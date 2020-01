Koronavirus levisi Italiaan – lennot Kiinan ja Italian välillä heti poikki

Italiasta tuli 20. maa, jossa virusta on tavattu.

Italian pääministeri Giuseppe Conte kertoi myöhään torstaina, että maassa on vahvistettu kaksi koronavirustapausta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Italiasta tuli näin Kiinan lisäksi 19. maa, johon Kiinan Wuhanista alkunsa saanut virus on levinnyt.

Koronavirus todettiin kiinalaispariskunnalla, joka oli Italiassa lomalla. Pariskunta on nyt eristyksissä Spallanzanin sairaalassa Roomassa.

– Olen luottavainen, että tilanne pysyy hillittynä, Conte sanoi.

Reutersin mukaan poliisi on eristänyt hotellihuoneen, jossa pariskunta yöpyi Roomassa. Turistit olivat osa isompaa turistiryhmää, josta kaikki testataan nyt koronaviruksen varalta.

Sairaalan johtaja Giuseppe Ippoliton mukaan viranomaiset tutkivat parasta aikaa, missä pariskunta on liikkunut. Heidän uskotaan saapuneen Milanoon noin viikko sitten.

Italia ei aikaillut varotoimenpiteiden kanssa. Pääministeri Conte kertoi, että maa aikoo sulkea kaiken lentoliikenteen Italian ja Kiinan välillä.

– Luulemme, että olemme ensimmäinen Euroopan Unionin maa, joka tekee tämän varotoimenpiteen, Conte totesi tiedotustilaisuudessa.

Aiemmin torstaina Italiassa tuhannet turistit jäivät jumiin risteilylaivaan noin 12 tunniksi, kun laivassa oli koronavirusepäily. Kuumeiselta kiinalaisnaiselta otettiin kuitenkin näytteet, jotka vahvistivat, ettei kyseessä ollut koronavirus.

Saksassa terveysviranomaiset ovat vahvistaneet, että maassa on todettu viides koronavirustartunta. Henkilö työskenteli samassa yrityksessä kuin neljä muuta tartunnan saanutta, Reuters kertoo.

Torstaina Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan tapauksia on vahvistettu maailmanlaajuisesti 7 818. Lisäksi epäiltyjä tapauksia on 12 167.