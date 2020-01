Viruksen ydinalueelle Wuhaniin on saapunut tuhansia terveydenhuollon työntekijöitä auttamaan paikallisia kollegoita koronaviruksen hoidossa.

Italia kielsi lennot Kiinaan, Yhdysvallat neuvoo välttämään matkustamista. Kiina taas aikoo auttaa kansalaisiaan kotiin ulkomailta.

Kiinassa sekä koronavirukseen kuolleiden että vahvistettujen virustartuntojen määrät jatkavat nousuaan. Maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaiaamuna, että virukseen on kuollut jo ainakin 213 ihmistä. Viruksen ydinalueella Hubein maakunnassa kuolleiden määrä nousi torstain luvusta yli 40 ihmisellä.

Maassa raportoitiin myös lähes 2 000 uutta vahvistettua tartuntaa, joista noin 1 200 Hubeista. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden ja useiden muiden medioiden mukaan Manner-Kiinassa todettuja tartuntoja on nyt noin 9 700.

Mahdollisen koronavirukseen liittyvän hengitystieinfektion takia tarkkailussa on Kiinassa noin 102 000 ihmistä, uutistoimisto AFP kertoo.

Myöhään torstaina Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 15 maassa. Suomen ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin Kiinasta saapuneella turistilla keskiviikkona.

WHO ei suosittanut matkustusrajoituksia

Myös Italia vahvisti myöhään torstaina maan ensimmäiset koronavirustartunnat. Ne todettiin kahdella Kiinasta saapuneella turistilla, jotka ovat nyt eristettyinä hoidossa Roomassa. Heidän uskotaan saapuneen kaupunkiin viikko sitten Milanosta.

Maan hallitus päätti tartuntojen toteamisen jälkeen keskeyttää kaiken lentoliikenteen maiden välillä.

– Uskoakseni olemme ensimmäinen EU-maa, joka ryhtyy tällaiseen varotoimeen, Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi tiedotustilaisuudessa.

Terveysjärjestö WHO ei kuitenkaan torstaina suosittanut rajoituksia matkustusliikenteeseen tai kaupankäyntiin. Järjestön mukaan rajoitukset saattaisivat haitata myös avun toimittamista. Sen sijaan useat lentoyhtiöt, mukaan lukien Finnair, ovat peruneet lentojaan Kiinaan.

Italialaismedian mukaan poliisi kävi sinetöimässä kiinni turistien käyttämän hotellihuoneen Rooman keskustassa. Muut samassa ryhmässä liikkuneet kiinalaismatkailijat oli määrä testata viruksen varalta.

Kiinalaisyhteisö kertoo piilorasismista

Torstaina Italiassa turvauduttiin kokonaisen risteilyaluksen eristämiseen, kun laivalla olleella kiinalaispariskunnalla epäiltiin koronavirusta. Costa Smeralda -aluksella oli Civitavecchian satamassa jumissa lähes 7 000 matkustajaa. Eristys purettiin, kun virusepäilyt osoittautuivat testien perusteella aiheettomiksi.

Pelot viruksen leviämisestä ovat saaneet paikoin tunteet pintaan. Esimerkiksi Italiassa paikallinen kiinalaisyhteisö on kertonut piilevästä rasismista, jota viruspelko on heidän mukaansa tuonut muissa ihmisissä esiin.

Yhdysvallat kehottaa olemaan matkustamatta

Yhdysvallat puolestaan reagoi WHO:n lausuntoon suosittelemalla kansalaisilleen, että nämä eivät matkusta Kiinaan. Aiemmin matkustamista oli neuvottu "harkitsemaan". Syynä uuteen suositukseen oli maan viranomaisten mukaan WHO:n luonnehdinta kansainvälisestä terveysuhasta.

Maan ulkoministeriön mukaan yhdysvaltalaismatkailijoiden on syytä varautua myös siihen, että erilaisia matkustamiseen liittyviä rajoituksia voidaan Kiinassa saattaa voimaan hyvin lyhyellä varoitusajalla tai jopa tyystin ilman ennakkoilmoitusta.

Kiinaan matkustamisesta kansalaisiaan ovat varoittaneet myös ainakin Britannia ja Saksa.

Kiina taas aikoo auttaa kansalaisiaan kotiin ulkomailta. Maan ulkoministeriön mukaan kiinalaisia, erityisesti Hubein maakunnassa asuvia, on jumissa ulkomailla. Syynä tähän on useiden lentoyhtiöiden päätös perua Kiinan-lentojaan. Kansalaisia aiotaan kuljettaa tilauslennoilla takaisin Hubeihin ”niin pian kuin mahdollista”.

Osa maista aloittanut evakuointilennot

Useat muut maat ovat puolestaan aloittaneet kansalaistensa evakuointilennot pois Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista. Wuhanissa arvellaan olevan tuhansia ulkomaiden kansalaisia.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo olleensa mukana lennolla, joka kuljetti noin kahtasataa ranskalaista kotiin torstain ja perjantain välisenä yönä. Sotilaslentokoneen on määrä laskeutua Ranskan eteläosaan, minkä jälkeen matkustajia odottaa 14 päivän karanteeni.

Myös Yhdysvallat ja Japani ovat lennättäneet kansalaisiaan pois Wuhanista. Britannia suunnittelee lentoa perjantaille.

Mahdollisista kotiutuslennoista ovat kertoneet myös esimerkiksi Australia ja EU.

Venäjä ilmoitti torstaina sulkevansa Kiinan-vastaisen rajansa koronaviruksen takia.

Kiina puolestaan on turvautunut massiivisiin eristämistoimiin. Esimerkiksi virustartuntojen alkulähteeksi kerrottu miljoonakaupunki Wuhan on kokonaan eristetty. Yhteensä Wuhanissa ja sitä ympäröivässä Hubeissa eristettynä on ainakin 50 miljoonaa ihmistä.