Syyrian kurdihallinnon edustaja: ”Meillä on todisteita myös Suomen kansalaisia vastaan”

Helsingissä vieraileva kurdien itsehallinnon ”ulkoministeri” Abdulkarim Omar toivoo Suomelta apua oikeudenkäyntien järjestämiseksi Syyriassa – siellä missä epäillyt rikoksetkin on tehty.

Koillis-Syyrian kurdien itsehallinto esittää Suomelle useita pyyntöjä kurdialueen tukalan tilanteen helpottamiseksi ja al-Holin suuren vankileirin muodostaman ongelman ratkaisemiseksi.

Yksi pyynnöistä on apu oikeudenkäyntien järjestämiseksi vangittujen Isis-taistelijoiden ja heidän al-Holissa olevien perheenjäsentensä tuomitsemiseksi Syyriassa – siellä missä epäillyt rikoksetkin ovat tapahtuneet. Pyynnön esitti kurdien itsehallinnon Rojavan ulkosuhteista vastaava Abdulkarim Omar torstaina Helsingissä.

– Todisteet on jo kerätty, meillä on niitä todella paljon, Omar sanoi suomalaisille toimittajille.

– Kyllä meillä on todisteita myös Suomen kansalaisia vastaan. Hyvä asia Suomen kannalta on se, että suomalaisia Isis-taistelijoita on niin vähän.

Omarin ehdotus kurdihallinnon järjestämistä oikeudenkäynneistä on uusi.

– Me aloitamme vasta nyt keskustelut eri maiden kanssa, niiden joilla on omia kansalaisiaan meidän hallussamme, Omar kertoi.

Suomi ei Omarin mukaan vielä antanut virallista vastausta pyyntöön.

Omar perusteli oikeudenkäyntejä sillä, ettei mikään valtio ole halukas hakemaan kansalaisiaan pois Syyriasta. Toinen perustelu on se, ettei kansainvälinen yhteisö ei ole suostunut oikean, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamiseen Syyriaan. Kolmanneksi perusteluksi Omar esitti sen, että epäillyt rikokset on tehty Syyrian alueella.

Oikeudenkäynnit olisivat avoimia, Omar kertoi.

– Voitte tulla seuraamaan niitä vapaasti.

Omar toivoi, että Suomi voisi lähettää oikeudenkäynteihin tuomareita ja muita asiantuntijoita kurdihallinnon tueksi.

Omar ei osannut vastata tarkasti kysymykseen siitä, minkä lainsäädännön perusteella oikeutta käytäisiin.

– Me käymme tästä vasta nyt keskusteluja. Kansainväliset lait voisivat tulla kysymykseen, ja Syyrian lainsäädäntö.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto on kertonut, ettei Suomi voi suostua oikeudenkäynteihin jos syytettyjä uhkaa kuolemanrangaistus.

– Meillä ei ole kuolemantuomiota, mutta Syyriassa on se on voimassa. Keskustelut ovat vasta alkuvaiheessa, Omar sanoi.

Al-Holin leirissä on 11 suomalaisnaista ja heidän noin 30 lastaan. Omar ei paljastanut medialle, kuinka monta suomalaista miestaistelijaa kurdien vankiloissa on.

Omarin keskiviikkona alkanut Suomen-vierailu päättyy torstaina. Hän tapasi vierailunsa aikana sekä suomalaisia virkamiehiä että ulkoministeri Pekka Haaviston. Keskusteluja käytiin alueen humanitaarisesta tilanteesta ja humanitaaristen järjestöjen toiminnan turvaamisesta. Virkamiestasolla Omar kävi lisäksi lisäksi keskusteluja al-Holin leirin olosuhteista.