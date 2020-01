Kolme risteilijäjättiä peruu matkojaan Kiinan koronaviruksen takia

Royal Caribbean peruu kolme Kiinasta lähtevää risteilyä Spectrum of the Seas -aluksella.

MSC Cruises, Costa Cruises ja Royal Caribbean ovat peruneet Kiinasta lähteviä risteilymatkoja.

Risteilijäyhtiöt MSC cruises ja Costa Cruises ovat peruneet kaikki Kiinasta lähtevät risteilymatkansa. Myös risteilyjätti Royal Caribbean ilmoitti torstaina peruvansa risteilyjä helmikuun 8. päivään asti, AFP kertoo.

Syynä on Kiinassa puhjennut koronavirusepidemia.

MSC perui kolme suunniteltua risteilyä Splendida-aluksellaan, jossa on tilaa 6 880 matkustajalle. Risteily on siirretty helmikuun puolellevälille ja lähtöpaikaksi on vaihdettu Shanghain sijaan Singapore.

MSC:n julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että risteilyjen peruminen on varotoimenpide. Yhtiön mukaan Aasian risteilyillä ei ole raportoitu koronavirusepäilyjä.

Costa Cruises sen sijaan perui yhdeksän Kiinasta lähtevää risteilyään. Samaisen yhtiön risteilijältä eristettiin torstaina Italiassa yli 6 000 risteilymatkustajaa koronavirusepäilyn vuoksi.

Royal Caribbean on ilmoittanut peruuttavansa kolme risteilyä sen Spectrum of the Seas -aluksella. Yhtiöstä myös kerrottiin, että Kiinan Hubein maakunnassa matkustaneiden asiakkaiden ei anneta nousta yhtiön aluksiin lainkaan. Myös kaikkien Kiinassa viimeisen kahden viikon sisällä matkustaneiden terveydentila tarkastetaan ennen risteilylle pääsemistä.

Aiemmin myös risteily-yhtiö Carnival Cruises on ilmoittanut peruvansa yhdeksän suunniteltua risteilyä.