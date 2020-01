WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhkaksi

WHO:n päätti asiasta torstaina.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO päätti torstaina julistaa koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhkaksi, Reuters uutisoi.

– Suurin huolenaiheemme on se mahdollisuus, että virus leviää maihin, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat heikommat... Tämä ei ole epäluottamuslause Kiinalle, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

WHO vastustaa kuitenkin edelleen Tedrosin mukaan Kiinaan kohdistuvia matkustus- ja kaupparajoituksia.

Uudentyyppiseen koronavirukseen on kuollut 170 ihmistä. Kaikki kuolemantapaukset ovat olleet Kiinassa. Tartuntoja on vahvistettu Kiinassa reilu 7 736 ja kansainvälisesti 7 818, joskin epäiltyjä tartuntoja on lisäksi 12 167, The Guardian kertoo.

Tartuntojen määrä Kiinassa on ylittänyt vuosien 2002-2003 vaihteessa jyllänneen sars-epidemian tartuntojen määrän. Manner-Kiinassa sars-tartunnan sai vahvistetusti 5 327 ihmistä ja siihen kuoli 359 ihmistä. Maailmalla sarsiin sairastui reilu 8000 ihmistä ja siihen kuoli 774.

Ensimmäiset koronavirustartunnat havaittiin Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa viime vuoden joulukuussa. Tämän jälkeen tartuntoja on vahvistettu 18 maassa.

Suomessa ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin keskiviikkona. Terveysviranomaiset tiedottivat tuolloin, että koronavirukseen oli sairastunut kiinalaisnainen.

Nainen lensi Wuhanista Pekingiin ja sieltä Helsinkiin viime torstaina. Nainen jatkoi samana päivänä matkaansa Ivaloon ja Saariselälle. Ensimmäiset oireet nainen sai sunnuntaina.

Suomessa koronavirukselle altistuneita on arvioitu olevan 24.