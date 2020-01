WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhkaksi

Juuri nyt

WHO:n päätti asiasta torstaina.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO päätti torstaina julistaa koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhkaksi, Reuters uutisoi.

– Suurin huolenaiheemme on se mahdollisuus, että virus leviää maihin, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat heikommat... Tämä ei ole epäluottamuslause Kiinalle, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

Uudentyyppiseen koronavirukseen on kuollut 170 ihmistä. Kaikki kuolemantapaukset ovat olleet Kiinassa. Tartuntoja on vahvistettu Kiinassa reilu 7736 ja kansainvälisesti 7818, joskin epäiltyjä tartuntoja on lisäksi 12 167, The Guardian kertoo.

