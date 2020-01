Donner teki vaikuttavan kulttuuriuran Suomen lisäksi Ruotsissa.

Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donnerin kuolema nousi pääuutiseksi Ruotsissa.

Asiasta ovat kertoneet muun muassa Ruotsin suurimmat mediat Dagens Nyheter, Expressen ja Aftonbladet.

Jutuissa on muisteltu Donner vaikuttavaa uraa Ruotsissa. Lehtimiesurallaan hän toimi Dagens Nyheterin filmiarvostelijana ja kolumnistina useissa ruotsalaisissa lehdissä. Donner myös veti Ruotsissa lukuisia tv-ohjelmia.

Vuosina 1972–1977 hän toimi Ruotsin elokuvainstituutin johtajana ja vuosina 1978–1982 hän oli instituutin toimitusjohtaja.

Donnerin äidinkieli oli ruotsi. Hän on kirjoittanut vaikuttavan määrän julkaisuja, joiden pääkielenä on ruotsin kieli.

Donner on myös ainoa suomalainen, joka on pokannut Oscar-palkinnon. Hän vastaanotti Fanny ja Alexander -elokuvan parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon Ingmar Bergmanin puolesta tuottajana vuonna 1984. Bergman on Ruotsin kaikkien aikojen tunnetuin elokuvaohjaaja.

Donner sai aikoinaan elokuvan tekemisestä myös paljon kritiikkiä. Elokuva oli valmistumishetkellään Ruotsin historian kallein, ja sen tekemistä vastustivat sekä instituutin hallitus että ruotsalainen media.

Keväällä 1984 Jörn Donner otti vastaan Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander -elokuvan saaman Oscar-palkinnon. Kuvauspäivä 9.4.1984.

Elokuvan tuottajaksi Donner ajautui työskennellessään Ruotsin filmi-instituutin toiminnanjohtajana.

Hänellä on myös Ruotsissa asuva poika Otto Gabrielsson. Pojan isäsuhteesta kertova kirja nousi viime vuoden lopulla otsikoihin myös Ruotsissa. Gabrielsson syntyi suhteesta ruotsalaiseen elokuvatuottajaan Lisbet Gabrielssoniin.

Donner on ollut kolme kertaa naimisissa ja hänellä on myös viisi muuta lasta, keistä yksi on kuollut. Donnerin nykyinen vaimo on toimittaja Bitte Westerlund.