden on selvä ykkönen.

Buttigieg – liian kokematon.

Sanders – liian radikaali.

Bloomberg – liian rikas.

Warren ja Klobuchar – liian naisia.

Biden näyttää siltä, millaiselta Yhdysvaltojen presidenttien on totuttu näyttävän: valkoihoinen, keski-iän ohittanut mies.

Biden ei aja sosialismilta haiskahtavia hassutteluja, kuten ilmaista terveydenhuoltoa tai opintolainojen mitätöimistä. Hänen uskotaan olevan riittävän lähellä keskustaa, jotta pettyneet Trumpin äänestäjät saattavat vaihtaa puolta.

Barack Obaman entisen varapresidentin suosio afroamerikkalaisten keskuudessa on vankka. Biden ei ehkä voita valkoisissa Iowassa tai New Hampshiressa mutta pysyy kärkikahinoissa. Kun esivaalisirkus siirtyy Nevadan kautta Etelä-Carolinaan, Biden alkaa jyrätä kohti voittoa.

Mikko Marttinen, Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja

Bernie Sanders – radikaali

– Uskon, että Sanders olisi lyönyt Trumpin, totesi Trumpin kampanjan mielipidetutkija Tony Fabrizio viime vaalien jälkeen Bernie Sandersista, 78.

Jos Trumpin nousu presidentiksi oli oire taloudellisesta epätasa-arvosta, demokraattien olisi syytä miettiä, kuinka hoitaa itse sairautta. Ja jos Trump ammensi ääniä julistamalla itsensä eliitin pöllyttäjäksi ja unohdetun kansanosan puolustajaksi, Sanders on kulkenut samaa tietä jo vuosikymmeniä.

Kaikille avoin julkinen terveydenhuolto, 15 dollarin minimipalkka, maksuton korkeakoulutus, suuryritysten kuriin paneminen ja opintolainojen anteeksianto ovat olleet viime aikoina myös muiden demokraattiehdokkaiden huulilla, mutta kukaan heistä ei ole ajanut näitä asioita yhtä kauan ja sitkeästi kuin Sanders.

Juuri johdonmukaisuus lienee osasyynä siihen, että Sandersin ympärille on syntynyt ennen näkemätön ruohonjuuriliike. Erityisesti hän vetoaa milleniaaleihin, joita varmasti puhuttelevat myös Sandersin kunnianhimoiset suunnitelmat ilmastonmuutoksen torppaamiseksi.

Moni pitää itseään ”demokraattiseksi sosialistiksi” kutsuvaa Sandersia liian radikaalina. Mutta ehkäpä se on juuri sitä, mitä Yhdysvallat kaipaa nyt: radikaalia muutosta politiikkaan, joka on johtanut eriarvoisuuden kasvaessa kansan jyrkkään kahtiajakoon.

Anna Nuutinen, toimittaja

Elizabeth Warren – painajainen Wall Streetillä

– Minulla on sitä varten suunnitelma.

Vaalikeskusteluissa Elizabeth Warren, 70, on usein saanut kanssakilpailijansa näyttämään laiskoilta ja huonosti valmistautuneita. Hänen usein toistamastaan kommentista on tullut internet-vitsien aihe.

Harvardin oikeustieteen professori nousi julkisuuteen 1990-luvulla puolustaessaan konkurssin tehneitä amerikkalaisia ja vuoden 2008 talouskriisin jälkeen taistellessaan Wall Streetin ahneita rahalaitoksia vastaan. Todellisen poliittisen heräämisen käynnisti vuonna 2011 presidentti Barack Obama, joka suostutteli Warrenin ehdolle Massachusettsin senaattoriksi.

Presidenttikampanjansa alussa Warren teki virheen väittäessään sukunsa pohjautuvan osittain alkuperäiskansoista. Väite osoittautui perättömäksi, ja Donald Trump ilkkui pitkään Warrenille kutsumalla häntä Pocahontasiksi.

Warren itse on vaaliesiintymisissään välttänyt hyökkäämästä suoraan Trumpia vastaan. Hän kuitenkin tavoittelee usein samaa yleisöä kuin Trump: unohdettuja amerikkalaisia työläisiä, jotka köyhtyvät omistavan luokan rikastuessa.

