Britannia rysähtää pian ulos Euroopasta – suomenenglantilainen Marek ei juhli brexitiä: ”Miten tästä eteenpäin?”

Brexitin jälkeen alkaa siirtymäaika, johon liittyy lukuisia avoimia kysymyksiä.

Britannia jättää Euroopan unionin perjantaina kello 23 paikallista aikaa (kello 1 Suomen aikaa). Suomalaisenglantilaiselle historiantutkijalle Marek Fieldsille perjantai ei ole juhlapäivä.

– Perjantai ei minulle merkitse juuri mitään, se on symbolinen päivä siitä, että Britannia on virallisesti lähdössä EU:sta. Lähinnä kiinnostaa, että miten tästä eteenpäin? Sitä kaikki britit miettivät.

Fields vieraili Britanniassa muutamaa päivää ennen brexitiä. Yleistunnelma oli hänen mukaansa epävarma ja jopa apaattinen, vaikka brexitin kannattajat ovat odottaneet perjantaita jo kauan.

– Ilmapiiri oli alistunut ja britit ovat jo täysin kyllästyneitä aiheeseen. Siitä ei jakseta puhua vaan vaihdetaan mieluummin puheenaihetta. Se on aika peribrittiläistä: mennään vain eteenpäin ja katsotaan, mitä tulee. Britannian EU-ero itsessään on eilisen juttu. Siellä on muita tärkeitä aiheita, joista pitäisi keskustella.

Fields nostaa esille esimerkiksi taloudelliset ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset, joilta brexit on vienyt tilaa.

Britannia äänesti brexitin puolesta kolme ja puoli vuotta sen jälkeen. EU-eron toteuttaminen on kuitenkin repinyt maata, josta vain vajaa 52 prosenttia äänesti eron puolesta ja 48 prosenttia EU:ssa pysymisen puolesta.

– Brexit on jakanut maata kahtia ja toisaalta myös lisännyt jakoa Skotlannin ja Englannin ja ehkä jopa Walesin välillä.

Skotlannissa selkeä enemmistö äänesti brexitiä vastaan. Enemmistö puolsi EU:ssa pysymistä myös Pohjois-Irlannissa. Walesissa ja Englannissa enemmistö äänesti brexitin puolesta, joskin esimerkiksi Suur-Lontoon alueella brexitiä vastustettiin.

Perjantaista alkaa vuoden loppuun kestävä siirtymäaika, jonka aikana Britannia ja EU neuvottelevat tulevasta suhteestaan.

– En usko, että tämä siirtymäaika auttaisi yhdentämään Britanniaa, Fields toteaa.

Pääministeri Boris Johnson on uhonnut, ettei Britannia aio pidentää siirtymäaikaa. Käytännössä sopimus pitäisi siis saada aikaan 11 kuukaudessa.

– Hallitus ja Boris Johnson yrittävät pelata kovaa peliä, että se on vain tämä vuosi. Uskon, että se on osaksi neuvottelustrategiaa, jolla yritetään saada EU:lta myönnytyksiä. Olisihan se EU:nkin etu, että sopimus saataisiin aikaiseksi, vaikka sellaisen tekeminen on vaikeaa. Itse en usko, että se tulee onnistumaan määräaikaan mennessä.