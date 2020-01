Kloorikana noussut kiistakapulaksi Britannian ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvotteluissa

Yhdysvallat palaa halusta päästä myymään klooripestyä kanaa Britanniaan, mutta britit eivät tahdo. EU kieltää käsittelytavan.

Yhdysvaltojen ja Britannian kauppasopimusneuvotteluissa viime aikoina keskiöön on noussut klooripesty kana. Yhdysvallat vaatii, että tuleva sopimus sallii klooripestyn kanan maahantuonnin Britanniaan, mutta britit eivät menettelytavalle lämpene.

Euroopan unioni kieltää klooripestyn kanan tuonnin, mutta kun Britannia brexitin myötä neuvottelee uudet kauppasopimukset, on kana nostettu pöydälle.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeon mukaan kyseessä on ”todella hyvä diili” brittikuluttajille, The Independent kertoo. Pompeo vaatii, että klooripesty kana sisällytetään sopimukseen.

Pompeon mukaan on ”todella kiistanalaista”, muodostuuko kloorikanasta suurin este kauppasopimukselle.

– Meidän täytyy varmistaa, että emme käydä ruokaturvallisuutta kavalana temppuna, jotta suojelemme tiettyä teollisuudenalaa, Pompeo on sanonut.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja tämän hallitus taas on useaan otteeseen todennut, ettei aio antaa uuden kauppasopimuksen laskea ruoan strandardeita. Britanniassa pelätään, että klooripesty tuontikana laskisi standardeita ja myös paikalliset maanviljelijät ottaisivat tavan käyttöön tarjotakseen kilpailukykyisen hinnan.

Yhdysvalloissa kana pestään teurastuksen jälkeen neljällä klooriin pohjautuvalla kemikaalilla, jotta liha säilyy mahdollisimman pitkään. Euroopan unioni kielsi käsittelytavan vuonna 1997 turvallisuussyistä.

Osa tutkijoista pelkää, ettei klooripeseminen poista vaarallisia bakteereita lihasta. Euroopan elintarviketurvallisuusviraston mukaan kloori ei itsessään ole ongelma, vaikka kloori itsessään on monin tavoin myrkyllistä. BBC:n mukaan Britanniassa ja muissa Euroopan unionin maissa on yleisesti myynnissä muun muassa salaattia, joka on klooripestyä.

EU uskoo, että klooripesulla voidaan kompensoida heikkoja hygieniaa kuten likaisia teurastamoita.

Euroopan komission mukaan sääntö on ”osa laajempaa EU-lainsäädäntöä, joka varmistaa korkean tason turvallisuuden läpi ruokaketjun maatilalta haarukkaan”, uutisoi BBC.

Yhdysvaltojen mielestä EU:n kielto ei perustu tieteelliseen tutkimukseen.