Presidenttinä Warren haluaa laittaa ahneet järjestelmän hyväksikäyttäjät kuriin, ja sitä varten hänellä on tietysti suunnitelma. Warren on esimerkiksi luvannut armahtaa miljoonien amerikkalaisten opintolainat ja esitellä uuden veron superrikkaille.

Johannes Kotkavirta, toimittaja

Fiksu-Pete Buttigieg

Kuka erottuu kärkijoukosta? Sanders, 78, Biden, 77, Bloomberg, 77, Warren, 70, Klobuchar, 59, Buttigieg, 38...?

Paitsi että Pormestari-Pete Buttigieg edustaa millenniaalisukupolvea, joka ei sairastu kesken virkakauden, hän on myös ihmelapsi: Harvard-koulutettu, taitaa seitsemää kieltä, esiintynyt konserttipianistina, joukon ainoa sotaveteraani. Ainesta ylipäälliköksi. Kampanjaraha ei lopu kesken.

Ennen kaikkea Buttigieg on sivistynyt. Kun hän avaa suunsa, kuulija ihmettelee: miten se voi olla noin fiksu?! Vaaliväittelyssä Trumpia vastaan kontrasti ei voisi olla suurempi.

Avioliitto miehen kanssa ei ole este hyväksynnälle maanlaajuisesti. Buttigieg tuli kaapista, kun hän pyrki jatkokaudelle South Bendin pormestarina konservatiivisessa Indianassa. Seurauksena oli äänivyöry, ei torjunta.

Buttigieg sijoittuu demokraattien ehdokaskentässä keskitielle, ja se ratkaisee marraskuussa vaalit. Jos Trumpia vastaan heittää liian ”vasemmistolaisen” ehdokkaan, tuloksena voi olla tappio.

Amerikkalaiset eivät ole valmiita Sandersin ja Warrenin radikaaliin yhteiskuntaremonttiin. Buttigieg kehitti sille nerokkaan vaihtoehdon: säilytetään yksityiset sairausvakuutukset, mutta luodaan rinnalle julkinen vaihtoehto. Maltti on valttia.

Jari Alenius, ulkomaanuutisten tuottaja

Mike Bloomberg – musta hevonen

Mike Bloomberg on kaikkea sitä mitä Donald Trump haluaisi olla, sanoi Barack Obaman taustapiru David Axelrod taannoin. Bloomberg on oikeasti superrikas – arviolta 17 kertaa rikkaampi kuin Trump – ja on luonut itse omaisuutensa, toisin kuin Trump.

Bloomberg on demokraattiehdokkaiden todellinen musta hevonen. Entinen demokraatti ryhtyi republikaaniksi, kun pyrki New Yorkin pormestariksi, pääsi kolmannelle virkakaudelle sitoutumattomana ja vaihtoi kautensa jälkeen takaisin demokraatiksi.

Vasta syksyllä ehdokkaaksi lähtenyt miljardööri jättää väliin neljä ensimmäistä osavaltiota ja satsaa maaliskuun alun supertiistaihin. Hän on jo nyt käyttänyt enemmän rahaa tv-mainontaan kuin muut ehdokkaat yhteensä, eli satoja miljoonia dollareita.

Bloombergin mahdollisuudet piilevät siinä, että kansa vierastaa vasemman laidan Sandersia ja Warrenia, pitää Buttigiegia liian kokemattomana, Klobucharia tuntemattomana ja Bidenia höpsönä vanhana setänä.

Jos 77-vuotias miljardööri pääsee ehdokkaaksi, hänellä on erinomaiset mahdollisuudet päihittää Trump. Hän edustaa demokraattien maltillista laitaa, ja monet keskitien republikaanit voisivat hyvinkin äänestää häntä. Hänellä on realistiset vaaliteemat ja rajattomat resurssit. Ja siksi Trump todennäköisesti pelkää häntä enemmän kuin ketään muuta demokraattia.

Juha Hiitelä, uutispäällikkö